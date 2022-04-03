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    Вернется ли «Нант» на победный путь?

    «Клермон» — «Нант». Прогноз (к. 3.10) и ставки на футбол, Лига 1, 3 апреля 2022 года

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    Прогноз и ставки на «Клермон» — «Нант»
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    «Нант» идет на девятом месте
    В матче 30 тура чемпионата Франции «Клермон» примет у себя дома «Нант». Это случится 3 апреля на стадионе «Габриэль Монпье». Начало в 16:00 мск. «Клермон» — «Нант»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

    «Клермон»

    «Клермон» нынешний сезон проводит согласно собственным возможностям. Команда вполне прогнозируемо сражается за сохранение прописки в элите.

    На текущий момент команда занимает 17-е место. Причем гандикап от зоны плей-офф составляет лишь один балл.

    В трех последних матчах, которые пришлись на Лигу 1, клуб потерпел поражения. При этом не выиграл он три прошлых поединка.

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    Главным бичом коллектива является ненадежная оборона. В 29 матчах она пропустила уже 51 раз.

    «Нант»

    «Нант» занимает девятое место в таблице Лиги 1 после 29-ти сыгранных матчей, в которых набрал 42 очка.

    В позапрошлом туре «Нант» уступил на выезде «Труа» (0:1), не сумев продлить серию из шести матчей без поражений.

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    • В последнем матче французского первенства клубу реабилитироваться не удалось, где он проиграл дома «Лиллю» (0:1).

    В шести предыдущих матчах чемпионата команда Антуана Комбуаре набрала десять очков и пропустила только три мяча.

    Прогноз и ставка

    Букмекеры считают фаворитом хозяев поля, коэффициент на победу которых равен 2,50.

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    Успех гостей оценивается в 2,87, тогда как ничья — в 3,20.

    Наши прогноз и ставка — обе команды забьют без ничьей за 3,10.

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    «Клермон» — «Нант»: прогноз, ставка (3.10), статистика, коэффициенты матча 03.04.2022. Прогнозы на футбол. Вернется ли «Нант» на победный путь?
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