В четверг, 7 апреля, в первом матче 1/8 финала Лиги Европы португальская «Брага» на своем поле сыграет с шотландским «Рейнджерс». Начало игры в 22:00 по мск. «Брага» — «Рейнджерс»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Брага»

«Брага» свое выступление на евроарене начала сразу с групповой стадии Лиги Европы, где в одной компании с сербской «Црвеной Звездой», датским «Митьюлландом» и болгарским «Лудогорецем» финишировала на второй строке.

Поэтому «оружейникам» пришлось играть с 1/16 финала, где португальцы выбили по пенальти молдавский «Шериф», обменявшись с ним домашними викториями по 2:0.

Коэффициенты матча Брага — Глазго Рейнджерс 1 2.35 X 3.35 2 3.05 Ставка

На предыдущей стадии турнира «Брага» прошла французский «Монако». На своем поле она добилась виктории со счетом 2:0, а на выезде расписала мировую 1:1 и пробилась в четвертьфинал.

Все прогнозы на Лигу Европы

На данный момент «Брага» комфортно расположилась на четвертой строчке турнирной таблицы чемпионата Португалии. Накануне она дома одолела «Бенфику» 3:2.

«Рейнджерс»

Данную еврокомпанию «Рейнджерс» начали в Лиге чемпионов, но быстро оттуда вылетели, а перебравшись в Лигу Европы не без проблем пробились в групповую стадию.

На основной стадии турнира клуб из Глазго занял второе место, пропустив вперед себя французский «Лион», но опередив пражскую «Спарту» и датский «Брондбю».

И в первой стадии плей-офф «плюшевые мишки» смогли сотворить сенсацию, выбив дортмундскую «Боруссию», обыграв ее на выезде 4:2 и расписав домашнюю мировую 2:2.

В 1/8 финала они прошли сербскую «Црвену Звезду», выиграв 3:0 дома и уступив 1:2 в гостях. Накануне «Рейнджерс» в чемпионате Шотландии проиграли на своем поле 1:2 «Селтику», и навряд ли теперь вклинится в борьбу за золото.

В ЛЕ сезона 2019/20 на стадии 1/16 финала «Рейнджерс» дважды обыграл своего предстоящего противника — 3:2 и 1:0.

Прогноз и ставка

В предстоящем матче букмекеры отдают предпочтение хозяевам: победа «Браги» — 2.41, победа «Рейнджерс» — 3.10, ничья — 3.46.

Прогнозируем, что первую встречу команды проведут осторожно с большой оглядкой на свои тылы, что и выльется в результативность поединка.