«Клермон»
«Клермон» нынешний сезон проводит согласно собственным возможностям. Команда вполне прогнозируемо сражается за сохранение прописки в элите.
На текущий момент команда занимает 17-е место. Причем гандикап от зоны плей-офф составляет лишь один балл.
В трех последних матчах, которые пришлись на Лигу 1, клуб потерпел поражения. При этом не выиграл он три прошлых поединка.
Главным бичом коллектива является ненадежная оборона. В 29 матчах она пропустила уже 51 раз.
«Нант»
«Нант» занимает девятое место в таблице Лиги 1 после 29-ти сыгранных матчей, в которых набрал 42 очка.
В позапрошлом туре «Нант» уступил на выезде «Труа» (0:1), не сумев продлить серию из шести матчей без поражений.
В последнем матче французского первенства клубу реабилитироваться не удалось, где он проиграл дома «Лиллю» (0:1).
В шести предыдущих матчах чемпионата команда Антуана Комбуаре набрала десять очков и пропустила только три мяча.
Прогноз и ставка
Букмекеры считают фаворитом хозяев поля, коэффициент на победу которых равен 2,50.
Успех гостей оценивается в 2,87, тогда как ничья — в 3,20.
Наши прогноз и ставка — обе команды забьют без ничьей за 3,10.