«Лидс» сыграет на своем поле с «Блэкпулом» в рамках товарищеского матча. Матч пройдет 7 июля, начало — в 21:00 мск. «Лидс» — «Блэкпул»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Лидс»

«Лидс» еле-еле спасся от вылета в Чемпионшип, и теперь явно не собирается повторять ошибок минувших дней.

При наличии в составе такого игрока, как Рафинья, команда способна на большее, да и вообще, подбор игроков у «Лидса» приличный.

Более того, представитель АПЛ выглядит явно сильнее середняка второго по рангу английского дивизиона.

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Более того, «Лидс» исторически удачно противостоит «Блэкпулу». Три победы из пяти последних поединков явно свидетельствуют об этом.

«Блэкпул»

Эта команда даже в Чемпионшипе не блещет яркой игрой и супер успешными результатами.

Типичный середняк второго по классу дивизиона, «Блэкпул» способен иногда выстрелить и дать бой более сильному сопернику.

В предыдущем своем контрольном матче команда победила. «Блэкпул» не оставил шансов «Саутпорту» (0:2).

Наверняка в матче с полпредом элиты у «Блэкпула» будет завышенная мотивация. Стало быть, стоит ожидать от команды вылазок в атаку?!

Прогноз и ставка

Букмекеры предлагают поставить на «Лидс» за 1.36, на ничью за 5.36, а на «Блэкпул» — за 9.18.

«Лидс» наверняка будет активно атаковать с первых минут матча.

«Блэкпул» наверняка будет действовать вторым номером .

«Лидс» наверняка будет активно идти вперед, не забывая о тылах. Наши прогноз и ставка — Обе не забьют с коэффициентом 2.04.