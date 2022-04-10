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    Победит ли «Аталанта» и чего ждать по голам?

    «Сассуоло» — «Аталанта». Прогноз (к. 2.12), ставки на футбол, Серия А, 10 апреля 2022 года

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    Дуван Сапата
    «Сассуоло» — «Аталанта»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

    «Сассуоло»

    После поражения в прошлом туре «Сассуоло» занимает 10 место в турнирной таблице Серии А, имея 43 пункта в своем активе.

    У «нероверди» почти равные показатели побед, ничьих и поражений — 11, 10 и 10. 2 апреля команда проиграла на выезде «Лацио» 1:2, перебив тем самым прекрасный результат в игре со «Специей» туром ранее (4:1).

    Можно также отметить ничью с «Салернитаной» (2:2) и победу над «Венецией» (4:1). Еще ранее «Сассуоло» обыграл «Интер» (2:0) и «Фиорентину» (2:1).

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    За 6 туров у команды 4 победы и сказать, что хозяева в плохой форме, нельзя.

    «Аталанта»

    У бергамасков сейчас непростой период, так как у них в самом разгаре борьба в Лиге Европы. Там они в четвертьфинале противостоят «Лейпцигу». Первая встреча, которая проходила на неделе, закончилась ничьей 1:1.

    Перед этим «Аталанта» проиграла в Серии А «Наполи» (1:3). Это откинуло гостей на 7 место. У них 51 очко, а «Лацио», который занимает последнюю путевку в еврокубки, впереди на один пункт.

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    • Из последних успехов команды Гасперини отметим победу над «Болоньей» в Серии А и «Байером» в Лиге Европы. В обоих случаях результат был 1:0.

    Не сыграют у «Аталанты» Мартен Де Рон, Берат Джимсити, Йосип Иличич и Рафаэл Толои. Под вопросом Рафаэл Толои.

    Прогноз и ставка

    Победу «Сассуоло» букмекеры предлагают с котировкой 3.25. На победу «Аталанты» коэффициент составляет 2.12.

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    Как видим, «Аталанта» фаворит, но не такой уж и явный. «Сассуоло» вполне может покусать бергамасков, учитывая их плотный график и некоторые чувствительные кадровые потери.

    При этом «Аталанта» не дает сопернику победить уже очень долгий период времени. В первом круге этого сезона гости также выиграли (2:1). Предлагаем рискнуть и поставить «Аталанту».

    Также рекомендуем взять тотал больше 3. «Сассуоло» будет кусаться, от чего гостям придется увеличивать темп. Игра должна быть интересной. Скучных поединков у хозяев сейчас мало.

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    «Сассуоло» — «Аталанта»: прогноз, ставка (2.12), статистика, коэффициенты матча 10.04.2022. Прогнозы на футбол. Победит ли «Аталанта» и чего ждать по голам?
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