Жеребьевка не ошиблась. «Лейпциг» и «Аталанта» хранят интригу до конца

Ход матча
3' Серия фолов на старте матча от гостей. Первая желтая карточка показана Хосе Паломино.
7' Нкунку протянул мяч ближе к линии штрафной и нанес удар низом. Вратарь «Аталанты» спокойно забрал снаряд в руки.
11' Андре Силва бьет по воротам «Аталанты», но неточно.
13' Дзаппакоста сыграл на подборе и попытался в касание пробить «щечкой», но мяч прошел далеко от левой штанги.
17' Луис Муриэль набрался наглости и прошел мимо двух защитников. Войдя в штрафную соперника с левого края, он нанес закрученный удар в дальний угол, эффектно открыв счет.
20' Муриэль получил передачу и пробил по воротам, однако вышло неточно.
24' «Аталанта» обрезается, «Лейпциг» вышел в контратаку. По итогу пас в штрафной получил Андре Силва, который с места пробил в левую штангу.
27' Удар Андре Силвы заблокировал защитник.
39' Удар Тёна Копмейнерса угодил в защитника. Мяч ушел на угловой.
45' Марио Пашалич ворвался в штрафную слева и с острого угла пробил в ближний угол. Шансов не было. Петер Гулачи плотно закрыл ближнюю штангу.
50' Давиде Дзаппакоста сместился к центру линии штрафной и нанес плотный удар. Правда мяч пошел по центру ворот.
53' Луис Муриэль поймал отскок на линии штрафной и нанес хороший удар в правый нижний угол ворот.
57' Мерих Демираль сфолил в своей штрафной. Похоже на пенальти.
58' Майкл Оливер ставит 11-метровый удар в ворота «Аталанты». Андре Силва не сумел реализовать пенальти, так как вратарь отбил мяч, летящий почти по центру.
58' В следующей же атаке «Лейпциг» сравнял счет. После прострела Давиде Дзаппакоста срезал мяч в свои ворота.
69' Мяч отскочил к Дувану Сапате, тот развернулся и пробил низом по центру.
72' Дуван Сапата пробил по воротам. Вратарь отбил за лицевую. Будет угловой.
82' «Лейпциг» вышел в контратаку. С левого фланга последовал навес на дальнюю штангу, откуда головой пробил Доминик Собослаи. Игрок поймал вратаря на противоходе, но мяч попал в перекладину.
89' Три замены провели команды.
90+2' Удар Кристофера Нкунку был заблокирован.
90+3' Финальный свисток фиксирует ничью 1:1.
Следующий матч
Вопрос о выходе в полуфинал Лиги Европы будет решаться 14 апреля в Бергамо.
Календарь и таблица Лиги Европы
«Лейпциг» перед этим сыграет 10 апреля в чемпионате Германии с «Хоффенхаймом». У «Аталанты» будет встреча с «Сассуоло» в Серии А того же числа.
Прямая речь
Главный тренер «Лейпцига» Доменико Тедеско
— Считаю, что ничья — справедливый результат. Обе команды неплохо проявили себя в атаке, но и допустили мало ошибок в обороне. Ничья на своем поле? Если мы выйдем в следующую стадию, то это не будет иметь значения. Да, конечно, мы хотели одержать победу, но не всегда получается сделать то, что хочешь ты.
Главный тренер «Аталанты» Джан Пьеро Гасперини
— У нас есть определенные сожаления. Но подобные игры можно как выиграть, так и проиграть. В целом, мы атаковали острее, было ощущение, что мы можем победить.
Второй матч начнется со счета 1:1, это хороший результат