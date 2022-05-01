«Эльче» сыграет на своем поле с «Осасуной» в рамках 34-го тура чемпионата Испании. Матч пройдет 1 мая, начало — в 15:00 мск. «Эльче» — «Осасуна»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Эльче»

«Эльче» в нынешнем сезоне борется за выживание в Примере. На данный момент команда занимает 14 место в турнирной таблице.

Причем отрыв от опасной зоны выглядит ощутимо — 8 очков. За пять туров до финиша такой гандикап — неплохое подспорье.

Коэффициенты матча Эльче — Осасуна 1 2.80 X 3.10 2 2.70 Ставка

В предыдущем туре чемпионата «Эльче» добыл три пункта. На выезде команда сенсационно обыграла «Бетис» (0:1).

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Матчи против «Осасуна» складываются для команды неудачно. Из пяти последних поединков «Эльче» уступил дважды при трех паритетах.

«Осасуна»

Эта команда окопалась в районе экватора турнирной таблицы. 9 место выглядит вполне приличным, но о еврокубках «Осасуне» приходится только мечтать.

«Осасуна» испытывает заметные сложности с реализацией. В 33 сыгранных матчах команда забивает чуть больше гола за матч (34 мячей).

В предыдущем туре «Осасуна» уступила в родных стенах. Однако поражение от «Реала» (1:3) было логичным со всех сторон.

Притом, до последней неудачи «Осасуна» добыла две виктории к ряду. В составе команды выделяется хорват Анте Будимир, отличившийся 7 голами в чемпионате.

Прогноз и ставка

Букмекеры предлагают поставить на «Осасуну» за 2.70, на ничью за 3.20, а на «Эльче» — за 2.80.

«Эльче» еще не обеспечил себе спокойную жизнь в Примере.

«Осасуна» намерена поправить слабую реализацию .

«Осасуна» традиционно успешно противостоит «Эльче». Наши прогноз и ставка — Победа «Осасуны» с коэффициентом 2.70.