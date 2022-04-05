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    Престонцы одолеют «Блэкпул»

    «Престон Норт Энд» — «Блэкпул». Прогноз, ставка (к. 2.07) на футбол, Чемпионшип, 5 апреля 2022 года

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    Прогноз и ставки на «Престон Норт Энд» — «Блэкпул»
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    Эмиль Риис
    «Престон Норт Энд» сыграет на своем поле с «Блэкпулом» в рамках 39-го тура чемпионата Англии. Матч пройдет 5 апреля, начало — в 21:45 мск. «Престон Норт Энд» — «Блэкпул»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Англия. Чемпионшип 05 Апреля 2022 года
    Престон Норт Энд
  • Англия. Чемпионшип
    •  Престон Норт Энд 21:45 Блэкпул Блэкпул
  • Англия. Чемпионшип
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    «Престон Норт Энд»

    «Престон Норт Энд» нынешний сезон проводит не лучшим образом. 15 место на текущий момент — слишком скромное.

    Правда, престонцам ничего не угрожает с позиций борьбы за выживание. Скорее, команда потенциально может подняться ближе к зоне плей-офф.

    В предыдущем туре чемпионата «Престон Норт Энд» не смог добыть хотя бы один пункт. На выезде команда минимально уступила «Дерби Каунти».

    Все прогнозы на футбол

    Матчи против «Блэкпула» для команды складываются не столь удачно. Из пяти последних очных поединков «Престон Норт Энд» проиграл дважды при одной виктории.

    «Блэкпул»

    «Блэкпул» пока даже не пытается вклиниться в зону плей-офф. Текущее 14 место вполне может считать относительно спокойным.

    Да и проблемы с реализацией всякий раз дают о себе знать. В 38 матчах команда забила только 43 мяча, что явно мало для претендента на что-то существенное.

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    • В предыдущем туре «Блэкпул» был разгромлен. Дома команда по всем статьям уступила «Ноттингем Форест» (1:4).

    Вообще, стабильность — явно не друг команды. «Блэкпул» чередует довольно удачные поединки с блеклыми.

    Прогноз и ставка

    Букмекеры предлагают поставить на «Престон Норт Энд» за 2.07, на ничью за 3.50, а на «Блэкпул» — за 3.74.

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    «Престон Норт Энд» в последние годы неудачно играет с «Блэкпулом».

    «Блэкпул» не блещет стабильностью результатов.

    В матче примерно равных по силе оппонентов решающим станет фактор своего поля. Наши прогноз и ставка — Победа «Престон Норт Энд» с коэффициентом 2.07.

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    «Престон Норт Энд» — «Блэкпул»: прогноз, ставка (2.07), статистика, коэффициенты матча 05.04.2022. Прогнозы на футбол. Престонцы одолеют «Блэкпул»
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