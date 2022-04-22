«Атырау» сыграет на своем поле с «Тоболом» в рамках 7-го тура чемпионата Казахстана. Матч пройдет 22 апреля, начало — в 14:00 мск. «Атырау» — «Тобол»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Атырау»

Эта команда в новом чемпионате стартовала достаточно скромно. В шести сыгранных матчах «Атырау» набрал только семь очков.

Правда, в минувшем туре «Атырау» уступил. Выезд в Актау к «Каспию» завершился неудачей (2:1).

Более того, команда не выигрывает уже в двух матчах к ряду. Причем до того «Атырау» одержал две победы подряд.

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Против «Тобола» команда исторически играет неудачно. Семь последних матчей завершились для «Атырау» поражениями.

«Тобол»

Эта команда начала чемпионат не лучшим, как для чемпиона, образом. «Тобол» пока третий, а отставание от лидера «Каспия» составляет два очка.

«Тобол» настроен на этот поединок весьма серьезно, ведь в двух последних матчах набран лишь один зачетный пункт. Более того, в них пропущено уже 5 мячей.

Вот и в минувшем туре «Тобол» не сумел разжиться тремя очками. Дома команда расписала мировую с «Кайратом» (2:2).

«Тобол» наверняка сыграет на своих привычных козырях. Например, на лучших качествах Зорана Тошича, отличившегося уже тремя мячами в 6 матчах.

Прогноз и ставка

Букмекеры предлагают поставить на «Тобол» за 1.88, на ничью за 3.28, а на «Атырау» — за 4.02.

«Атырау» исторически неудачно играет с «Тоболом» .

«Тобол» намерен выбраться в лидеры.

Действующий чемпион не должен иметь проблем с соперником более низкого класса. Наши прогноз и ставка — Фора «Тобола» -0.75 с коэффициентом 2.23.