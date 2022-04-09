«Клермон»
«Клермон» рискует по итогам этого сезона вернуться в Лигу 2. Сейчас в элите он идет на 17-й безопасной строке, но от 18-й оторвался лишь на балл, а 19-ю позицию опережает на пять очков.
С конца января по конец февраля «всадники» выдали неплохую серию, выиграв три игры из четырех проведенных при одном фиаско. В последующих же пяти поединках они не побеждали.
Коэффициенты матча Клермон — ПСЖ
Начал этот период коллектив с мирового результата, а в последующих четырех поединках он только уступал. В минувшем туре состоялось домашнее поражение от «Нанта» со счетом 2:3.
В данном розыгрыше Лиги 1 «Клермон» на своей арене выиграл лишь три игры из 15 проведенных при пяти мировых результатах и семи неудачах.
ПСЖ
ПСЖ в этом чемпионате вряд ли что-то сможет помешать победить. На данный момент он лидирует с 12-очковым отрывом от ближайшего преследователя.
Хотя последний отрезок из шести матчей в рамках Лиги 1 столичный клуб проводит неудачно, поровну поделив в этот период домашние победные результаты и гостевые поражения.
Так в минувшем туре первенства ПСЖ на своей территории разгромил «Лорьян» со счетом 5:1, а игровым днем ранее на выезде потерпел крупное поражение от «Монако» — 0:3.
Вне родных стен парижский клуб в этом чемпионате проиграл четыре поединка из 15 проведенных, семь раз он еще выиграл и четыре встречи завершил вничью.
В первом круге ПСЖ на своем поле разгромил «Клермон» со счетом 4:0.
Прогноз и ставка
В предстоящем матче букмекеры отдают предпочтение гостям: победа ПСЖ — 1.36, победа «Клермона» — 8.90, ничья — 5.60.
Хотя ПСЖ в последнее время в гостях выступает слабо, но с аутсайдером первенства он справится должен. И рискнем предположить, что гости сделают это без пропущенных мячей.