ФутболХоккейТеннисБоксПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекерыФото
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •

    Перебодали. «Лейпциг» с трудом, но вскрыл шотландский «автобус»

    «РБ Лейпциг» одержал домашнюю победу со счетом 1:0 над «Глазго Рейнджерс» в первом матче 1/2 финала Лиги Европы. Рассказываем, как это было

    Футбол Календарь Лиги Европы Прогнозы на Лигу Европы Лига Европы РБ Лейпциг Футбол Германии Рейнджерс
    Вся лентаСамое главное
    Манчестер Юнайтед«Манчестер Юнайтед» — «Челси». Онлайн «Лейпциг» — «Рейнджерс»Перебодали. «Лейпциг» с трудом, но вскрыл шотландский «автобус» Мохамед Салах и Садио МанеТоп-10 лучших атакующих команд сезона
  • 23:54
    • «Вест Хэм» уступил «Айнтрахту» в первом матче 1/2 финала Лиги Европы
  • 23:51
    • «Лейпциг» вырвал победу у «Рейнджерс» в первом полуфинале ЛЕ
  • 23:42
    • Гол Роналду позволил МЮ избежать очередного поражения в АПЛ
  • 21:32
    • ЦСКА обыграл «Металлург» и сравнял счет в финальной серии Кубка Гагарина
    Все новости спорта
    «Лейпциг» — «Рейнджерс»
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    «Лейпциг» — «Рейнджерс»
    В первом полуфинальном матче «Лейпциг» добился минимального преимущества над глубоко оборонявшимся «Рейнджерс» благодаря великолепному удару в исполнении Анхелиньо на последних минутах встречи. Неплохой результат для клуба из Глазго перед возвращением на «Айброкс».

    Ход матча

    3’ Лаймер хлёстко пробил по воротам «Рейнджерс» со средней дистанции, но попал в соперника.

    17’ Лаймер слева ворвался в штрафную шотландцев и пробил в дальний угол — Голдсон в подкате блокирует удар

    31’ После навеса Собослаи справа в штрафную «Рейнджерс» мяч достался Анхелиньо, тот быстро обработал мяч и пробил метров с шести, но попал в защитника.

    «Лейпциг» — «Рейнджерс»

    41’ Адамс прошёл по центру и навесил к воротам шотландцев — Макгрегор забрал мяч в руки.

    50’ Кент слева вошёл в штрафную «Лейпцига» на скорости и пробил низом чуть правее дальней штанги.

    54’ Нкунку получил мяч у линии штрафной гостей и мощно пробил под перекладину — Макгрегор в прыжке спас команду.

    «Лейпциг» — «Рейнджерс»

    62’ Пробил Лаймер низом от правого угла штрафной «Рейнджерс» — слабовато вышло, Макгрегор легко поймал мяч.

    70’ Нкунку прорвался по центру, обыграл Макгрегора и не попал после этого по пустым воротам с острого угла, чуть споткнувшись.

    81’ Нкунку нанёс удар головой с пары метров после навеса Анхелиньо слева к воротам «Рейнджерс» — чуть выше цели полетел мяч.

    «Лейпциг» — «Рейнджерс»

    85’ 1:0 Анхелиньо. Нкунку от углового флага навесил к воротам гостей. Мяч выбит на Анхелиньо, который с лёта с двадцати метров хлёстко пробил в левый угол.

    90+3’ Тавернье сбил Поульсена на фланге, получив карточку и опасный стандарт у ворот гостей. Навесил Форсберг со штрафного к воротам, и тот же Тавернье выбил мяч.

    Лига Европы. 1/2 финала. Первый матч
    «РБ Лейпциг» (Германия) — «Рейнджерс» (Шотландия) 1:0 (0:0, 1:0)
    Гол: 1:0 — 85 АнхелиньоРБ Лейпциг: Гулачи, Хенрихс (Мукиеле, 89), Хальстенберг, Клостерманн, Гвардиол, Анхелиньо, Лаймер, Ольмо (Форсберг, 71), Адамс, Нкунку (Поульсен, 89), Собослаи (Андре Силва, 71)Рейнджерс: Макгрегор, Тавернье, Голдсон, Ландстрем, Басси, Баришич, Джек (Сэндс, 83), Камара, Арибо (Арфилд, 83), Райт (Сакала, 69), КентПредупреждения: Голдсон (90), Тавернье (90)

    Следующие матчи

    Ответный полуфинальный матч Лиги Европы пройдет 5 мая в шотландском Глазго. Финал должен состояться 18 мая в Севилье на стадионе «Рамон Санчес Писхуан».

