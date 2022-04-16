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    Примера. «Атлетико» примет «Эспаньол», «Реал» в гостях у «Севильи», «Барса» против «Кадиса»

    Подробности матчей 32 тура испанской Примеры

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    «Реал»
    С 15 по 18 апреля пройдут поединки 32 тура чемпионата Испании по футболу.

    «Реал Сосьедад» — «Бетис» 0:0

    В матче 32-го тура чемпионата Испании «Реал Сосьедад» на своем поле сыграл вничью с «Бетисом» — 0:0.

    Хозяева заканчивали матч в меньшинстве — Давид Сильва в компенсированное время получил две желтые карточки подряд.

    Футбол. Испания. Примера
    Реал Сосьедад — Бетис 0:0
    Реал Сосьедад: Алехандро Ремиро, Андони Горосабель (Ариц Элустондо, 87'), Игор Субельдия, Робен Ле Норман, Диего Рико, Мартин Субименди, Микель Мерино, Рафинья (Аднан Янузай, 66'), Давид Сильва, Александер Исак (Порту Кристиан, 80'), Александр Сёрлот Бетис: Борха Иглесиас (Виллиан Жозе, 77'), Хуанми (Хоакин, 68'), Набиль Фекир, Серхио Каналес, Вилльям Карвалью (Айтор Руйбаль, 46'), Родригес Гидо, Алекс Морено, Марк Бартра, Херман Песселья, Эктор Бельерин, Клаудио Браво Предупреждения: Вилльям Карвалью (37'), Рафинья (60'), Родригес Гидо (75'), Клаудио Браво (90 + 1'), Давид Сильва (90 + 2'), Александр Сёрлот (90 + 2') Удаление: Давид Сильва (90 + 3')

    «Реал Сосьедад» набрал 55 очков и занимает 6-е место в турнирной таблице Ла Лиги. «Бетис» с 57 баллами находится на 5-й строчке.

    «Эльче» — «Мальорка»

    16 апреля, 15:00 мск

    «Алавес» — «Райо Вальекано»

    16 апреля, 17:15 мск

    «Валенсия» — «Осасуна»

    16 апреля, 19:30 мск

    «Хетафе» — «Вильярреал»

    16 апреля, 22:00 мск

    «Гранада» — «Леванте»

    17 апреля, 15:00 мск

    «Атлетико» М — «Эспаньол»

    17 апреля, 17:15 мск

    «Атлетик» Б — «Сельта»

    17 апреля, 19:30 мск

    «Севилья» — «Реал Мадрид»

    17 апреля, 22:00 мск

    «Барселона» — «Кадис»

    18 апреля, 22:00 мск

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