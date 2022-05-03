«Шамахы» сыграет на своем поле с «Сабаилом» в рамках 25-го тура чемпионата Азербайджана. Матч пройдет 3 мая, начало — в 15:30 мск. «Шамахы» — «Сабаил»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Шамахы»

«Шамахы» пока еще не обеспечил себе спокойную жизнь. Отрыв от последнего места составляет 6 очков.

Причем проблем у команды громадье. В 24 матчах пропущено 46 мячей, и это едва ли не больше всех в лиге.

К слову, три своих последних матча «Шамахы» проиграл. Последняя же победа была добыта более полутора месяцев назад, причем именно над «Сабаилом» (0:3).

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С «Сабаилом» команда традиционно не испытывает трудностей. Из пяти последних очных поединков «Шамахы» выиграл в трех при двух ничьих.

«Сабаил»

«Сабаил» замыкает турнирную таблицу чемпионата. Правда, при минимальном отставании от 7 места, у команды на матч больше, чем у главного конкурента «Сумгаита».

«Сабаил» обороняется хуже всех. В 24 сыгранных матчах команда пропустила 47 голов.

А вот с атакой у «Сабаила» имеются проблемы. 17 забитых мячей — меньше гола за матч, с такой статистикой рассчитывать на позитив не приходится.

Матч с «Шамахы» для команды — один из последних шансов на спасение. Нужна только победа, так что стоит ожидать от «Сабаила» атакующей игры.

Прогноз и ставка

Букмекеры предлагают поставить на «Шамахы» за 1.87, на ничью за 3.28, а на «Сабаил» — за 4.22.

«Шамахы» традиционно успешно противостоит «Сабаилу» .

«Сабаил» довольно прилично атакует.

«Шамахы» постарается оторваться от группы аутсайдеров. Наши прогноз и ставка — Фора «Шамахы» -0.75 с коэффициентом 2.17.