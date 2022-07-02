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    В матче будет несколько голов

    «Флуминенсе» — «Коринтианс». Прогноз, ставка (к. 1.90) на футбол, чемпионат Бразилии, 2 июля 2022 года

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    Прогноз и ставки на «Флуминенсе» — «Коринтианс»
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    «Коринтианс»
    «Флуминенсе» на своем поле сыграет против «Коринтиансом» в 15-м туре бразильской Серии А. Поединок пройдет 2 июля и начнется в 22:30 по мск. «Флуминенсе» — «Коринтианс»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Бразилия. Серия А 02 Июля 2022 года
    Флуминенсе
  • Бразилия. Серия А
    •  Флуминенсе 22:30 Коринтианс Коринтианс
  • Бразилия. Серия А
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    «Флуминенсе»

    «Флуминенсе», ставший в прошлом сезоне седьмым, по итогам 14 туров текущей компании идет шестым в турнирной таблице, имея на счету 21 пункт.

    Клуб из Рио-де-Жанейро выиграл свои две последние игры чемпионата, переиграв дома 2:0 «Аваи» и на выезде 1:0 «Ботафого». Перед этим же он уступил трижды за пять игр.

    Помимо этих проигрышей, в этот период «трехцветные» также раз выиграли и расписали одну мировую. Также недавно они в первой игре 1/8 финала Кубка Бразилии обыграли дома 2:1 перволиговый «Крузейро».

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    В родных стенах в текущем первенстве «Флуминенсе» выступает не лучшим образом, по три раза победив и уступив, а также расписал еще одну мировую.

    «Коринтианс»

    «Коринтианс» — один из лидеров текущего чемпионата Бразилии. У него на счету 26 набранных очков и он занимает второе место в турнирной таблице, на три балла отставая от лидирующего «Фламенго».

    В прошлом туре клуб из Сан-Паулу дома сыграл вничью 0:0 с «Сантосом». И этим результатом он продлил свою беспроигрышную серию до четырех матчей, где было две победы и две ничьи. За эти четыре поединка «Коринтианс» пропустил только один гол.

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    • Несколько же дней тому назад «всемогущие» в родных стенах не смогли справиться с аргентинским клубом «Бока Хуниорс» в первом поединке 1/8 финала Кубка Либертадорес — 0:0.

    На чужом поле «Коринтианс» в этом розыгрыше Серии А добился трех побед в семи играх при двух мировых и двух фиаско.

    За три последние очные игры этих команд «Коринтианс» ни разу не проиграл, дважды победив при одной мировой. А до этого три матча кряду выиграл «Флу».

    Прогноз и ставка на «Флуминенсе» — «Коринтианс»

    В этом поединке букмекеры отдают предпочтение хозяевам. На победу «Флуминенсе» предлагают — 1.92.

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    На викторию «Флуминенсе» дают — 4.98, ничья оценена — в 3.40.

    Вряд ли данная встреча будет яркой, но на пару мячей эти команды вполне могут наиграть, так как оба коллектива будут стремиться пополнить свой очковый багаж.

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    «Флуминенсе» — «Коринтианс»: прогноз, ставка (1.90), статистика, коэффициенты матча 02.07.2022. Прогнозы на футбол. В матче будет несколько голов
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