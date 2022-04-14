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    «Лион» и «Вест Хэм» устроят голевую «засуху»?

    «Лион» — «Вест Хэм». Прогноз (к. 1.92) и ставки на футбол, ЛЕ, 14 апреля 2022 года

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    Прогноз и ставки на «Лион» — «Вест Хэм»
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    «Вест Хэм» проиграл пять предыдущих матчей на выезде с общим счетом 2:10
    «Лион» сыграет на своем поле против «Вест Хэма» в рамках ответного матча 1/4 финала Лиги Европы. Встреча пройдет 14 апреля, начало — в 22:00 мск. «Лион» — «Вест Хэм»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Лига Европы. 1/4 финала 14 Апреля 2022 года
    Лион
  • Лион
    •  Лион 22:00 Вест Хэм Вест Хэм
  • Лондон
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    «Лион»

    В «Лионе», скорее всего, остались не совсем довольны результатом первого матча, который завершился вничью 1:1.

    С одной стороны, ничья в Лондоне — это позитив. Но тут все-таки надо делать акцент на том, что «Вест Хэм» весь второй тайм играл в меньшинстве. И при этом англичане умудрились даже в такой ситуации открыть счет, а французам пришлось отыгрываться.

    Коэффициенты матча Лион — Вест Хэм

  • 1
  • 2.10
  • X
  • 3.45
  • 2
  • 3.50
  • Ставка
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    Но «Лион», надо признать, очень настойчиво атаковал после перерыва, практически не выпуская соперника со своей половины поля.

    Все прогнозы на Лигу Европы

    Четыре из пяти предыдущих матчей «Лиона» завершились вничью. В трех случаях со счетом 1:1.

    «Лион» ни разу не пропускал только в двух из десяти предыдущих матчей на своем поле.

    «Вест Хэм»

    Между тем, «Вест Хэм», безусловно, рассчитывал на победу в домашней встрече с «Лионом», но с учетом всех обстоятельств англичане наверняка не сильно расстроены ничейным исходом.

    До удаление Аарона Крессвелла «Вест Хэм», как обычно, действовал по своему не самому хитрому, но надежному плану. Оставшись вдесятером, «молотобойцы» полностью сконцентрировались на обороне, благодаря чему и сохранили интригу.

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    • В минувшее воскресенье «Вест Хэм» провел не самый удачный матч против «Брентфорда» (0:2). Но это уже не первый случай, когда команда Дэвида Мойеса теряет очки в АПЛ после сложной игры в Лиге Европы.

    «Вест Хэм» проиграл пять предыдущих матчей на выезде с общим счетом 2:10.

    Прогноз и ставка

    Букмекеры на этот раз тоже сомневаются в том, что встреча «Лиона» и «Вест Хэма» будет результативной.

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    И, пожалуй, с этим мнением можно согласиться. Вполне вероятно, что в противостоянии с участием «Вест Хэма» снова все решится за пределами основного времени. Возможно, даже в серии пенальти.

    Команды будут предельно осторожны. А в таком случае на обилие забитых мячей точно не стоит рассчитывать.

    Ставка — общий тотал меньше 2,5 за 1.92.

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    «Лион» — «Вест Хэм»: прогноз, ставка (1.92), статистика, коэффициенты матча 14.04.2022. Прогнозы на футбол. «Лион» и «Вест Хэм» устроят голевую «засуху»?
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