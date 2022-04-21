«Бернли» на своём поле сыграет против «Саутгемптона» в рамках 30-го тура АПЛ. Матч состоится 21 апреля, начало — 21:45 (мск). «Бернли» — «Саутгемптон»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Бёрнли»

«Бордовые» находятся в зоне вылета и на данный момент занимают 18-е место в турнирной таблице Премьер-лиги Англии набрав 25 очков за 31 матч. От безопасного 17-го места их отделяет 3 балла.

За последние 10 матчей во всех турнирах «Бёрнли» 3 раза смог одержать победу, 2 раза сыграл вничью и 5 раз терпел поражения от своих соперников.

Коэффициенты матча Бёрнли — Саутгемптон 1 2.70 X 3.35 2 2.60 Ставка

В нынешнем сезоне команда не радует своих болельщиков хорошими результатами, но два тура назад в матче против «Эвертона» «бордовые» смогли одержать победу со счётом 3:2, но после этого потерпели поражение на выезде от «Норвича» (2:0).

Все прогнозы на АПЛ

А в последнем туре АПЛ «Бёрнли» не смог определить сильнейшего с «Вест Хэмом». Команды обменялись голами и разошлись со счётом 1:1.

«Саутгемптон»

«Святые» не имеют шансов занять еврокубковые места, но и от зоны вылета команда оторвалась достаточно далеко занимая 12-е место в турнирной таблице АПЛ и набрав при этом 39 очков.

За последние 10 поединков во всех турнирах «Саутгемптон» 4 раза радовал болельщиков победами, 1 раз сыграл вничью и 5 раз проигрывал соперникам.

В последнем туре АПЛ «святые» на своём поле неожиданно для всех смогли одолеть лондонский «Арсенал» со счётом 1:0 и тем самым прервали свою без выигрышную серию, которая длилась 6 матчей подряд.

А до этого так же в родных стенах «Саутгемптон» встречался с «Челси» и потерпел разгромное поражение со счётом 0:6.

Прогноз и ставка

На победу «Бёрнли» в этом матче можно поставить за 2.78, ничью букмекеры предлагают взять за 3.52, а победу «Саутгемптона» — за 2.61.

Прогноз — «Бёрнли» терять нечего, так как команда имеет надежду сохранить прописку в АПЛ, поэтому будет идти вперед. «Саутгемптон» так же не будет играть спустя рукава. Очные встречи этих команд всегда проходили результативно и в этот раз исключения не будет.

Ставка — Тотал матча больше 2.5 за 1.95.