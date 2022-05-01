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    «Осасуна» возьмет три очка?

    «Эльче» — «Осасуна». Прогноз, ставка (к. 2.70) на футбол, Примера, 1 мая 2022 года

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    Анте Будимир
    «Эльче» сыграет на своем поле с «Осасуной» в рамках 34-го тура чемпионата Испании. Матч пройдет 1 мая, начало — в 15:00 мск. «Эльче» — «Осасуна»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Испания. Примера 01 Мая 2022 года
    Эльче
  • Испания. Примера
    •  Эльче 15:00 Осасуна Осасуна
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    «Эльче»

    «Эльче» в нынешнем сезоне борется за выживание в Примере. На данный момент команда занимает 14 место в турнирной таблице.

    Причем отрыв от опасной зоны выглядит ощутимо — 8 очков. За пять туров до финиша такой гандикап — неплохое подспорье.

    Коэффициенты матча Эльче — Осасуна

  • 1
  • 2.80
  • X
  • 3.10
  • 2
  • 2.70
  • Ставка
    •

    В предыдущем туре чемпионата «Эльче» добыл три пункта. На выезде команда сенсационно обыграла «Бетис» (0:1).

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    Матчи против «Осасуна» складываются для команды неудачно. Из пяти последних поединков «Эльче» уступил дважды при трех паритетах.

    «Осасуна»

    Эта команда окопалась в районе экватора турнирной таблицы. 9 место выглядит вполне приличным, но о еврокубках «Осасуне» приходится только мечтать.

    «Осасуна» испытывает заметные сложности с реализацией. В 33 сыгранных матчах команда забивает чуть больше гола за матч (34 мячей).

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    • В предыдущем туре «Осасуна» уступила в родных стенах. Однако поражение от «Реала» (1:3) было логичным со всех сторон.

    Притом, до последней неудачи «Осасуна» добыла две виктории к ряду. В составе команды выделяется хорват Анте Будимир, отличившийся 7 голами в чемпионате.

    Прогноз и ставка

    Букмекеры предлагают поставить на «Осасуну» за 2.70, на ничью за 3.20, а на «Эльче» — за 2.80.

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    «Эльче» еще не обеспечил себе спокойную жизнь в Примере.

    «Осасуна» намерена поправить слабую реализацию.

    «Осасуна» традиционно успешно противостоит «Эльче». Наши прогноз и ставка — Победа «Осасуны» с коэффициентом 2.70.

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    «Эльче» — «Осасуна»: прогноз, ставка (2.70), статистика, коэффициенты матча 01.05.2022. Прогнозы на футбол. «Осасуна» возьмет три очка?
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