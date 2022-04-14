«Лион» сыграет на своем поле с «Вест Хэм» в рамках 1/4 финала Лиги Европы. Матч пройдет 14 апреля, начало — в 22:00 мск. «Лион» — «Вест Хэм»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Лион»

«Лион» сейчас далеко не тот, кем был в начале века. «Ткачи» даже в своем чемпионате постоянно пробуксовывают, занимая скромное 10 место.

В минувшем туре своего чемпионата «Лион» добыла один пункт. На выезде команда подписала мировую со «Страсбургом» (1:1).

Коэффициенты матча Аталанта — РБ Лейпциг 1 2.60 X 3.55 2 2.60 Ставка

В составе французов стоит отметить Карла Экамби. Камерунец забил уже 8 мячей в чемпионате, присовокупив к ним еще 6 в Лиге Европы.

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Выездная ничья в первой встрече — неплохое подспорье. Вот только игра лионцев явно не балует своей стабильностью.

«Вест Хэм»

«Вест Хэм» проводит вполне приличный сезон. В АПЛ «молотобойцы» находятся на 6 месте, что вполне неплохо для клуба.

Между тем, в минувшем туре своего чемпионата лондонцы оконфузились. На выезде «Вест Хэм» был бит «Брентфордом» (2:0).

Англичане в Лиге Европы выглядят весьма выгодно. Да и подбор игроков у команды весьма и весьма интересный.

Из кадровых потерь стоит отметить лишь Арона Крессуэлла. Опытнейший защитник получил травму.

Прогноз и ставка

Букмекеры предлагают поставить на «Лион» за 2.00, на ничью за 3.60, а на «Вест Хэм» — за 3.60.

Лионцы крайне нестабильны, да и не столь монолитны в обороне.

«Вест Хэм» достаточно неплохо атакует .

Соперники практически равны по классу, и наверняка будут активно атаковать. Для тех, кто готов рискнуть: прогноз — Тотал больше 4.5, поставить на это можно с коэффициентом 6.30. Для остальных — более умеренный прогноз.