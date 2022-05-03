ФутболХоккейТеннисБоксПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекерыФото
  • Прогнозы на футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    «Барселона» — «Мальорка»Конец голевой засухи Депая. «Барса» победила «Мальорку» и прервала черную серию Роберт ЛевандовскиИ не держит, и не отпускает. Финансовые трудности «Баварии» вредят отношениям с Левандовски «Ливерпуль» продолжает борьбу за четыре трофея«Ливерпуль» освежил силы на пути к беспрецедентному успеху
  • 20:59
    • ЦСКА проиграл «Ахмату» в Грозном
  • 23:54
    • «Барселона» победила «Мальорку» и поднялась на вторую строчку таблицы Примеры
  • 23:40
    • «Лион» крупно обыграл «Марсель»
  • 22:27
    • Сборная Швеции выиграла юниорский чемпионат мира по хоккею
  • 21:07
    • «Интер» обыграл «Удинезе» и приблизился к «Милану» в Серии А
  • 18:03
    • «Челси» на выезде проиграл «Эвертону»
  • 16:04
    • Дубль Соболева принес «Спартаку» волевую победу над «Крыльями Советов»
    Все новости спорта

    «Шамахы» привычно одолеет «Сабаил»

    «Шамахы» — «Сабаил». Прогноз, ставка (к. 2.17) на футбол, чемпионат Азербайджана, 3 мая 2022 года

    Прогнозы на футбол
    Прогноз и ставки на «Шамахы» — «Сабаил»
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    «Шамахы»
    «Шамахы» сыграет на своем поле с «Сабаилом» в рамках 25-го тура чемпионата Азербайджана. Матч пройдет 3 мая, начало — в 15:30 мск. «Шамахы» — «Сабаил»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
    ×
    Футбол. Азербайджан. Премьер-лига 03 Мая 2022 года
    Кешля
  • Баку
    •  Кешля 17:00 Сабаил Сабаил
  • Азербайджан. Премьер-лига
    •

    «Шамахы»

    «Шамахы» пока еще не обеспечил себе спокойную жизнь. Отрыв от последнего места составляет 6 очков.

    Причем проблем у команды громадье. В 24 матчах пропущено 46 мячей, и это едва ли не больше всех в лиге.

    К слову, три своих последних матча «Шамахы» проиграл. Последняя же победа была добыта более полутора месяцев назад, причем именно над «Сабаилом» (0:3).

    Все прогнозы на футбол

    С «Сабаилом» команда традиционно не испытывает трудностей. Из пяти последних очных поединков «Шамахы» выиграл в трех при двух ничьих.

    «Сабаил»

    «Сабаил» замыкает турнирную таблицу чемпионата. Правда, при минимальном отставании от 7 места, у команды на матч больше, чем у главного конкурента «Сумгаита».

    «Сабаил» обороняется хуже всех. В 24 сыгранных матчах команда пропустила 47 голов.

  • Золотая серия из четырех титулов. «Зенит» снова выиграл РПЛ
  • «Зенит» победил «Локомотив» 3:1 в матче 27 тура российской Премьер-лиги
  • 30/04/2022

    • А вот с атакой у «Сабаила» имеются проблемы. 17 забитых мячей — меньше гола за матч, с такой статистикой рассчитывать на позитив не приходится.

    Матч с «Шамахы» для команды — один из последних шансов на спасение. Нужна только победа, так что стоит ожидать от «Сабаила» атакующей игры.

    Прогноз и ставка

    Букмекеры предлагают поставить на «Шамахы» за 1.87, на ничью за 3.28, а на «Сабаил» — за 4.22.

    100$ИгратьБонус новым игрокамsportbet 500$ИгратьБонусы к первым ставкамbet365

    «Шамахы» традиционно успешно противостоит «Сабаилу».

    «Сабаил» довольно прилично атакует.

    «Шамахы» постарается оторваться от группы аутсайдеров. Наши прогноз и ставка — Фора «Шамахы» -0.75 с коэффициентом 2.17.

    Ещё прогнозы на спорт
    2.00
  • Прогноз на матч Лос-Анжелес — Миннесота Юнайтед
  • Футбол
  • Сегодня в 05:00
    •  1.82
  • Прогноз на матч Пол — Синнер
  • Теннис
  • Сегодня в 13:00
    •  2.23
  • Прогноз на матч Шахтер Караганда — Тобол
  • Футбол
  • Сегодня в 14:00
    •  2.09
  • Прогноз на матч Кайрат — Кызыл-Жар
  • Футбол
  • Сегодня в 16:00
    •  2.08
  • Прогноз на матч Шахтер Солигорск — Гомель
  • Футбол
  • Сегодня в 17:00
    •  2.49
  • Прогноз на матч Арсенал Тула — Нижний Новгород
  • Футбол
  • Сегодня в 19:00
    •  1.92
  • Прогноз на матч Боузкова — Александрова
  • Теннис
  • Сегодня в 19:00
    •  2.58
  • Прогноз на матч Динамо Минск — БАТЭ
  • Футбол
  • Сегодня в 19:00
    •  2.50
  • Прогноз на матч Фулхэм — Лутон
  • Футбол
  • Сегодня в 19:15
    •  2.12
  • Прогноз на матч Леганес — Уэска
  • Футбол
  • Сегодня в 19:30
    •  2.38
  • Прогноз на матч Пуйе — Хачанов
  • Теннис
  • Сегодня в 20:30
    •  2.45
  • Прогноз на матч Маррей — Тим
  • Теннис
  • Сегодня в 21:00
    •  1.92
  • Прогноз на матч Боруссия М — Лейпциг
  • Футбол
  • Сегодня в 21:30
    •  2.03
  • Прогноз на матч Байер — Айнтрахт
  • Футбол
  • Сегодня в 21:30
    •
    Все прогнозыПрогнозы на сегодняПрогнозы на футбол
    «Шамахы» — «Сабаил»: прогноз, ставка (2.17), статистика, коэффициенты матча 03.05.2022. Прогнозы на футбол. «Шамахы» привычно одолеет «Сабаил»
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Фрибет 2000 ₽В мобильном приложении Футбол Хоккей Прогнозы на спорт
    Прогнозы на футболПрогнозы на хоккейПрогнозы на теннисПрогнозы на баскетболЛента прогнозов
    СегодняЗавтраЭкспресс дняСуперэкспресс
    LiveКалендари
    Букмекеры Теннис Бокс Баскетбол Прочие Игры