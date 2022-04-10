«Астана» сыграет на своем поле с «Таразом» в рамках 5-го тура чемпионата Казахстана. Матч пройдет 10 апреля, начало — в 16:00 мск. «Астана» — «Тараз»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Астана»

Один из фаворитов чемпионата Казахстана в новом чемпионате стартовал неудачно. В четырех сыгранных матчах «Астана» набрала только 6 очков.

Правда, в минувшем туре команда добыла вторую победу к ряду. На выезде был вдребезги разбит «Мактаарал» (0:3).

«Астана» имеет приличный подбор атакующих исполнителей. Например, таких как хорват Марин Томасов, в минувшем сезоне забивший 17 мячей.

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Против «Тараза» команда исторически играет успешно. Три победы при одном поражении в пяти последних матчах — вполне себе позитивная статистика.

«Тараз»

Эта команда начала чемпионат ниже ожиданий и своего уровня. 5 очков в 4 матчах вряд ли стоит именовать ярким началом сезона.

«Тараз» вполне способен побороться за выход в еврокубки. Вот только нужно что-то срочно предпринимать с атакой: забито всего 2 мяча.

Вот и в минувшем туре «Тараз» выступил неудачно. Дома команда с минимальным счетом уступила «Атырау».

«Тараз» наверняка попытается оказаться достойное сопротивление «Астане». Правда, прошлогодний выезд в столицу для команды обернулся разгромным поражением (3:0).

Прогноз и ставка

Букмекеры предлагают поставить на «Астану» за 1.65, на ничью за 3.70, а на «Тараз» — за 5.10.

«Астана» добыл две победы к ряду, и явно намеревается продолжить успешную серию.

«Тараз» исторически неудачно играет с «Астаной» .

«Астана» набирает свои лучшие кондиции, и явно не намерена откладывать дело в долгий ящик. Наши прогноз и ставка — Победа «Астаны» в 1 тайме с коэффициентом 2.22.