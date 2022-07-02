«Флуминенсе» на своем поле сыграет против «Коринтиансом» в 15-м туре бразильской Серии А. Поединок пройдет 2 июля и начнется в 22:30 по мск. «Флуминенсе» — «Коринтианс»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Флуминенсе»

«Флуминенсе», ставший в прошлом сезоне седьмым, по итогам 14 туров текущей компании идет шестым в турнирной таблице, имея на счету 21 пункт.

Клуб из Рио-де-Жанейро выиграл свои две последние игры чемпионата, переиграв дома 2:0 «Аваи» и на выезде 1:0 «Ботафого». Перед этим же он уступил трижды за пять игр.

Помимо этих проигрышей, в этот период «трехцветные» также раз выиграли и расписали одну мировую. Также недавно они в первой игре 1/8 финала Кубка Бразилии обыграли дома 2:1 перволиговый «Крузейро».

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В родных стенах в текущем первенстве «Флуминенсе» выступает не лучшим образом, по три раза победив и уступив, а также расписал еще одну мировую.

«Коринтианс»

«Коринтианс» — один из лидеров текущего чемпионата Бразилии. У него на счету 26 набранных очков и он занимает второе место в турнирной таблице, на три балла отставая от лидирующего «Фламенго».

В прошлом туре клуб из Сан-Паулу дома сыграл вничью 0:0 с «Сантосом». И этим результатом он продлил свою беспроигрышную серию до четырех матчей, где было две победы и две ничьи. За эти четыре поединка «Коринтианс» пропустил только один гол.

Несколько же дней тому назад «всемогущие» в родных стенах не смогли справиться с аргентинским клубом «Бока Хуниорс» в первом поединке 1/8 финала Кубка Либертадорес — 0:0.

На чужом поле «Коринтианс» в этом розыгрыше Серии А добился трех побед в семи играх при двух мировых и двух фиаско.

За три последние очные игры этих команд «Коринтианс» ни разу не проиграл, дважды победив при одной мировой. А до этого три матча кряду выиграл «Флу».

Прогноз и ставка на «Флуминенсе» — «Коринтианс»

В этом поединке букмекеры отдают предпочтение хозяевам. На победу «Флуминенсе» предлагают — 1.92.

На викторию «Флуминенсе» дают — 4.98, ничья оценена — в 3.40.

Вряд ли данная встреча будет яркой, но на пару мячей эти команды вполне могут наиграть, так как оба коллектива будут стремиться пополнить свой очковый багаж.