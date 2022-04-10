«Астана»
Один из фаворитов чемпионата Казахстана в новом чемпионате стартовал неудачно. В четырех сыгранных матчах «Астана» набрала только 6 очков.
Правда, в минувшем туре команда добыла вторую победу к ряду. На выезде был вдребезги разбит «Мактаарал» (0:3).
«Астана» имеет приличный подбор атакующих исполнителей. Например, таких как хорват Марин Томасов, в минувшем сезоне забивший 17 мячей.
Против «Тараза» команда исторически играет успешно. Три победы при одном поражении в пяти последних матчах — вполне себе позитивная статистика.
«Тараз»
Эта команда начала чемпионат ниже ожиданий и своего уровня. 5 очков в 4 матчах вряд ли стоит именовать ярким началом сезона.
«Тараз» вполне способен побороться за выход в еврокубки. Вот только нужно что-то срочно предпринимать с атакой: забито всего 2 мяча.
Вот и в минувшем туре «Тараз» выступил неудачно. Дома команда с минимальным счетом уступила «Атырау».
«Тараз» наверняка попытается оказаться достойное сопротивление «Астане». Правда, прошлогодний выезд в столицу для команды обернулся разгромным поражением (3:0).
Прогноз и ставка
Букмекеры предлагают поставить на «Астану» за 1.65, на ничью за 3.70, а на «Тараз» — за 5.10.
«Астана» добыл две победы к ряду, и явно намеревается продолжить успешную серию.
«Тараз»
«Астана» набирает свои лучшие кондиции, и явно не намерена откладывать дело в долгий ящик. Наши прогноз и ставка — Победа «Астаны» в 1 тайме с коэффициентом 2.22.