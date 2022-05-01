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    «Быки» забодают «Эмполи»

    «Эмполи» — «Торино». Прогноз, ставка (к. 2.55) на футбол, Серия А, 1 мая 2022 года

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    Лео Штулац
    «Эмполи» сыграет на своем поле с «Торино» в рамках 35-го тура чемпионата Италии. Матч пройдет 1 мая, начало — в 16:00 мск. «Эмполи» — «Торино»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Италия. Серия А 01 Мая 2022 года
    Эмполи
  • Италия. Серия А
    •  Эмполи 16:00 Торино Торино
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    «Эмполи»

    «Эмполи» вряд ли опустится до борьбы за выживание. Гандикап от зоны вылета у команды довольно крепкий.

    В предыдущем туре чемпионата «Эмполи» добыл важнейшие три очка. Дома команда сенсационно одолела «Наполи» (3:2).

    Коэффициенты матча Эмполи — Торино

  • 1
  • 2.80
  • X
  • 3.45
  • 2
  • 2.45
  • Ставка
    •

    Главным проблемным звеном команды являются тылы. В 34 матчах «Эмполи» пропустил уже 62 мяча.

    Все прогнозы на Серию А

    Матчи против туринцев для команды традиционно проходят с переменным успехом. Из пяти последних поединков соперники по разу обменялись победами.

    «Торино»

    Эта команда, по сути, уже ни за что не борется. Еврокубки «быкам» не светят, а борьба за выживание не грозит.

    Между тем, «Торино» вполне прилично обороняется. В 34 матчах команда пропускает чуть больше гола за игру (36 голов).

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    • В предыдущем туре «Торино» выдал потрясающий поединок на пару с «Аталантой». Перестрелка завершилась красивым паритетом (4:4).

    Туринцы не проигрывают уже на протяжении полутора месяцев. Да и Андреа Белотти пора бы улучшать собственные бомбардирские показатели.

    Прогноз и ставка

    Букмекеры предлагают поставить на «Торино» за 2.55, на ничью за 3.40, а на «Эмполи» — за 2.70.

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    «Эмполи» частенько пропускает в свои ворота.

    «Торино» в последних матчах выглядит весьма привлекательно.

    Туринцы наверняка постараются подняться в десятку. Наши прогноз и ставка — Победа «Торино» с коэффициентом 2.55.

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    «Эмполи» — «Торино»: прогноз, ставка (2.55), статистика, коэффициенты матча 01.05.2022. Прогнозы на футбол. «Быки» забодают «Эмполи»
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