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    «Ньюкасл» и «Вулверхэмптон» снова сыграют вничью?

    «Ньюкасл» — «Вулверхэмптон». Прогноз, ставки (к. 3.24) на футбол, чемпионат Англии, 8 апреля 2022 года

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    Прогноз и ставки на «Ньюкасл» — «Вулверхэмптон»
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    «Вулверхэмптон» выиграл пять из семи предыдущих матчей на выезде
    «Ньюкасл» сыграет на своем поле против «Вулверхэмптона» в рамках 32-го тура чемпионата Англии. Матч пройдет 8 апреля, начало — в 22:00 мск. «Ньюкасл» — «Вулверхэмптон»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Англия. Премьер-лига 08 Апреля 2022 года
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    «Ньюкасл»

    «Ньюкасл» занимает 15-е место в таблице АПЛ после 30-ти сыгранных матчей, в которых набрал 31 очко.

    Судя по всему, «Ньюкасл» слегка расслабился, когда стало ясно, что вылет из элитного дивизиона ему больше не грозит. «Сороки» проиграли три предыдущих матча.

    Коэффициенты матча Ньюкасл — Вулверхэмптон

  • 1
  • 2.25
  • X
  • 3.10
  • 2
  • 3.45
  • Ставка
    •

    После поражений от «Челси» и «Эвертона» команда Эдди Хау в прошлые выходные с треском проиграла «Тоттенхэму», получив в свои ворота пять мячей.

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    Интересно, что это был первый в этом году случай, когда «Ньюкаслу» забили больше одного гола.

    Но также стоит отметить, что «Ньюкасл» ни разу не проиграл в пяти предыдущих матчах АПЛ на своем поле (три победы и две ничьи).

    «Вулверхэмптон»

    «Вулверхэмптон» тем временем находится на восьмой строчке, набрав в 31-м матче 49 очков. Отставание от идущего четвертым «Тоттенхэма» составляет пять очков.

    Вряд ли «Вулверхэмптон» будет бороться за путевку в Лигу чемпионов, но ему вполне по силам выбить из топ-6 «Вест Хэм» и «Манчестер Юнайтед».

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    • В прошлом туре команда Бруну Лаже выиграла на своем поле у крепкой «Астон Виллы» (2:1).
    «Вулверхэмптон» выиграл три из четырех предыдущих матчей в АПЛ.

    И еще один важный факт: «Вулверхэмптон» выиграл пять из семи предыдущих матчей на выезде.

    Прогноз и ставка

    На «Ньюкасл» в этом матче можно поставить за 2.32, ничью букмекеры предлагают за 3.24, а победу «Вулверхэмптона» — за 3.50.

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    Будет очень много борьбы и мало забитых мячей — в этом можно не сомневаться.

    К слову, четыре из пяти предыдущих матчей между этими командами завершились вничью. И во всех случаях со счетом 1:1.

    Ставка — ничья за 3.24. И все останутся довольны таким исходом.

    Также можно рассмотреть ставку на точный счет 1:1 за 5.55.

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    «Ньюкасл» — «Вулверхэмптон»: прогноз, ставка (3.24), статистика, коэффициенты матча 08.04.2022. Прогнозы на футбол. «Ньюкасл» и «Вулверхэмптон» снова сыграют вничью?
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