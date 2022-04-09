«Рубин» сыграет на своем поле с «Краснодаром» в рамках 24 тура Российской Премьер-лиги. Матч пройдет 9 апреля, начало — в 16:30 мск. «Рубин» — «Краснодар»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Рубин»

Главный тренер «Рубина» Леонид Слуцкий подходит к предстоящему матчу с «Краснодаром» с новым антирекордом в своей карьере. «Рубин» под его руководством в последнем туре уступил дома «Химкам» в драматичном матче (2-3).

Таким образом, казанский клуб проиграл уже 12 раз в этом чемпионате — никогда ранее команды под руководством Слуцкого не проигрывали больше за один сезон.

Коэффициенты матча Рубин — Краснодар 1 2.75 X 3.40 2 2.55 Ставка

Казанцев так же постигли и кадровые изменения в составе — почти все легионеры покинули команду. Ушел и главный креативщик команды — Хвича Кварацхелия. Конечно, подобные изменения не могли не сказаться на качестве игры казанцев.

«Рубин» и до ухода легионеров выглядел не стабильно — разгромное поражение от «ЦСКА» (1-6 в гостях), поражение от «Ростова» (1-2 дома). Последняя победа «Рубина» датирована 7 марта — в гостях казанцы победили «Ахмат» (2-1).

Календарь и таблица РПЛ

«Рубин» находится в непосредственной близости от зоны вылета (11 место и 25 очков в активе) и, кажется, Леониду Слуцкому всерьез стоит задуматься о своем положении в тренерском кресле.

«Краснодар»

«Краснодар» находится на 6 месте в турнирной таблице с 36 очками. В последнем туре краснодарцы уступили московскому «Динамо» только за счет спорного пенальти (0-1), который в итоге был признан ошибочным.

«Краснодар» с момента рестарта чемпионата набрал 7 очков из 12 возможных. «Быки» потеряли важные очки в последних 2-х турах — в гостях с «Уфой» (1-1) и в уже упомянутом скандальном матче с «Динамо». Краснодар так же не обошли стороной кадровые изменения в составе — почти все ведущие легионеры покинули клуб.

Но, по сравнению с казанцами, качество игры и результаты «Краснодара» выглядят лучше. Можно полагать, что на встречу с «Рубином» краснодарцы выйдут с должной мотивацией, чтобы не отпускать в отрыв лидеров чемпионата в борьбе за первую пятерку.

Прогноз и ставка

Букмекеры оценивают вероятность победы «Рубина» в 2.70, гостей — 2.48. Ничья котируется за 3.50.

«Рубин» находится в глубоком кризисе, результаты команды оставляют желать лучшего. Даже домашние стены не помогают команде Леонида Слуцкого в последних турах избегать поражений.

Плюс кадровые потери в составе не вселяют особого оптимизма. «Краснодар» так же испытвает проблемы в составе и стабильности результатов, но на текущий момент выглядит наиболее крепкой командой.

«Быки» не добрали очки в последних турах с «Динамо» и «Уфой» и вполне могут рассчитывать на успех с кризисным «Рубином». Для «Краснодара» «Рубин» является наиболее удобным соперником в очных матчах — 3 последних противостояния между командами заканчивались в пользу «Краснодара».

Можно рассмотреть ставку, которая предлагает вариант победы «Краснодара» с коэффициентом 2.48.