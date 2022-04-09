В субботу, 9 апреля, в 31-м туре французской Лиги 1 «Клермон» в родных стенах сразится с ПСЖ. Начало игры намечено на 22:00 по мск. «Клермон» — ПСЖ: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Клермон»

«Клермон» рискует по итогам этого сезона вернуться в Лигу 2. Сейчас в элите он идет на 17-й безопасной строке, но от 18-й оторвался лишь на балл, а 19-ю позицию опережает на пять очков.

С конца января по конец февраля «всадники» выдали неплохую серию, выиграв три игры из четырех проведенных при одном фиаско. В последующих же пяти поединках они не побеждали.

Коэффициенты матча Клермон — ПСЖ 1 8.00 X 5.50 2 1.35 Ставка

Начал этот период коллектив с мирового результата, а в последующих четырех поединках он только уступал. В минувшем туре состоялось домашнее поражение от «Нанта» со счетом 2:3.

Календарь и таблица Лиги 1

В данном розыгрыше Лиги 1 «Клермон» на своей арене выиграл лишь три игры из 15 проведенных при пяти мировых результатах и семи неудачах.

ПСЖ

ПСЖ в этом чемпионате вряд ли что-то сможет помешать победить. На данный момент он лидирует с 12-очковым отрывом от ближайшего преследователя.

Хотя последний отрезок из шести матчей в рамках Лиги 1 столичный клуб проводит неудачно, поровну поделив в этот период домашние победные результаты и гостевые поражения.

Так в минувшем туре первенства ПСЖ на своей территории разгромил «Лорьян» со счетом 5:1, а игровым днем ранее на выезде потерпел крупное поражение от «Монако» — 0:3.

Вне родных стен парижский клуб в этом чемпионате проиграл четыре поединка из 15 проведенных, семь раз он еще выиграл и четыре встречи завершил вничью.

В первом круге ПСЖ на своем поле разгромил «Клермон» со счетом 4:0.

Прогноз и ставка

В предстоящем матче букмекеры отдают предпочтение гостям: победа ПСЖ — 1.36, победа «Клермона» — 8.90, ничья — 5.60.

Хотя ПСЖ в последнее время в гостях выступает слабо, но с аутсайдером первенства он справится должен. И рискнем предположить, что гости сделают это без пропущенных мячей.