«Эмполи» сыграет на своем поле с «Торино» в рамках 35-го тура чемпионата Италии. Матч пройдет 1 мая, начало — в 16:00 мск. «Эмполи» — «Торино»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Эмполи»

«Эмполи» вряд ли опустится до борьбы за выживание. Гандикап от зоны вылета у команды довольно крепкий.

В предыдущем туре чемпионата «Эмполи» добыл важнейшие три очка. Дома команда сенсационно одолела «Наполи» (3:2).

Коэффициенты матча Эмполи — Торино 1 2.80 X 3.45 2 2.45 Ставка

Главным проблемным звеном команды являются тылы. В 34 матчах «Эмполи» пропустил уже 62 мяча.

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Матчи против туринцев для команды традиционно проходят с переменным успехом. Из пяти последних поединков соперники по разу обменялись победами.

«Торино»

Эта команда, по сути, уже ни за что не борется. Еврокубки «быкам» не светят, а борьба за выживание не грозит.

Между тем, «Торино» вполне прилично обороняется. В 34 матчах команда пропускает чуть больше гола за игру (36 голов).

В предыдущем туре «Торино» выдал потрясающий поединок на пару с «Аталантой». Перестрелка завершилась красивым паритетом (4:4).

Туринцы не проигрывают уже на протяжении полутора месяцев. Да и Андреа Белотти пора бы улучшать собственные бомбардирские показатели.

Прогноз и ставка

Букмекеры предлагают поставить на «Торино» за 2.55, на ничью за 3.40, а на «Эмполи» — за 2.70.

«Эмполи» частенько пропускает в свои ворота .

«Торино» в последних матчах выглядит весьма привлекательно.

Туринцы наверняка постараются подняться в десятку. Наши прогноз и ставка — Победа «Торино» с коэффициентом 2.55.