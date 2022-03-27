27 марта в Шарлотт на «Бэнк оф Америка» местный «Шарлотт» примет «Цинциннати» в рамках регулярного чемпионата МЛС. Начало в 00:00 мск. «Шарлотт» — «Цинциннати»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Шарлотт»

Для «Шарлотт» это будет пятая игра в МЛС. Новичок лиги пока что выиграл только однажды на новом для себя уровне, из-за чего идет лишь на 12 месте Востока.

Хозяева проиграли с разгромным счетом «ДС Юнайтед» (0:3) и у себя дома уступили «Лос-Анджелес Гэлакси» (0:1).

Затем их снова ожидало поражение — от «Атланты Юнайтед» (1:2). В прошлой игре коллектив впервые выиграл — у «Нью-Инглэнд» (3:1).

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Тем самым с учетом матчей в Кубке вызова «Шарлот» прервал серию из четырех поражений подряд и 6 встреч без побед в официальных выступлениях.

«Цинциннати»

Для «Цинциннати» это также будет пятая игра в МЛС. Пока что ему удалось выиграть два поединка и набрать в целом шесть очков.

Франчайз потерпел разгром от «Остина» (0:5) в первом туре и проиграл на своем поле — «Ди Си Юнайтед» (0:1) во втором матче первенства.

В двух последних турах коллектив обыграл «Орландо Сити» (2:1) в гостях и «Интер Майами» (3:1) на своем поле.

На сегодня у команды восьмая позиция, но отставание от лидера Восточной конференции «Филадельфии Юнион» составляет только четыре балла.

Прогноз и ставки

Букмекеры считают фаворитом хозяев поля, коэффициент на победу которых равен 2,10.

Успех гостей оценивается в 3,50, тогда как ничья — в 3,30.

Наши прогноз и ставка — обе команды забьют без ничьей за 2,62.