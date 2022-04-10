«Дженоа» на своём поле сыграет против «Лацио» в рамках 32-го тура Серии А. Матч состоится 10 апреля, начало — 13:30 (мск). «Дженоа» — «Лацио»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Дженоа»

«Грифоны» не теряют надежд покинуть зону вылета, но у них это плохо получается. В данный момент команда занимает 19-е место турнирной таблицы Серии А набрав 22 очка, от безопасного 17-го места их отделяет 3 балла.

За последние 10 матчей во всех турнирах «Дженоа» 2 раза терпел поражения, 1 раз смог порадовать болельщиков победой и 7 раз расходился ничьей со своими соперниками.

Коэффициенты матча Дженоа — Лацио 1 4.20 X 3.50 2 1.92 Ставка

В прошлом туре чемпионата Италии «грифоны» неудачно съездили в гости к «Вероне» проиграв им 1:0 и прервав свою беспроигрышную серию, которая длилась 8 матчей подряд. А до этого «Дженоа» играя в меньшинстве смог одержать домашнюю победу над «Торино» со счётом 1:0.

«Лацио»

«Бело-голубые» находятся в еврокубковой зоне занимая 6-е место в турнирной таблице чемпионата Италии набрав 52 очка и отставая от расположившейся выше «Ромы» всего на 2 балла.

За последние 10 игр во всех турнирах «Лацио» 4 раза терпел поражения, 2 раза сыграл вничью и 4 раза смог порадовать болельщиков победами.

«Орлы» в Серии А за последние туры уступили только «Роме» на выезде со счётом 3:0, а в остальных поединках «Лацио» смог одержать победы над «Кальяри» (0:3), «Венецией» (1:0) и «Сассуоло» (2:1).

Прогноз и ставка

На победу «Дженоа» в этом матче можно поставить за 4.10, ничью букмекеры предлагают взять за 3.66, а победу «Лацио» — за 1.97.

Прогноз — «Лацио» время от времени допускает ошибки, но в целом по игре «орлы» выглядят вполне солидно, особенно на фоне кризисного «Дженоа». Кроме этого, в классе у римлян есть огромное преимущество, так что в этом поединке «бело-голубые» заберут такие нужные 3 очка.

Ставка — Победа «Лацио» за 1.97.