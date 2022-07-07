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    Забить получится не у всех?!

    «Лидс» — «Блэкпул». Прогноз, ставка (к. 2.04) на футбол, товарищеский матч, 7 июля 2022 года

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    Прогноз и ставки на «Лидс» — «Блэкпул»
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    Патрик Бэмфорд
    «Лидс» сыграет на своем поле с «Блэкпулом» в рамках товарищеского матча. Матч пройдет 7 июля, начало — в 21:00 мск. «Лидс» — «Блэкпул»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Товарищеские матчи (клубы) 07 Июля 2022 года
    Лидс
  • Лидс
    •  Лидс 21:00 Блэкпул Блэкпул
  • Товарищеские матчи (клубы)
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    «Лидс»

    «Лидс» еле-еле спасся от вылета в Чемпионшип, и теперь явно не собирается повторять ошибок минувших дней.

    При наличии в составе такого игрока, как Рафинья, команда способна на большее, да и вообще, подбор игроков у «Лидса» приличный.

    Более того, представитель АПЛ выглядит явно сильнее середняка второго по рангу английского дивизиона.

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    Более того, «Лидс» исторически удачно противостоит «Блэкпулу». Три победы из пяти последних поединков явно свидетельствуют об этом.

    «Блэкпул»

    Эта команда даже в Чемпионшипе не блещет яркой игрой и супер успешными результатами.

    Типичный середняк второго по классу дивизиона, «Блэкпул» способен иногда выстрелить и дать бой более сильному сопернику.

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    • В предыдущем своем контрольном матче команда победила. «Блэкпул» не оставил шансов «Саутпорту» (0:2).

    Наверняка в матче с полпредом элиты у «Блэкпула» будет завышенная мотивация. Стало быть, стоит ожидать от команды вылазок в атаку?!

    Прогноз и ставка

    Букмекеры предлагают поставить на «Лидс» за 1.36, на ничью за 5.36, а на «Блэкпул» — за 9.18.

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    «Лидс» наверняка будет активно атаковать с первых минут матча.

    «Блэкпул» наверняка будет действовать вторым номером.

    «Лидс» наверняка будет активно идти вперед, не забывая о тылах. Наши прогноз и ставка — Обе не забьют с коэффициентом 2.04.

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    «Лидс» — «Блэкпул»: прогноз, ставка (2.04), статистика, коэффициенты матча 07.07.2022. Прогнозы на футбол. Забить получится не у всех?!
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