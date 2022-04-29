Перебодали. «Лейпциг» с трудом, но вскрыл шотландский «автобус»

В первом полуфинальном матче «Лейпциг» добился минимального преимущества над глубоко оборонявшимся «Рейнджерс» благодаря великолепному удару в исполнении Анхелиньо на последних минутах встречи. Неплохой результат для клуба из Глазго перед возвращением на «Айброкс».

Ход матча

3’ Лаймер хлёстко пробил по воротам «Рейнджерс» со средней дистанции, но попал в соперника.

17’ Лаймер слева ворвался в штрафную шотландцев и пробил в дальний угол — Голдсон в подкате блокирует удар

31’ После навеса Собослаи справа в штрафную «Рейнджерс» мяч достался Анхелиньо, тот быстро обработал мяч и пробил метров с шести, но попал в защитника.

41’ Адамс прошёл по центру и навесил к воротам шотландцев — Макгрегор забрал мяч в руки.

50’ Кент слева вошёл в штрафную «Лейпцига» на скорости и пробил низом чуть правее дальней штанги.

54’ Нкунку получил мяч у линии штрафной гостей и мощно пробил под перекладину — Макгрегор в прыжке спас команду.

62’ Пробил Лаймер низом от правого угла штрафной «Рейнджерс» — слабовато вышло, Макгрегор легко поймал мяч.

70’ Нкунку прорвался по центру, обыграл Макгрегора и не попал после этого по пустым воротам с острого угла, чуть споткнувшись.

81’ Нкунку нанёс удар головой с пары метров после навеса Анхелиньо слева к воротам «Рейнджерс» — чуть выше цели полетел мяч.

85’ 1:0 Анхелиньо. Нкунку от углового флага навесил к воротам гостей. Мяч выбит на Анхелиньо, который с лёта с двадцати метров хлёстко пробил в левый угол.

90+3’ Тавернье сбил Поульсена на фланге, получив карточку и опасный стандарт у ворот гостей. Навесил Форсберг со штрафного к воротам, и тот же Тавернье выбил мяч.

Лига Европы. 1/2 финала. Первый матч «РБ Лейпциг» (Германия) — «Рейнджерс» (Шотландия) 1:0 (0:0, 1:0) Гол: 1:0 — 85 АнхелиньоРБ Лейпциг: Гулачи, Хенрихс (Мукиеле, 89), Хальстенберг, Клостерманн, Гвардиол, Анхелиньо, Лаймер, Ольмо (Форсберг, 71), Адамс, Нкунку (Поульсен, 89), Собослаи (Андре Силва, 71)Рейнджерс: Макгрегор, Тавернье, Голдсон, Ландстрем, Басси, Баришич, Джек (Сэндс, 83), Камара, Арибо (Арфилд, 83), Райт (Сакала, 69), КентПредупреждения: Голдсон (90), Тавернье (90)

Следующие матчи

Ответный полуфинальный матч Лиги Европы пройдет 5 мая в шотландском Глазго. Финал должен состояться 18 мая в Севилье на стадионе «Рамон Санчес Писхуан».

Календарь и таблица Лиги Европы

В ближайшем матче «Лейпциг» 2 мая отправится в гости к менхенгладбахской «Боруссии» в рамках 32 тура Бундеслиги.

Календарь и таблица Бундеслиги

«Рейнджерс» днем ранее встретится на выезде с лидирующим «Селтиком» в матче 35-го тура шотландской Высшей лиги.

Статистика матча uefa.com

Прямая речь

Джованни ван Бронкхорст, главный тренер «Рейнджерс»

— Всегда обидно, когда проигрываешь, пропуская так поздно, но это всего лишь 0:1. Игроки действовали неплохо, и мы знаем, что необходимо делать на следующей неделе. Мы играем дома, и болельщики на «Айброксе» придадут сил, которые нам так необходимы.

В целом, полагаю, смотрелись хорошо. Конечно, на следующей неделе нам надо побеждать. В нужный момент нам необходимо будет атаковать большими силами, но отыграться со счета 0:1 мы можем. «Айброкс» зарядит нас своей энергией.

Джованни ван Бронкхорст globallookpress.com

Джо Арибо, нападающий «Рейнджерс»

— В целом, мы разочарованы. Думали, что сможем до конца довести задуманное, но впереди на «Айброксе» — еще одна важнейшая игра. Мы стремились сохранять компактность, и на протяжении большей части встречи это удавалось, пока в концовке нам не забили этот гол.

Мы верили и в то, что сами можем забить. Несколько полумоментов у нас было, но мы ими не воспользовались. Теперь необходимо прислушаться к тому, что скажет босс, и постараться добиться результата на следующей неделе. Мы-то знаем, как все бывает на «Айброксе».

Джо Арибо globallookpress.com

Тайлер Адамс, полузащитник «Лейпцига»

— Получилась одна из таких игр, в которых нам понадобилось копнуть поглубже, — у гостей был четкий игровой план, против них было тяжело, но мы добились искомого результата. Гол Анхелиньо был прекрасен. Понимаем, что сделано только полдела, — нам нужно сохранять концентрацию внимания и свой уровень игры перед ответной встречей. Мы уже были в нескольких кубковых финалах, но пробиться в финал еврокубка было бы особенным достижением.

Джеймс Таверниер, капитан «Рейнджерс»

— Думалось, что мы играли надежно. Мы свели до минимума количество голевых моментов соперника, а пропустили при стандартном положении. Организованность действий тут получилась не такой хорошей, какой должна быть, — мы могли бы это предотвратить. Однако знаем, что, возвращаясь на «Айброкс» при счете 0:1, мы продолжим борьбу.

0:1 — и только. Мы более чем способны повернуть ход противостояния в свою пользу. У нас вернется в строй больше игроков, так что мы будем еще сильнее, в своей наилучшей форме. Начнем сразу же со стартового свистка.