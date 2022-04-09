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    Слуцкий на грани отставки?

    «Рубин» — «Краснодар». Прогноз, ставки (к. 2.48) на футбол, РПЛ, 9 апреля 2022 года

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    Прогноз и ставки на «Рубин» — «Краснодар»
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    Леонид Слуцкий
    «Рубин» сыграет на своем поле с «Краснодаром» в рамках 24 тура Российской Премьер-лиги. Матч пройдет 9 апреля, начало — в 16:30 мск. «Рубин» — «Краснодар»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Россия. Премьер-лига 09 Апреля 2022 года
    Рубин
  • Казань
    •  Рубин 16:30 Краснодар Краснодар
  • Краснодар
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    «Рубин»

    Главный тренер «Рубина» Леонид Слуцкий подходит к предстоящему матчу с «Краснодаром» с новым антирекордом в своей карьере. «Рубин» под его руководством в последнем туре уступил дома «Химкам» в драматичном матче (2-3).

    Таким образом, казанский клуб проиграл уже 12 раз в этом чемпионате — никогда ранее команды под руководством Слуцкого не проигрывали больше за один сезон.

    Коэффициенты матча Рубин — Краснодар

  • 1
  • 2.75
  • X
  • 3.40
  • 2
  • 2.55
  • Ставка
    •

    Казанцев так же постигли и кадровые изменения в составе — почти все легионеры покинули команду. Ушел и главный креативщик команды — Хвича Кварацхелия. Конечно, подобные изменения не могли не сказаться на качестве игры казанцев.

    «Рубин» и до ухода легионеров выглядел не стабильно — разгромное поражение от «ЦСКА» (1-6 в гостях), поражение от «Ростова» (1-2 дома). Последняя победа «Рубина» датирована 7 марта — в гостях казанцы победили «Ахмат» (2-1).

    Календарь и таблица РПЛ

    «Рубин» находится в непосредственной близости от зоны вылета (11 место и 25 очков в активе) и, кажется, Леониду Слуцкому всерьез стоит задуматься о своем положении в тренерском кресле.

    «Краснодар»

    «Краснодар» находится на 6 месте в турнирной таблице с 36 очками. В последнем туре краснодарцы уступили московскому «Динамо» только за счет спорного пенальти (0-1), который в итоге был признан ошибочным.

    «Краснодар» с момента рестарта чемпионата набрал 7 очков из 12 возможных. «Быки» потеряли важные очки в последних 2-х турах — в гостях с «Уфой» (1-1) и в уже упомянутом скандальном матче с «Динамо». Краснодар так же не обошли стороной кадровые изменения в составе — почти все ведущие легионеры покинули клуб.

    Но, по сравнению с казанцами, качество игры и результаты «Краснодара» выглядят лучше. Можно полагать, что на встречу с «Рубином» краснодарцы выйдут с должной мотивацией, чтобы не отпускать в отрыв лидеров чемпионата в борьбе за первую пятерку.

    Прогноз и ставка

    Букмекеры оценивают вероятность победы «Рубина» в 2.70, гостей — 2.48. Ничья котируется за 3.50.

    «Рубин» находится в глубоком кризисе, результаты команды оставляют желать лучшего. Даже домашние стены не помогают команде Леонида Слуцкого в последних турах избегать поражений.

    Плюс кадровые потери в составе не вселяют особого оптимизма. «Краснодар» так же испытвает проблемы в составе и стабильности результатов, но на текущий момент выглядит наиболее крепкой командой.

    «Быки» не добрали очки в последних турах с «Динамо» и «Уфой» и вполне могут рассчитывать на успех с кризисным «Рубином». Для «Краснодара» «Рубин» является наиболее удобным соперником в очных матчах — 3 последних противостояния между командами заканчивались в пользу «Краснодара».

    Можно рассмотреть ставку, которая предлагает вариант победы «Краснодара» с коэффициентом 2.48.

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    «Рубин» — «Краснодар»: прогноз, ставка (2.48), статистика, коэффициенты матча 09.04.2022. Прогнозы на футбол. Слуцкий на грани отставки?
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