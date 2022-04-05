«Престон Норт Энд» сыграет на своем поле с «Блэкпулом» в рамках 39-го тура чемпионата Англии. Матч пройдет 5 апреля, начало — в 21:45 мск. «Престон Норт Энд» — «Блэкпул»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Престон Норт Энд»

«Престон Норт Энд» нынешний сезон проводит не лучшим образом. 15 место на текущий момент — слишком скромное.

Правда, престонцам ничего не угрожает с позиций борьбы за выживание. Скорее, команда потенциально может подняться ближе к зоне плей-офф.

В предыдущем туре чемпионата «Престон Норт Энд» не смог добыть хотя бы один пункт. На выезде команда минимально уступила «Дерби Каунти».

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Матчи против «Блэкпула» для команды складываются не столь удачно. Из пяти последних очных поединков «Престон Норт Энд» проиграл дважды при одной виктории.

«Блэкпул»

«Блэкпул» пока даже не пытается вклиниться в зону плей-офф. Текущее 14 место вполне может считать относительно спокойным.

Да и проблемы с реализацией всякий раз дают о себе знать. В 38 матчах команда забила только 43 мяча, что явно мало для претендента на что-то существенное.

В предыдущем туре «Блэкпул» был разгромлен. Дома команда по всем статьям уступила «Ноттингем Форест» (1:4).

Вообще, стабильность — явно не друг команды. «Блэкпул» чередует довольно удачные поединки с блеклыми.

Прогноз и ставка

Букмекеры предлагают поставить на «Престон Норт Энд» за 2.07, на ничью за 3.50, а на «Блэкпул» — за 3.74.

«Престон Норт Энд» в последние годы неудачно играет с «Блэкпулом».

«Блэкпул» не блещет стабильностью результатов .

В матче примерно равных по силе оппонентов решающим станет фактор своего поля. Наши прогноз и ставка — Победа «Престон Норт Энд» с коэффициентом 2.07.