В Глазго на стадионе «Хэмпден Парк» сборная Шотландии сыграет против национальной команды Польши в товарищеском поединке. Игр пройдет 24 марта и начнется в 22:45 по мск. Шотландия — Польша: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

Шотландия

Сборная Шотландии финишировала на втором месте в своей отборочной группе и пробилась в стыки за выход на ЧМ-2022. Там на полуфинальной стадии она должна играть с Украиной, но игру эту перенесли на лето.

Прямую путевку в Катар «тартановая армия» проиграла команде Дании, отстав от нее в турнирной таблице на четыре очка. Всего же за десять игр она добыла семь викторий, два раза сыграла вничью и раз уступила.

Коэффициенты матча Шотландия — Польша 1 2.45 X 3.25 2 2.95 Ставка

К данной же встрече шотландцы подходят с серией из шести выигрышей подряд, все которые пришлись на матчи квалификации. Отметим, что пять матчей в этот период они выиграли всухую.

Все прогнозы на футбол

В своем последнем проведенном поединке, который прошел еще в ноябре прошлого года, сборная Шотландии на своем поле нанесла фиаско датчанам, победив со счетом 2:0.

Польша

Национальная команда Польши также финишировала на второй позиции в своей отборочной группе. А в полуфинале стыков должна была играть с Россией, но так как ее дисквалифицировали, то в финал она пробилась без борьбы.

В отборе к мундиаль «кадра» пропустила вперед себя Англию, отстав от нее сильно, но смогла незначительно опередить Албанию и Венгрию. В десяти играх она шесть раз выиграла, а также по два раза уступала и играла вничью.

Фиаско в квалификации поляки потерпели от англичан в гостях и венгров дома (оба раза по 1:2). Причем последним они проиграли в заключительном туре, где уже была решена их судьба.

Последний раз между собой эти сборные играли в отборе к Евро-2016. И тогда обе встречи завершились вничью с одинаковым счетом по 2:2. До этого они по разу друг друга обыграли и еще две встречи завершили мировыми исходами.

Прогноз и ставка

В этом поединке букмекеры отдают ощутимый перевес хозяевам. На победу Шотландии предлагают — 2.40.

На викторию Польши дают — 3.05, ничья оценена — в 3.10.

Так как игра будет носить товарищеский характер, то наставники обеих команд проведут значительную ротацию состава, не опасаясь за результат. В общем, ждем здесь открытой игры с забитыми мячами.