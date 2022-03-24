В Будапеште молодежная сборная Венгрии сыграет против сверстников из Сан-Марино в матче отбора молодежного ЧЕ-2023. Игра пройдет 24 марта и начнется в 18:30 по мск. Венгрия U21 — Сан-Марино U21: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

Венгрия U21

Молодежная сборная Венгрии вряд ли сможет вклиниться в борьбу за путевку на континентальное первенство. У нее семь очков после шести матчей и отставание от второй строки восемь баллов.

Мадьяры смогли в данном квалификационном цикле одержать только две победы, одолев дома 1:0 Латвию и в гостях 4:0 своего предстоящего противника.

Еще они расписали одну мировую, поделив очки на своем поле с поляками 2:2. Остальные же три с их участием игры были проиграны. Причем две из них с крупным счетом.

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В своей последней проведенной игре, которая прошла в ноябре прошлого года, Венгрия разгромно уступила на выезде сверстникам из Израиля со счетом 0:3.

Сан-Марино U21

Молодежка Сан-Марино — самая слабейшая команда на континенте. В этом отборочном цикле она проиграла все шесть проведенных встреч с общим счетом 0:23.

«Сиятельные» сперва поочередно в родных стенах были биты сверстниками из Германии 0:6 и Венгрии 0:4, после чего в гостях проиграли 0:2 Латвии и 0:3 Польше. Затем по 0:4 они уступили немцам и израильтянам.

Последний раз они не уступали аж летом 2015 года, сыграв тогда вничью 0:0 с Эстонией. К данному поединку сан-мариновцы подходят с 21-матчевой «сухой» проигрышной серией.

К слову, последний свой гол они забили в ноябре 2017 года, уступив тогда чехам 1:3.

В данной вековой категории венгры выиграли у своего предстоящего противника во всех пяти очных поединках с общим счетом 21:3.

Прогноз и ставка

В этом поединке букмекеры отдают предпочтение хозяевам. На победу Венгрии U21 предлагают — 1.05.

На викторию Сан-Марино U21 дают — 33.00, ничья оценена — в 13.00.

Гости не имеют шансов в данном противостоянии, и наверняка не смогут избежать очередного крупного поражения. Наш прогноз на данный поединок — П1 с форой (-2,5).