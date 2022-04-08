«Ньюкасл» сыграет на своем поле против «Вулверхэмптона» в рамках 32-го тура чемпионата Англии. Матч пройдет 8 апреля, начало — в 22:00 мск. «Ньюкасл» — «Вулверхэмптон»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Ньюкасл»

«Ньюкасл» занимает 15-е место в таблице АПЛ после 30-ти сыгранных матчей, в которых набрал 31 очко.

Судя по всему, «Ньюкасл» слегка расслабился, когда стало ясно, что вылет из элитного дивизиона ему больше не грозит. «Сороки» проиграли три предыдущих матча.

Коэффициенты матча Ньюкасл — Вулверхэмптон 1 2.25 X 3.10 2 3.45 Ставка

После поражений от «Челси» и «Эвертона» команда Эдди Хау в прошлые выходные с треском проиграла «Тоттенхэму», получив в свои ворота пять мячей.

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Интересно, что это был первый в этом году случай, когда «Ньюкаслу» забили больше одного гола.

Но также стоит отметить, что «Ньюкасл» ни разу не проиграл в пяти предыдущих матчах АПЛ на своем поле (три победы и две ничьи).

«Вулверхэмптон»

«Вулверхэмптон» тем временем находится на восьмой строчке, набрав в 31-м матче 49 очков. Отставание от идущего четвертым «Тоттенхэма» составляет пять очков.

Вряд ли «Вулверхэмптон» будет бороться за путевку в Лигу чемпионов, но ему вполне по силам выбить из топ-6 «Вест Хэм» и «Манчестер Юнайтед».

В прошлом туре команда Бруну Лаже выиграла на своем поле у крепкой «Астон Виллы» (2:1).

«Вулверхэмптон» выиграл три из четырех предыдущих матчей в АПЛ.

И еще один важный факт : «Вулверхэмптон» выиграл пять из семи предыдущих матчей на выезде.

Прогноз и ставка

На «Ньюкасл» в этом матче можно поставить за 2.32, ничью букмекеры предлагают за 3.24, а победу «Вулверхэмптона» — за 3.50.

Будет очень много борьбы и мало забитых мячей — в этом можно не сомневаться.

К слову, четыре из пяти предыдущих матчей между этими командами завершились вничью. И во всех случаях со счетом 1:1.

Ставка — ничья за 3.24. И все останутся довольны таким исходом.

Также можно рассмотреть ставку на точный счет 1:1 за 5.55.