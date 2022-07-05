Мальтийский клуб «Гзира Юнайтед» на своем поле сыграет дома против «Атлетик Эскальдес» из Андорры в первом поединке первого раунда квалификации Лиги конференций. Матч состоится 5 июля и начнется в 20:00 по мск. «Гзира Юнайтед» — «Атлетик Эскальдес»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Гзира Юнайтед»

«Гзира Юнайтед» даже по меркам Мальты очень скромный клуб, у которого только одна победа в национальном Кубке в далеком 1973 году.

В дальнейшем «мароны» долгое время балансировали в низших лигах и только в последние несколько лет стали неплохо играть на внутренней арене и вот уже четвертый раз за минувшие пять сезонов пробиваются в еврокубки.

И там «Гзира» выступает весьма неплохо, как для представителя Мальты. Команда за прошлые четыре участия всегда проходила первый раунд, причем один раз выбила даже хорватский «Хайдук».

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В прошлом сезоне мальтийцы на первом этапе Лиги конференций по пенальти справились с «Сант-Джулией» из Андорры, дважды сыграв вничью с ней, но затем дважды проиграл хорватской «Риеке» — 0:2 и 0:1.

«Атлетик Эскальдес»

«Атлетик Эскальдес» только в пару лет тому назад поднялась из подвалов в высший дивизион андоррского футбола.

И в первом сезоне в элите «синие» ничем не отметились, а вот в прошедшем стали четвертыми, но смогли выиграть местный Кубок, благодаря чему и получили дебютный для себя билет в еврокубки.

Команда на протяжении прошедшего внутреннего чемпионата на отличалась высокой результативностью, забивая чуть более гола за игру, пропускала же она менее мяча за игру.

Прогноз и ставка на «Гзира Юнайтед» — «Атлетик Эскальдес»

В этом поединке букмекеры отдают предпочтение хозяевам. На победу «Гзира Юнайтед» предлагают — 1.78.

На викторию «Атлетик Эскальдес» дают — 4.37, ничья оценена — в 3.76.

В данной игре прогнозируем викторию хозяев поля, которые в последние годы успешно играют на данной стадии, а «Атлетик Эскальдес» совсем не имеет еврокубкового опыта.