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    Жеребьевка не ошиблась. «Лейпциг» и «Аталанта» хранят интригу до конца

    «Лейпциг» и «Аталанта» разошлись мировой (1:1) в первом матче 1/4 Лиги Европы

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    Луис Муриэль
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    Луис Муриэль
    Злосчастный автогол Дзаппакосты не позволил «Аталанте» уехать домой с победой. «Быки» и «бергамаски» подойдут ко второму матчу с равными шансами.

    Ход матча

    3' Серия фолов на старте матча от гостей. Первая желтая карточка показана Хосе Паломино.

    7' Нкунку протянул мяч ближе к линии штрафной и нанес удар низом. Вратарь «Аталанты» спокойно забрал снаряд в руки.

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  • 05/04/2022

    • 11' Андре Силва бьет по воротам «Аталанты», но неточно.

    13' Дзаппакоста сыграл на подборе и попытался в касание пробить «щечкой», но мяч прошел далеко от левой штанги.

    17' Луис Муриэль набрался наглости и прошел мимо двух защитников. Войдя в штрафную соперника с левого края, он нанес закрученный удар в дальний угол, эффектно открыв счет.

    Луис Муриэль
    globallookpress.com

    20' Муриэль получил передачу и пробил по воротам, однако вышло неточно.

    24' «Аталанта» обрезается, «Лейпциг» вышел в контратаку. По итогу пас в штрафной получил Андре Силва, который с места пробил в левую штангу.

    27' Удар Андре Силвы заблокировал защитник.

    39' Удар Тёна Копмейнерса угодил в защитника. Мяч ушел на угловой.

    45' Марио Пашалич ворвался в штрафную слева и с острого угла пробил в ближний угол. Шансов не было. Петер Гулачи плотно закрыл ближнюю штангу.

    Фрагмент матча
    globallookpress.com

    50' Давиде Дзаппакоста сместился к центру линии штрафной и нанес плотный удар. Правда мяч пошел по центру ворот.

    53' Луис Муриэль поймал отскок на линии штрафной и нанес хороший удар в правый нижний угол ворот.

    57' Мерих Демираль сфолил в своей штрафной. Похоже на пенальти.

    58' Майкл Оливер ставит 11-метровый удар в ворота «Аталанты». Андре Силва не сумел реализовать пенальти, так как вратарь отбил мяч, летящий почти по центру.

    58' В следующей же атаке «Лейпциг» сравнял счет. После прострела Давиде Дзаппакоста срезал мяч в свои ворота.

    Фрагмент матча
    globallookpress.com

    69' Мяч отскочил к Дувану Сапате, тот развернулся и пробил низом по центру.

    72' Дуван Сапата пробил по воротам. Вратарь отбил за лицевую. Будет угловой.

    82' «Лейпциг» вышел в контратаку. С левого фланга последовал навес на дальнюю штангу, откуда головой пробил Доминик Собослаи. Игрок поймал вратаря на противоходе, но мяч попал в перекладину.

    Доминик Собослаи
    globallookpress.com

    89' Три замены провели команды.

    90+2' Удар Кристофера Нкунку был заблокирован.

    Футбол. Лига Европы. 1/4 финала
    РБ Лейпциг — Аталанта 1:1
    Голы: 0:1 Луис Мурьель (17'), 1:1 Давиде Дзаппакоста (автогол) (58') РБ Лейпциг: Петер Гулачи, Лукас Клостерман, Вилли Орбан, Йошко Гвардиол (Марцель Хальстенберг, 73'), Бенджамин Хенрихс (Норди Мукиэле, 87'), Конрад Лаймер, Кевин Кампль, Анхелиньо, Даниэль Ольмо (Доминик Собослаи, 73'), Кристофер Нкунку (Уго Новоа, 87'), Андре Силва (Эмиль Форсберг, 62') Аталанта: Луис Мурьель (Дуван Сапата, 61'), Марио Пашалич (Жереми Бога, 61'), Маттео Пессина (Джорджио Скальвини, 61'), Давиде Дзаппакоста (Джузеппе Пеццелла, 89'), Ремо Фройлер (Алексей Миранчук, 68'), Теун Коопмейнерс, Ханс Хатебур, Хосе Луис Паломино, Мерих Демирал, Мартен де Рон, Хуан Муссо Предупреждения: Хосе Луис Паломино (3'), Йошко Гвардиол (51'), Марцель Хальстенберг (85')

    90+3' Финальный свисток фиксирует ничью 1:1.

    Следующий матч

    Вопрос о выходе в полуфинал Лиги Европы будет решаться 14 апреля в Бергамо.

    Календарь и таблица Лиги Европы

    «Лейпциг» перед этим сыграет 10 апреля в чемпионате Германии с «Хоффенхаймом». У «Аталанты» будет встреча с «Сассуоло» в Серии А того же числа.

    Прямая речь

    Главный тренер «Лейпцига» Доменико Тедеско

    — Считаю, что ничья — справедливый результат. Обе команды неплохо проявили себя в атаке, но и допустили мало ошибок в обороне. Ничья на своем поле? Если мы выйдем в следующую стадию, то это не будет иметь значения. Да, конечно, мы хотели одержать победу, но не всегда получается сделать то, что хочешь ты.

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    • Главный тренер «Аталанты» Джан Пьеро Гасперини

    — У нас есть определенные сожаления. Но подобные игры можно как выиграть, так и проиграть. В целом, мы атаковали острее, было ощущение, что мы можем победить.

    Второй матч начнется со счета 1:1, это хороший результат

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