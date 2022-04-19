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    «Бетис» будет торопиться

    «Бетис» — «Эльче». Прогноз, ставка (к. 2.10) на футбол, Примера, 19 апреля 2022 года

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    Кристиан Тельо
    «Бетис» сыграет на своем поле с «Эльче» в рамках 33-го тура чемпионата Испании. Матч пройдет 19 апреля, начало — в 22:00 мск. «Бетис» — «Эльче»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Испания. Примера 19 Апреля 2022 года
    Бетис
  • Севилья
    •  Бетис 22:00 Эльче Эльче
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    «Бетис»

    «Бетис» в нынешнем сезоне борется за выход в Лигу чемпионов. На данный момент команда занимает 5 место в турнирной таблице.

    Причем атакует команда весьма результативно. В 32 матчах севильцы забили 56 мячей в ворота соперников.

    Коэффициенты матча Бетис — Эльче

  • 1
  • 1.55
  • X
  • 4.15
  • 2
  • 6.20
  • Ставка
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    В предыдущем туре чемпионата «Бетис» добыл один зачетный балл. На выезде команда расписала сухую мировую с «Реал Сосьедадом».

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    Матчи против «Эльче» складываются для команды довольно успешно. Из пяти последних поединков «Бетис» выиграл дважды при одной неудаче.

    «Эльче»

    Эта команда несколько оторвалась от опасной зоны. 13 место выглядит спокойным, но отрыв от зоны вылета все еще не такой огромный — 7 очков.

    «Эльче» испытывает заметные сложности с реализацией. В 32 сыгранных матчах команда забивала чуть больше гола за матч (35 мячей).

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    • В предыдущем туре «Эльче» добыл важнейшую победу. Дома команда уверенно одолела «Мальорку» (3:0).

    Притом, до этой виктории «Эльче» проиграл трижды подряд. Впрочем, во всех проигранных поединках команда уступила минимально, неизменно давая бой оппонентам.

    Прогноз и ставка

    Букмекеры предлагают поставить на «Бетис» за 1.60, на ничью за 4.40, а на «Эльче» — за 6.15.

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    «Бетис» борется за выход в Лигу чемпионов.

    «Эльче» слишком слабо выглядит в плане реализации.

    Севильцы сильнее по всем показателям, и явно начнут встречу активно. Наши прогноз и ставка — Победа «Бетиса» в 1 тайме с коэффициентом 2.10.

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    «Бетис» — «Эльче»: прогноз, ставка (2.10), статистика, коэффициенты матча 19.04.2022. Прогнозы на футбол. «Бетис» будет торопиться
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