«Эмполи»
«Эмполи» вряд ли опустится до борьбы за выживание. Гандикап от зоны вылета у команды довольно крепкий.
В предыдущем туре чемпионата «Эмполи» добыл важнейшие три очка. Дома команда сенсационно одолела «Наполи» (3:2).
Коэффициенты матча Эмполи — Торино
Главным проблемным звеном команды являются тылы. В 34 матчах «Эмполи» пропустил уже 62 мяча.
Матчи против туринцев для команды традиционно проходят с переменным успехом. Из пяти последних поединков соперники по разу обменялись победами.
«Торино»
Эта команда, по сути, уже ни за что не борется. Еврокубки «быкам» не светят, а борьба за выживание не грозит.
Между тем, «Торино» вполне прилично обороняется. В 34 матчах команда пропускает чуть больше гола за игру (36 голов).
В предыдущем туре «Торино» выдал потрясающий поединок на пару с «Аталантой». Перестрелка завершилась красивым паритетом (4:4).
Туринцы не проигрывают уже на протяжении полутора месяцев. Да и Андреа Белотти пора бы улучшать собственные бомбардирские показатели.
Прогноз и ставка
Букмекеры предлагают поставить на «Торино» за 2.55, на ничью за 3.40, а на «Эмполи» — за 2.70.
«Эмполи»
«Торино» в последних матчах выглядит весьма привлекательно.
Туринцы наверняка постараются подняться в десятку. Наши прогноз и ставка — Победа «Торино» с коэффициентом 2.55.