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    Продолжится ли победная серия «Цинциннати»?

    «Шарлотт» — «Цинциннати». Прогноз (к. 2.62) и ставки на футбол, МЛС, 26 марта 2022 года

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    Прогноз и ставки на «Шарлотт» — «Цинциннати»
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    «Цинциннати» идет на восьмом месте
    27 марта в Шарлотт на «Бэнк оф Америка» местный «Шарлотт» примет «Цинциннати» в рамках регулярного чемпионата МЛС. Начало в 00:00 мск. «Шарлотт» — «Цинциннати»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

    «Шарлотт»

    Для «Шарлотт» это будет пятая игра в МЛС. Новичок лиги пока что выиграл только однажды на новом для себя уровне, из-за чего идет лишь на 12 месте Востока.

    Хозяева проиграли с разгромным счетом «ДС Юнайтед» (0:3) и у себя дома уступили «Лос-Анджелес Гэлакси» (0:1).

    Затем их снова ожидало поражение — от «Атланты Юнайтед» (1:2). В прошлой игре коллектив впервые выиграл — у «Нью-Инглэнд» (3:1).

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    Тем самым с учетом матчей в Кубке вызова «Шарлот» прервал серию из четырех поражений подряд и 6 встреч без побед в официальных выступлениях.

    «Цинциннати»

    Для «Цинциннати» это также будет пятая игра в МЛС. Пока что ему удалось выиграть два поединка и набрать в целом шесть очков.

    Франчайз потерпел разгром от «Остина» (0:5) в первом туре и проиграл на своем поле — «Ди Си Юнайтед» (0:1) во втором матче первенства.

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    • В двух последних турах коллектив обыграл «Орландо Сити» (2:1) в гостях и «Интер Майами» (3:1) на своем поле.

    На сегодня у команды восьмая позиция, но отставание от лидера Восточной конференции «Филадельфии Юнион» составляет только четыре балла.

    Прогноз и ставки

    Букмекеры считают фаворитом хозяев поля, коэффициент на победу которых равен 2,10.

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    Успех гостей оценивается в 3,50, тогда как ничья — в 3,30.

    Наши прогноз и ставка — обе команды забьют без ничьей за 2,62.

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    «Шарлотт» — «Цинциннати»: прогноз, ставка (2.62), статистика, коэффициенты матча 27.03.2022. Прогнозы на футбол. Продолжится ли победная серия «Цинциннати»?
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