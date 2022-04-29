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    Противостояние, в котором ничего еще не понятно. «Лестер» и «Рома» сохранят интригу до самого конца

    «Лестер» и «Рома» сыграли вничью 1:1 в в первом матче полуфинала Лиги конференций

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    Лоренцо Пеллегрини
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    Лоренцо Пеллегрини
    На матч в Риме сохраняется серьезнейшая интрига. Рассмотрим, как проходил этот поединок.

    Ход матча

    2' Джейми Варди делал обостряющую передачу, но защитники выбили мяч за лицевую

    3' Джеймс Мэддисон сделал навес со штрафного, оборона «Ромы» перевела мяч за лицевую

    4' Еще одна попытка навеса от «Лестера» не увенчалась успехом. После этого Тимоти Кастань имел хороший шанс, пробив головой в правый угол после навеса с углового. Бельгиец не смог попасть в створ

    8' Первая желтая карточка в матче, которую получил Тэмми Абрахам

    8' Джеймс Мэддисон сделал навес на своего партнера, но мя с его головы снял защитник

    12' Николо Дзаньоло сыграл на подборе и пробил в сторону ворот. Мяч попал в защитника

    15' Никола Залевски отдал пас на Лоренцо Пеллегрини, который оказался слева от ворот и пробил Касперу Шмейхелю по центру ворот. Мяч прошел низом мимо вратаря в сетку

    Лоренцо Пеллегрини
    globallookpress.com

    23' Опасную передачу Кирнан Дьюсбери-Холла прервал вратарь «Ромы»

    27' Джейми Варди выполнил прострельную передачу, защита гостей отбилась

    32' Джеймс Мэддисон отправил мяч на трибуны неточным ударом

    Пеллегрини и Дзаньоло
    globallookpress.com

    37' Мэддисон не сумел перебить стенку со штрафного

    41' Мэддисон пробил с угла штрафной. Мяч прошел над перекладиной

    45' Арбитр добавил 2 минуты

    45+2' Перерыв

    51' Адемола Лукман попытался прорваться к воротам сольным проходом, но был остановлен защитниками «Ромы»

    53' Джейми Варди чудом избежал серьезного наказания за грубый фол

    Джеймс Мэддисон
    globallookpress.com

    57' Жозе Моуринью был вынужден поменять Генриха Мхитаряна на Джордана Верету.

    59' Желтую карточку дали Джейми Варди

    62' Кирнан Дьюсбери-Холл из хорошей позиции запустил мяч намного выше ворот

    63' У «Лестера» было две замены — вышли Ихеаначо и Барнс вместо Варди и Олбрайтона. Также желтую карточку получил Дзаньоло

    67' Это автогол. Джанлука Манчини попытался прервать передачу и срезал мяч в собственные ворота

    Автогол
    globallookpress.com

    69' Сержиу Оливейра поменял Дзаньоло

    72' Два навеса Мэддисона не принесли результата из-за четкой игры защитников

    78' Ихеаначо хорошо бил с угла штрафной, но вратарь был лучше и отбил за лицевую

    80' Каспер Шмейхель парировал удар Сержиу Оливейры в верхний угол

    83' Руй Патрисиу спас ворота после удара Мэддисона

    85' Замена у «Лестера», на которую «Рома» ответила двумя перестановками

    Игроки «Лестера»
    globallookpress.com

    89' Крису Смоллингу пришлось оказывать помощь

    90' 5 минут добавил арбитр

    Футбол. Лига конференций. Полуфинал
    Лестер — Рома 1:1
    Голы: 0:1 Лоренцо Пеллегрини (15'), 1:1 Джанлука Манчини (автогол) (67') Предупреждения: Тэмми Абрахам (8'), Кирман Дьюсбери-Холл (26'), Джейми Варди (59'), Николо Дзаньоло (63')

    90+5' Финальный свисток. Ничья 1:1

    Следующие матчи

    Перед ответным поединком, который состоится 5 мая в Риме на «Олимпико», команды проведут по одному матчу в чемпионатах.

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    1 мая «Лестер» сыграет в гостях у «Тоттенхэма», а «Рома» будет принимать «Болонью».

    Прямая речь

    Главный тренер «Ромы» Жозе Моуринью

    — Считаю, что пять или шесть месяцев назад мы бы проиграли этот поединок. Мы бойко начали матч, серьезно давили и не оставляли сопернику свободного пространства. Затем мы снизили обороты и пропустили необязательной гол. Теперь все решится в Риме.

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    • Главный тренер «Лестера» Брендан Роджерс

    — Полагаю, мы сыграли хорошо, у нас было преимущество. У соперника очень опасные игроки, и я очень доволен, как мы действовали. Это полуфинал, нам хотелось начать хорошо — интенсивно и в высоком темпе. Разве что, мы недостаточно качественно действовали в последней трети.

    Капитан «Ромы» Лоренцо Пеллегрини

    — Это нормально, что такая команда, как «Лестер», доставляет тебе проблемы. Выступать на этой стадии непросто, но мы сделали свою работу хорошо. Чувствуем, что можем добиться положительного результата в ответной встрече.

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    • Нападающий «Лестера» Адемола Лукмен

    — В отдельные периоды мы зажимали соперника. Мы создавали моменты, но, к сожалению, не смогли добиться победы. Ответный матч будет сложным, болельщики будут за соперника, но мы постараемся победить.

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