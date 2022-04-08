«Севилья» сыграет на своем поле против «Гранады» в рамках 31-го тура чемпионата Испании. Матч пройдет 8 апреля, начало — в 22:00 мск. «Севилья» — «Гранада»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Севилья»

«Севилья» занимает четвертое место в турнирной таблице Ла Лиги после 30-ти сыгранных матчей, в которых набрала 57 очков.

В минувшее воскресенье «Севилья» проиграла на выезде «Барселоне» (0:1). Несмотря на счет, по игре у команды Хулена Лопетеги, в общем-то, и не было никаких шансов даже на ничью.

Коэффициенты матча Севилья — Гранада 1 1.40 X 4.40 2 9.00 Ставка

После этого безвыигрышная серия «Севильи» достигла четырех матчей. Ранее она сыграла вничью с «Райо Вальекано» и «Реал Сосьедадом» и уступила «Вест Хэму» в 1/8 финала Лиги Европы.

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Между тем, важно добавить, что «Севилья» в текущем чемпионате Испании еще ни разу не проигрывала на своем поле.

«Гранада»

«Гранада» тем временем находится на 16-й строчке, набрав в 30-ти матчах 29 очков.

Не так давно руководство «Гранады» отправило в отставку Роберта Морено, вместо которого пост главного тренера занял Рубен Торресилья.

В первом матче под руководством нового тренера «Гранада» уступила «Эльче», но после этого была победа над «Алавесом» и ничья с «Райо Вальекано». Так что можно сказать, что команда пришла в себя.

«Гранада» проиграла четыре из пяти предыдущих матчей на выезде в рамках Ла Лиги.

Прогноз и ставка

На «Севилью» в этом матче можно поставить за 1.43, ничью букмекеры предлагают за 4.50, а победу «Гранады» — за 8.50.

«Севилья» в первом круге проиграла на поле «Гранады» (0:1). Очевидно, что хозяева будут настроены на реванш. Но самое главное — это борьба за место в топ-4. Сейчас «Севилье» надо думать о том, чтобы не очутиться позади преследующих ее «Бетиса» и «Реал Сосьедада».

Ставка — победа «Севильи» + тотал меньше 3,5 за 1.94.