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    Чемпион удачно погостит в Атырау

    «Атырау» — «Тобол». Прогноз, ставка (к. 2.23) на футбол, чемпионат Казахстана, 22 апреля 2022 года

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    Прогноз и ставки на «Атырау» — «Тобол»
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    «Тобол»
    «Атырау» сыграет на своем поле с «Тоболом» в рамках 7-го тура чемпионата Казахстана. Матч пройдет 22 апреля, начало — в 14:00 мск. «Атырау» — «Тобол»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Казахстан. Премьер-лига 22 Апреля 2022 года
    Атырау
  • Казахстан. Премьер-лига
    •  Атырау 14:00 Тобол Тобол
  • Казахстан. Премьер-лига
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    «Атырау»

    Эта команда в новом чемпионате стартовала достаточно скромно. В шести сыгранных матчах «Атырау» набрал только семь очков.

    Правда, в минувшем туре «Атырау» уступил. Выезд в Актау к «Каспию» завершился неудачей (2:1).

    Более того, команда не выигрывает уже в двух матчах к ряду. Причем до того «Атырау» одержал две победы подряд.

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    Против «Тобола» команда исторически играет неудачно. Семь последних матчей завершились для «Атырау» поражениями.

    «Тобол»

    Эта команда начала чемпионат не лучшим, как для чемпиона, образом. «Тобол» пока третий, а отставание от лидера «Каспия» составляет два очка.

    «Тобол» настроен на этот поединок весьма серьезно, ведь в двух последних матчах набран лишь один зачетный пункт. Более того, в них пропущено уже 5 мячей.

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    • Вот и в минувшем туре «Тобол» не сумел разжиться тремя очками. Дома команда расписала мировую с «Кайратом» (2:2).

    «Тобол» наверняка сыграет на своих привычных козырях. Например, на лучших качествах Зорана Тошича, отличившегося уже тремя мячами в 6 матчах.

    Прогноз и ставка

    Букмекеры предлагают поставить на «Тобол» за 1.88, на ничью за 3.28, а на «Атырау» — за 4.02.

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    «Атырау» исторически неудачно играет с «Тоболом».

    «Тобол» намерен выбраться в лидеры.

    Действующий чемпион не должен иметь проблем с соперником более низкого класса. Наши прогноз и ставка — Фора «Тобола» -0.75 с коэффициентом 2.23.

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    «Атырау» — «Тобол»: прогноз, ставка (2.23), статистика, коэффициенты матча 22.04.2022. Прогнозы на футбол. Чемпион удачно погостит в Атырау
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