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    Шотландия — Польша. Прогноз, ставка (к. 2.30) на футбол, товарищеский матч, 24 марта 2022 года

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    Прогноз и ставки на Шотландия — Польша
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    Че Адамс
    В Глазго на стадионе «Хэмпден Парк» сборная Шотландии сыграет против национальной команды Польши в товарищеском поединке. Игр пройдет 24 марта и начнется в 22:45 по мск. Шотландия — Польша: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Товарищеские матчи (сборные) 24 Марта 2022 года
    Шотландия
  • Товарищеские матчи (сборные)
    •  Шотландия 22:45 Польша Польша
  • Варшава
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    Шотландия

    Сборная Шотландии финишировала на втором месте в своей отборочной группе и пробилась в стыки за выход на ЧМ-2022. Там на полуфинальной стадии она должна играть с Украиной, но игру эту перенесли на лето.

    Прямую путевку в Катар «тартановая армия» проиграла команде Дании, отстав от нее в турнирной таблице на четыре очка. Всего же за десять игр она добыла семь викторий, два раза сыграла вничью и раз уступила.

    Коэффициенты матча Шотландия — Польша

  • 1
  • 2.45
  • X
  • 3.25
  • 2
  • 2.95
  • Ставка
    •

    К данной же встрече шотландцы подходят с серией из шести выигрышей подряд, все которые пришлись на матчи квалификации. Отметим, что пять матчей в этот период они выиграли всухую.

    Все прогнозы на футбол

    В своем последнем проведенном поединке, который прошел еще в ноябре прошлого года, сборная Шотландии на своем поле нанесла фиаско датчанам, победив со счетом 2:0.

    Польша

    Национальная команда Польши также финишировала на второй позиции в своей отборочной группе. А в полуфинале стыков должна была играть с Россией, но так как ее дисквалифицировали, то в финал она пробилась без борьбы.

    В отборе к мундиаль «кадра» пропустила вперед себя Англию, отстав от нее сильно, но смогла незначительно опередить Албанию и Венгрию. В десяти играх она шесть раз выиграла, а также по два раза уступала и играла вничью.

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    • Фиаско в квалификации поляки потерпели от англичан в гостях и венгров дома (оба раза по 1:2). Причем последним они проиграли в заключительном туре, где уже была решена их судьба.

    Последний раз между собой эти сборные играли в отборе к Евро-2016. И тогда обе встречи завершились вничью с одинаковым счетом по 2:2. До этого они по разу друг друга обыграли и еще две встречи завершили мировыми исходами.

    Прогноз и ставка

    В этом поединке букмекеры отдают ощутимый перевес хозяевам. На победу Шотландии предлагают — 2.40.

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    На викторию Польши дают — 3.05, ничья оценена — в 3.10.

    Так как игра будет носить товарищеский характер, то наставники обеих команд проведут значительную ротацию состава, не опасаясь за результат. В общем, ждем здесь открытой игры с забитыми мячами.

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    Шотландия — Польша: прогноз, ставка (2.30), статистика, коэффициенты матча 24.03.2022. Прогнозы на футбол. Оппоненты выдадут верховой поединок
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