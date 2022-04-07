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    Ожидаем низового исхода

    «Брага» — «Рейнджерс». Прогноз, ставка (к. 1.80) на футбол, Лига Европы, 7 апреля 2022 года

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    Прогноз и ставки на «Брага» — «Рейнджерс»
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    «Брага»
    В четверг, 7 апреля, в первом матче 1/8 финала Лиги Европы португальская «Брага» на своем поле сыграет с шотландским «Рейнджерс». Начало игры в 22:00 по мск. «Брага» — «Рейнджерс»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Лига Европы. 1/4 финала 07 Апреля 2022 года
    Брага
  • Брага
    •  Брага 22:00 Глазго Рейнджерс Глазго Рейнджерс
  • Лига Европы. 1/4 финала
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    «Брага»

    «Брага» свое выступление на евроарене начала сразу с групповой стадии Лиги Европы, где в одной компании с сербской «Црвеной Звездой», датским «Митьюлландом» и болгарским «Лудогорецем» финишировала на второй строке.

    Поэтому «оружейникам» пришлось играть с 1/16 финала, где португальцы выбили по пенальти молдавский «Шериф», обменявшись с ним домашними викториями по 2:0.

    Коэффициенты матча Брага — Глазго Рейнджерс

  • 1
  • 2.35
  • X
  • 3.35
  • 2
  • 3.05
  • Ставка
    •

    На предыдущей стадии турнира «Брага» прошла французский «Монако». На своем поле она добилась виктории со счетом 2:0, а на выезде расписала мировую 1:1 и пробилась в четвертьфинал.

    Все прогнозы на Лигу Европы

    На данный момент «Брага» комфортно расположилась на четвертой строчке турнирной таблицы чемпионата Португалии. Накануне она дома одолела «Бенфику» 3:2.

    «Рейнджерс»

    Данную еврокомпанию «Рейнджерс» начали в Лиге чемпионов, но быстро оттуда вылетели, а перебравшись в Лигу Европы не без проблем пробились в групповую стадию.

    На основной стадии турнира клуб из Глазго занял второе место, пропустив вперед себя французский «Лион», но опередив пражскую «Спарту» и датский «Брондбю».

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    • И в первой стадии плей-офф «плюшевые мишки» смогли сотворить сенсацию, выбив дортмундскую «Боруссию», обыграв ее на выезде 4:2 и расписав домашнюю мировую 2:2.

    В 1/8 финала они прошли сербскую «Црвену Звезду», выиграв 3:0 дома и уступив 1:2 в гостях. Накануне «Рейнджерс» в чемпионате Шотландии проиграли на своем поле 1:2 «Селтику», и навряд ли теперь вклинится в борьбу за золото.

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    В ЛЕ сезона 2019/20 на стадии 1/16 финала «Рейнджерс» дважды обыграл своего предстоящего противника — 3:2 и 1:0.

    Прогноз и ставка

    В предстоящем матче букмекеры отдают предпочтение хозяевам: победа «Браги» — 2.41, победа «Рейнджерс» — 3.10, ничья — 3.46.

    Прогнозируем, что первую встречу команды проведут осторожно с большой оглядкой на свои тылы, что и выльется в результативность поединка.

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    «Брага» — «Рейнджерс»: прогноз, ставка (1.80), статистика, коэффициенты матча 07.04.2022. Прогнозы на футбол. Ожидаем низового исхода
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