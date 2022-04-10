ФутболХоккейТеннисБоксПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекерыФото
  • Прогнозы на футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •

    «Астана» будет торопиться

    «Астана» — «Тараз». Прогноз, ставка (к. 2.22) на футбол, чемпионат Казахстана, 10 апреля 2022 года

    Прогнозы на футбол Прогнозы на Астана
    Прогноз и ставки на «Астана» — «Тараз»
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Марин Томасов
    «Астана» сыграет на своем поле с «Таразом» в рамках 5-го тура чемпионата Казахстана. Матч пройдет 10 апреля, начало — в 16:00 мск. «Астана» — «Тараз»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
    ×
    Футбол. Казахстан. Премьер-лига 10 Апреля 2022 года
    Астана
  • Казахстан. Премьер-лига
    •  Астана 16:00 Тараз Тараз
  • Казахстан. Премьер-лига
    •

    «Астана»

    Один из фаворитов чемпионата Казахстана в новом чемпионате стартовал неудачно. В четырех сыгранных матчах «Астана» набрала только 6 очков.

    Правда, в минувшем туре команда добыла вторую победу к ряду. На выезде был вдребезги разбит «Мактаарал» (0:3).

    «Астана» имеет приличный подбор атакующих исполнителей. Например, таких как хорват Марин Томасов, в минувшем сезоне забивший 17 мячей.

    Все прогнозы на футбол

    Против «Тараза» команда исторически играет успешно. Три победы при одном поражении в пяти последних матчах — вполне себе позитивная статистика.

    «Тараз»

    Эта команда начала чемпионат ниже ожиданий и своего уровня. 5 очков в 4 матчах вряд ли стоит именовать ярким началом сезона.

    «Тараз» вполне способен побороться за выход в еврокубки. Вот только нужно что-то срочно предпринимать с атакой: забито всего 2 мяча.

  • Формальности, сказки и тесты. Выводы по первым матчам 1/4 Лиги чемпионов
  • О чем говорят результаты первых игр?
  • 07/04/2022

    • Вот и в минувшем туре «Тараз» выступил неудачно. Дома команда с минимальным счетом уступила «Атырау».

    «Тараз» наверняка попытается оказаться достойное сопротивление «Астане». Правда, прошлогодний выезд в столицу для команды обернулся разгромным поражением (3:0).

    Прогноз и ставка

    Букмекеры предлагают поставить на «Астану» за 1.65, на ничью за 3.70, а на «Тараз» — за 5.10.

    100$ИгратьБонус новым игрокамsportbet 500$ИгратьБонусы к первым ставкамbet365

    «Астана» добыл две победы к ряду, и явно намеревается продолжить успешную серию.

    «Тараз» исторически неудачно играет с «Астаной».

    «Астана» набирает свои лучшие кондиции, и явно не намерена откладывать дело в долгий ящик. Наши прогноз и ставка — Победа «Астаны» в 1 тайме с коэффициентом 2.22.

    Ещё прогнозы на спорт
    2.49
  • Прогноз на матч Тампа-Бэй — Бостон
  • Хоккей
  • Сегодня в 02:00
    •  2.50
  • Прогноз на матч Сент-Луис — Миннесота
  • Хоккей
  • Сегодня в 03:00
    •  2.00
  • Прогноз на матч Шамахы — Нефтчи
  • Футбол
  • Сегодня в 13:00
    •  1.87
  • Прогноз на матч Нижний Новгород — Динамо
  • Футбол
  • Сегодня в 14:00
    •  1.99
  • Прогноз на матч Химки — ЦСКА
  • Футбол
  • Сегодня в 14:00
    •  3.60
  • Прогноз на матч Эвертон — Манчестер Юнайтед
  • Футбол
  • Сегодня в 14:30
    •  1.80
  • Прогноз на матч Шеффилд Юнайтед — Борнмут
  • Футбол
  • Сегодня в 14:45
    •  2.00
  • Прогноз на матч Трактор — Металлург Мг
  • Хоккей
  • Сегодня в 15:00
    •  2.25
  • Прогноз на матч Кадис — Бетис
  • Футбол
  • Сегодня в 15:00
    •  3.01
  • Прогноз на матч Сабах — Зиря
  • Футбол
  • Сегодня в 16:00
    •  2.21
  • Прогноз на матч Кайрат — Каспий
  • Футбол
  • Сегодня в 16:00
    •  2.06
  • Прогноз на матч Эмполи — Специя
  • Футбол
  • Сегодня в 16:00
    •  2.48
  • Прогноз на матч Рубин — Краснодар
  • Футбол
  • Сегодня в 16:30
    •  2.28
  • Прогноз на матч Бавария — Аугсбург
  • Футбол
  • Сегодня в 16:30
    •
    Все прогнозыПрогнозы на сегодняПрогнозы на футбол
    «Астана» — «Тараз»: прогноз, ставка (2.22), статистика, коэффициенты матча 10.04.2022. Прогнозы на футбол. «Астана» будет торопиться
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Фрибет 2000 ₽В мобильном приложении Футбол Хоккей Прогнозы на спорт
    Прогнозы на футболПрогнозы на хоккейПрогнозы на теннисПрогнозы на баскетболЛента прогнозов
    СегодняЗавтраЭкспресс дняСуперэкспресс
    LiveКалендари
    Букмекеры Теннис Бокс Баскетбол Прочие Игры