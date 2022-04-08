«Ньюкасл»
«Ньюкасл» занимает 15-е место в таблице АПЛ после 30-ти сыгранных матчей, в которых набрал 31 очко.
Судя по всему, «Ньюкасл» слегка расслабился, когда стало ясно, что вылет из элитного дивизиона ему больше не грозит. «Сороки» проиграли три предыдущих матча.
Коэффициенты матча Ньюкасл — Вулверхэмптон
После поражений от «Челси» и «Эвертона» команда Эдди Хау в прошлые выходные с треском проиграла «Тоттенхэму», получив в свои ворота пять мячей.
Интересно, что это был первый в этом году случай, когда «Ньюкаслу» забили больше одного гола.
Но также стоит отметить, что «Ньюкасл» ни разу не проиграл в пяти предыдущих матчах АПЛ на своем поле (три победы и две ничьи).
«Вулверхэмптон»
«Вулверхэмптон» тем временем находится на восьмой строчке, набрав в 31-м матче 49 очков. Отставание от идущего четвертым «Тоттенхэма» составляет пять очков.
Вряд ли «Вулверхэмптон» будет бороться за путевку в Лигу чемпионов, но ему вполне по силам выбить из топ-6 «Вест Хэм» и «Манчестер Юнайтед».
В прошлом туре команда Бруну Лаже выиграла на своем поле у крепкой «Астон Виллы» (2:1).
«Вулверхэмптон» выиграл три из четырех предыдущих матчей в АПЛ.
И еще один
Прогноз и ставка
На «Ньюкасл» в этом матче можно поставить за 2.32, ничью букмекеры предлагают за 3.24, а победу «Вулверхэмптона» — за 3.50.
Будет очень много борьбы и мало забитых мячей — в этом можно не сомневаться.
К слову, четыре из пяти предыдущих матчей между этими командами завершились вничью. И во всех случаях со счетом 1:1.
Ставка — ничья за 3.24. И все останутся довольны таким исходом.
Также можно рассмотреть ставку на точный счет 1:1 за 5.55.