    Календарь и таблица Лиги Европы

    В ближайшем матче «Лейпциг» 2 мая отправится в гости к менхенгладбахской «Боруссии» в рамках 32 тура Бундеслиги.

    Календарь и таблица Бундеслиги

    «Рейнджерс» днем ранее встретится на выезде с лидирующим «Селтиком» в матче 35-го тура шотландской Высшей лиги.

    Статистика матча
    uefa.com

    Прямая речь

    Джованни ван Бронкхорст, главный тренер «Рейнджерс»

    — Всегда обидно, когда проигрываешь, пропуская так поздно, но это всего лишь 0:1. Игроки действовали неплохо, и мы знаем, что необходимо делать на следующей неделе. Мы играем дома, и болельщики на «Айброксе» придадут сил, которые нам так необходимы.

    В целом, полагаю, смотрелись хорошо. Конечно, на следующей неделе нам надо побеждать. В нужный момент нам необходимо будет атаковать большими силами, но отыграться со счета 0:1 мы можем. «Айброкс» зарядит нас своей энергией.

    Джованни ван Бронкхорст

    Джо Арибо, нападающий «Рейнджерс»

    — В целом, мы разочарованы. Думали, что сможем до конца довести задуманное, но впереди на «Айброксе» — еще одна важнейшая игра. Мы стремились сохранять компактность, и на протяжении большей части встречи это удавалось, пока в концовке нам не забили этот гол.

    Мы верили и в то, что сами можем забить. Несколько полумоментов у нас было, но мы ими не воспользовались. Теперь необходимо прислушаться к тому, что скажет босс, и постараться добиться результата на следующей неделе. Мы-то знаем, как все бывает на «Айброксе».

    Джо Арибо

    Тайлер Адамс, полузащитник «Лейпцига»

    — Получилась одна из таких игр, в которых нам понадобилось копнуть поглубже, — у гостей был четкий игровой план, против них было тяжело, но мы добились искомого результата. Гол Анхелиньо был прекрасен. Понимаем, что сделано только полдела, — нам нужно сохранять концентрацию внимания и свой уровень игры перед ответной встречей. Мы уже были в нескольких кубковых финалах, но пробиться в финал еврокубка было бы особенным достижением.

    100%ИгратьВысокие коэффициенты и лимитыpinnacle 100$ИгратьБонус новым игрокамsportbet

    Джеймс Таверниер, капитан «Рейнджерс»

    — Думалось, что мы играли надежно. Мы свели до минимума количество голевых моментов соперника, а пропустили при стандартном положении. Организованность действий тут получилась не такой хорошей, какой должна быть, — мы могли бы это предотвратить. Однако знаем, что, возвращаясь на «Айброкс» при счете 0:1, мы продолжим борьбу.

    0:1 — и только. Мы более чем способны повернуть ход противостояния в свою пользу. У нас вернется в строй больше игроков, так что мы будем еще сильнее, в своей наилучшей форме. Начнем сразу же со стартового свистка.

    В центре внимания
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    4.10
  • Экспресс дня 29 апреля
  • Сегодня в 22:00
    •  3.44
  • Прогноз на матч Страсбург — ПСЖ
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  2.08
  • Прогноз на матч Севилья — Кадис
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  1.82
  • Прогноз на матч Унион — Гройтер Фюрт
  • Футбол
  • Сегодня в 21:30
    •  2.08
  • Прогноз на матч Сент-Луис — Вегас
  • Хоккей
  • Завтра в 03:00
    •  2.10
  • Прогноз на матч Миннесота Тимбервулвз — Мемфис Гриззлис
  • Баскетбол
  • Завтра в 04:00
    •  3.64
  • Прогноз на матч Алавес — Вильярреал
  • Футбол
  • Завтра в 15:00
    •  2.66
  • Прогноз на матч Потапова — Осака
  • Теннис
  • Сегодня в 16:30
    •  1.91
  • Прогноз на матч Ньюкасл — Ливерпуль
  • Футбол
  • Завтра в 14:30
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Фрибет 2000 ₽В мобильном приложении Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛФНЛЛига чемпионовЛига ЕвропыЛига конференцийЧМ-2022
    АПЛЛа ЛигаСерия АБундеслигаЛига 1
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бокс Баскетбол Прочие Игры