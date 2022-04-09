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    «Клермон» — ПСЖ. Прогноз, ставка (к. 2.35) на футбол, чемпионат Франции, 9 апреля 2022 года

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    Прогноз и ставки на «Клермон» — ПСЖ
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    Неймар
    В субботу, 9 апреля, в 31-м туре французской Лиги 1 «Клермон» в родных стенах сразится с ПСЖ. Начало игры намечено на 22:00 по мск. «Клермон» — ПСЖ: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Франция. Лига 1 09 Апреля 2022 года
    Клермон
  • Франция. Лига 1
    •  Клермон 22:00 ПСЖ ПСЖ
  • Париж
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    «Клермон»

    «Клермон» рискует по итогам этого сезона вернуться в Лигу 2. Сейчас в элите он идет на 17-й безопасной строке, но от 18-й оторвался лишь на балл, а 19-ю позицию опережает на пять очков.

    С конца января по конец февраля «всадники» выдали неплохую серию, выиграв три игры из четырех проведенных при одном фиаско. В последующих же пяти поединках они не побеждали.

    Коэффициенты матча Клермон — ПСЖ

  • 1
  • 8.00
  • X
  • 5.50
  • 2
  • 1.35
  • Ставка
    •

    Начал этот период коллектив с мирового результата, а в последующих четырех поединках он только уступал. В минувшем туре состоялось домашнее поражение от «Нанта» со счетом 2:3.

    Календарь и таблица Лиги 1

    В данном розыгрыше Лиги 1 «Клермон» на своей арене выиграл лишь три игры из 15 проведенных при пяти мировых результатах и семи неудачах.

    ПСЖ

    ПСЖ в этом чемпионате вряд ли что-то сможет помешать победить. На данный момент он лидирует с 12-очковым отрывом от ближайшего преследователя.

    Хотя последний отрезок из шести матчей в рамках Лиги 1 столичный клуб проводит неудачно, поровну поделив в этот период домашние победные результаты и гостевые поражения.

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    • Так в минувшем туре первенства ПСЖ на своей территории разгромил «Лорьян» со счетом 5:1, а игровым днем ранее на выезде потерпел крупное поражение от «Монако» — 0:3.

    Вне родных стен парижский клуб в этом чемпионате проиграл четыре поединка из 15 проведенных, семь раз он еще выиграл и четыре встречи завершил вничью.

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    В первом круге ПСЖ на своем поле разгромил «Клермон» со счетом 4:0.

    Прогноз и ставка

    В предстоящем матче букмекеры отдают предпочтение гостям: победа ПСЖ — 1.36, победа «Клермона» — 8.90, ничья — 5.60.

    Хотя ПСЖ в последнее время в гостях выступает слабо, но с аутсайдером первенства он справится должен. И рискнем предположить, что гости сделают это без пропущенных мячей.

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    «Клермон» — ПСЖ: прогноз, ставка (2.35), статистика, коэффициенты матча 09.04.2022. Прогнозы на футбол. Парижане всухую одолею аутсайдера
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