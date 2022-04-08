ФутболХоккейТеннисБоксПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекерыФото
  • Прогнозы на футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •

    Сможет ли «Севилья» прервать безвыигрышную серию?

    «Севилья» — «Гранада». Прогноз (к. 1.94) и ставки на футбол, чемпионат Испании, 8 апреля 2022 года

    Прогнозы на футбол Прогнозы на Примеру Прогнозы на футбол Испании Прогнозы на Севилью Прогнозы на Гренаду Календарь Примеры
    Прогноз и ставки на «Севилья» — «Гранада»
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    «Севилья» в текущем чемпионате Испании еще ни разу не проигрывала на своем поле
    «Севилья» сыграет на своем поле против «Гранады» в рамках 31-го тура чемпионата Испании. Матч пройдет 8 апреля, начало — в 22:00 мск. «Севилья» — «Гранада»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
    ×
    Футбол. Испания. Примера 08 Апреля 2022 года
    Севилья
  • Севилья
    •  Севилья 22:00 Гранада Гранада
  • Гранада
    •

    «Севилья»

    «Севилья» занимает четвертое место в турнирной таблице Ла Лиги после 30-ти сыгранных матчей, в которых набрала 57 очков.

    В минувшее воскресенье «Севилья» проиграла на выезде «Барселоне» (0:1). Несмотря на счет, по игре у команды Хулена Лопетеги, в общем-то, и не было никаких шансов даже на ничью.

    Коэффициенты матча Севилья — Гранада

  • 1
  • 1.40
  • X
  • 4.40
  • 2
  • 9.00
  • Ставка
    •

    После этого безвыигрышная серия «Севильи» достигла четырех матчей. Ранее она сыграла вничью с «Райо Вальекано» и «Реал Сосьедадом» и уступила «Вест Хэму» в 1/8 финала Лиги Европы.

    Все прогнозы на футбол

    Между тем, важно добавить, что «Севилья» в текущем чемпионате Испании еще ни разу не проигрывала на своем поле.

    «Гранада»

    «Гранада» тем временем находится на 16-й строчке, набрав в 30-ти матчах 29 очков.

    Не так давно руководство «Гранады» отправило в отставку Роберта Морено, вместо которого пост главного тренера занял Рубен Торресилья.

  • Ла Лига: Завершился 30-й тур. Кто остановит королевский клуб?
  • 12 очков преимущества «Реала» над преследователями. Турнирный расклад чемпионата Испании за 8 туров до финиша
  • Вчера

    • В первом матче под руководством нового тренера «Гранада» уступила «Эльче», но после этого была победа над «Алавесом» и ничья с «Райо Вальекано». Так что можно сказать, что команда пришла в себя.

    «Гранада» проиграла четыре из пяти предыдущих матчей на выезде в рамках Ла Лиги.

    Прогноз и ставка

    На «Севилью» в этом матче можно поставить за 1.43, ничью букмекеры предлагают за 4.50, а победу «Гранады» — за 8.50.

    100$ИгратьБонус новым игрокамsportbet 500$ИгратьБонусы к первым ставкамbet365

    «Севилья» в первом круге проиграла на поле «Гранады» (0:1). Очевидно, что хозяева будут настроены на реванш. Но самое главное — это борьба за место в топ-4. Сейчас «Севилье» надо думать о том, чтобы не очутиться позади преследующих ее «Бетиса» и «Реал Сосьедада».

    Ставка — победа «Севильи» + тотал меньше 3,5 за 1.94.

    Ещё прогнозы на спорт
    1.86
  • Прогноз на матч Оже-Альяссим — Молчан
  • Теннис
  • Сегодня в 12:00
    •  3.20
  • Прогноз на матч Трактор — Металлург Мг
  • Хоккей
  • Сегодня в 17:00
    •  2.70
  • Прогноз на матч Лейпциг — Аталанта
  • Футбол
  • Сегодня в 19:45
    •  1.73
  • Прогноз на матч Лейпциг — Аталанта
  • Футбол
  • Сегодня в 19:45
    •  5.50
  • Прогноз на матч РБ Лейпциг — Аталанта
  • Футбол
  • Сегодня в 19:45
    •  2.41
  • Прогноз на матч Фейеноорд — Славия Прага
  • Футбол
  • Сегодня в 19:45
    •  2.27
  • Прогноз на матч Айнтрахт — Барселона
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  2.07
  • Прогноз на матч Вест Хэм — Лион
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  5.00
  • Прогноз на матч Брага — Глазго Рейнджерс
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  2.30
  • Прогноз на матч Айнтрахт — Барселона
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  6.10
  • Прогноз на матч Вест Хэм — Лион
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  3.49
  • Экспресс дня 7 апреля
  • Сегодня в 22:00
    •  3.60
  • Прогноз на матч Марсель — ПАОК
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  2.05
  • Прогноз на матч Лестер — ПСВ Эйндховен
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •
    Все прогнозыПрогнозы на сегодняПрогнозы на футбол
    «Севилья» — «Гранада»: прогноз, ставка (1.94), статистика, коэффициенты матча 08.04.2022. Прогнозы на футбол. Сможет ли «Севилья» прервать безвыигрышную серию?
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Фрибет 2000 ₽В мобильном приложении Футбол Хоккей Прогнозы на спорт
    Прогнозы на футболПрогнозы на хоккейПрогнозы на теннисПрогнозы на баскетболЛента прогнозов
    СегодняЗавтраЭкспресс дняСуперэкспресс
    LiveКалендари
    Букмекеры Теннис Бокс Баскетбол Прочие Игры