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    Это будет результативный поединок

    «Бернли» — «Саутгемптон». Прогноз, ставка (к. 1.95) на футбол, АПЛ, 21 апреля 2022 года

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    Джеймс Уорд-Проуз
    «Бернли» на своём поле сыграет против «Саутгемптона» в рамках 30-го тура АПЛ. Матч состоится 21 апреля, начало — 21:45 (мск). «Бернли» — «Саутгемптон»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Англия. Премьер-лига 21 Апреля 2022 года
    Бёрнли
  • Бёрнли
    •  Бёрнли 21:45 Саутгемптон Саутгемптон
  • Саутгемптон
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    «Бёрнли»

    «Бордовые» находятся в зоне вылета и на данный момент занимают 18-е место в турнирной таблице Премьер-лиги Англии набрав 25 очков за 31 матч. От безопасного 17-го места их отделяет 3 балла.

    За последние 10 матчей во всех турнирах «Бёрнли» 3 раза смог одержать победу, 2 раза сыграл вничью и 5 раз терпел поражения от своих соперников.

    Коэффициенты матча Бёрнли — Саутгемптон

  • 1
  • 2.70
  • X
  • 3.35
  • 2
  • 2.60
  • Ставка
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    В нынешнем сезоне команда не радует своих болельщиков хорошими результатами, но два тура назад в матче против «Эвертона» «бордовые» смогли одержать победу со счётом 3:2, но после этого потерпели поражение на выезде от «Норвича» (2:0).

    Все прогнозы на АПЛ

    А в последнем туре АПЛ «Бёрнли» не смог определить сильнейшего с «Вест Хэмом». Команды обменялись голами и разошлись со счётом 1:1.

    «Саутгемптон»

    «Святые» не имеют шансов занять еврокубковые места, но и от зоны вылета команда оторвалась достаточно далеко занимая 12-е место в турнирной таблице АПЛ и набрав при этом 39 очков.

    За последние 10 поединков во всех турнирах «Саутгемптон» 4 раза радовал болельщиков победами, 1 раз сыграл вничью и 5 раз проигрывал соперникам.

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    • В последнем туре АПЛ «святые» на своём поле неожиданно для всех смогли одолеть лондонский «Арсенал» со счётом 1:0 и тем самым прервали свою без выигрышную серию, которая длилась 6 матчей подряд.

    А до этого так же в родных стенах «Саутгемптон» встречался с «Челси» и потерпел разгромное поражение со счётом 0:6.

    Прогноз и ставка

    На победу «Бёрнли» в этом матче можно поставить за 2.78, ничью букмекеры предлагают взять за 3.52, а победу «Саутгемптона» — за 2.61.

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    Прогноз — «Бёрнли» терять нечего, так как команда имеет надежду сохранить прописку в АПЛ, поэтому будет идти вперед. «Саутгемптон» так же не будет играть спустя рукава. Очные встречи этих команд всегда проходили результативно и в этот раз исключения не будет.

    Ставка — Тотал матча больше 2.5 за 1.95.

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    «Бернли» — «Саутгемптон»: прогноз, ставка (1.95), статистика, коэффициенты матча 21.04.2022. Прогнозы на футбол. Это будет результативный поединок
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