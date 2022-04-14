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    Торжество реализации в Лионе?

    «Лион» — «Вест Хэм». Дерзкая ставка за 6.30 на футбол 14 апреля 2022 года

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    Прогноз и ставки на «Лион» — «Вест Хэм»
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    Деклан Райс
    «Лион» сыграет на своем поле с «Вест Хэм» в рамках 1/4 финала Лиги Европы. Матч пройдет 14 апреля, начало — в 22:00 мск. «Лион» — «Вест Хэм»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Лига Европы. 1/4 финала 14 Апреля 2022 года
    Аталанта
  • Бергамо
    •  Аталанта 19:45 РБ Лейпциг РБ Лейпциг
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    «Лион»

    «Лион» сейчас далеко не тот, кем был в начале века. «Ткачи» даже в своем чемпионате постоянно пробуксовывают, занимая скромное 10 место.

    В минувшем туре своего чемпионата «Лион» добыла один пункт. На выезде команда подписала мировую со «Страсбургом» (1:1).

    Коэффициенты матча Аталанта — РБ Лейпциг

  • 1
  • 2.60
  • X
  • 3.55
  • 2
  • 2.60
  • Ставка
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    В составе французов стоит отметить Карла Экамби. Камерунец забил уже 8 мячей в чемпионате, присовокупив к ним еще 6 в Лиге Европы.

    Все прогнозы на Лигу Европы

    Выездная ничья в первой встрече — неплохое подспорье. Вот только игра лионцев явно не балует своей стабильностью.

    «Вест Хэм»

    «Вест Хэм» проводит вполне приличный сезон. В АПЛ «молотобойцы» находятся на 6 месте, что вполне неплохо для клуба.

    Между тем, в минувшем туре своего чемпионата лондонцы оконфузились. На выезде «Вест Хэм» был бит «Брентфордом» (2:0).

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    • Англичане в Лиге Европы выглядят весьма выгодно. Да и подбор игроков у команды весьма и весьма интересный.

    Из кадровых потерь стоит отметить лишь Арона Крессуэлла. Опытнейший защитник получил травму.

    Прогноз и ставка

    Букмекеры предлагают поставить на «Лион» за 2.00, на ничью за 3.60, а на «Вест Хэм» — за 3.60.

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    Лионцы крайне нестабильны, да и не столь монолитны в обороне.

    «Вест Хэм» достаточно неплохо атакует.

    Соперники практически равны по классу, и наверняка будут активно атаковать. Для тех, кто готов рискнуть: прогноз — Тотал больше 4.5, поставить на это можно с коэффициентом 6.30. Для остальных — более умеренный прогноз.

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    «Лион» — «Вест Хэм»: прогноз, ставка (6.30), статистика, коэффициенты матча 14.04.2022. Прогнозы на футбол. Торжество реализации в Лионе?
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