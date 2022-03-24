ФутболХоккейТеннисБоксПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекерыФото
  • Прогнозы на футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Конкуренты встретятся 10 апреля«Ман Сити» против «Ливерпуля»: кто станет чемпионом Случится ли расширение РПЛ?Шкурный интерес. Клубы договорились о расширении РПЛ, но случится ли оно? «Барселона» послала сигнал «Реалу» и всему футбольному миру«Реал» — чемпион, но будущее за «Барселоной»
  • 01:07
    • Беллингем — лучший молодой игрок по версии Goal
  • 00:51
    • УЕФА намерен отменить потолок зарплат
  • 00:05
    • Захарян исключен из списка вундеркиндов Goal
  • 23:46
    • Симеоне — самый высокооплачиваемый футбольный тренер Европы
  • 18:27
    • Источник: УЕФА хочет разорвать контракт с «Матч ТВ» на показ матчей сборных
  • 22:26
    • «Магнитка» размочила серию с «Авангардом» благодаря хет-трику Голдобина
  • 22:15
    • СКА одержал вторую победу в серии со «Спартаком»
    Все новости спорта

    «Сиятельные» не избегут очередного разгрома

    Венгрия U21 — Сан-Марино U21. Прогноз, ставка (к. 1.85) на футбол, отбор на молодежный ЧЕ-2023, 24 марта 2022 года

    Прогнозы на футбол Прогнозы на Евро-2023 U21 Прогнозы на сборную Венгрии Прогнозы на Сборная Сан-Марино
    Прогноз и ставки на Венгрия U21 — Сан-Марино U21
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Ален Скрибек
    В Будапеште молодежная сборная Венгрии сыграет против сверстников из Сан-Марино в матче отбора молодежного ЧЕ-2023. Игра пройдет 24 марта и начнется в 18:30 по мск. Венгрия U21 — Сан-Марино U21: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
    ×
    Футбол. U21 Евро-2023. Отбор. Группа B 24 Марта 2022 года
    Венгрия U21
  • U21 Евро-2023. Отбор. Группа B
    •  Венгрия U21 18:30 Сан-Марино U21 Сан-Марино U21
  • U21 Евро-2023. Отбор. Группа B
    •

    Венгрия U21

    Молодежная сборная Венгрии вряд ли сможет вклиниться в борьбу за путевку на континентальное первенство. У нее семь очков после шести матчей и отставание от второй строки восемь баллов.

    Мадьяры смогли в данном квалификационном цикле одержать только две победы, одолев дома 1:0 Латвию и в гостях 4:0 своего предстоящего противника.

    Еще они расписали одну мировую, поделив очки на своем поле с поляками 2:2. Остальные же три с их участием игры были проиграны. Причем две из них с крупным счетом.

    Все прогнозы на футбол

    В своей последней проведенной игре, которая прошла в ноябре прошлого года, Венгрия разгромно уступила на выезде сверстникам из Израиля со счетом 0:3.

    Сан-Марино U21

    Молодежка Сан-Марино — самая слабейшая команда на континенте. В этом отборочном цикле она проиграла все шесть проведенных встреч с общим счетом 0:23.

    «Сиятельные» сперва поочередно в родных стенах были биты сверстниками из Германии 0:6 и Венгрии 0:4, после чего в гостях проиграли 0:2 Латвии и 0:3 Польше. Затем по 0:4 они уступили немцам и израильтянам.

  • В одну калитку. «Барса» разнесла «Реал» на «Бернабеу»
  • «Барселона» одержала гостевую победу со счетом 4:0 над мадридским «Реалом» в матче 29 тура Примеры. Рассказываем, как это было
  • 21/03/2022

    • Последний раз они не уступали аж летом 2015 года, сыграв тогда вничью 0:0 с Эстонией. К данному поединку сан-мариновцы подходят с 21-матчевой «сухой» проигрышной серией.

    К слову, последний свой гол они забили в ноябре 2017 года, уступив тогда чехам 1:3.

    В данной вековой категории венгры выиграли у своего предстоящего противника во всех пяти очных поединках с общим счетом 21:3.

    Прогноз и ставка

    В этом поединке букмекеры отдают предпочтение хозяевам. На победу Венгрии U21 предлагают — 1.05.

    2000ЗабратьФрибет с любым коэффициентомwinline.ru 100%ИгратьВысокие коэффициенты и лимитыpinnacle

    На викторию Сан-Марино U21 дают — 33.00, ничья оценена — в 13.00.

    Гости не имеют шансов в данном противостоянии, и наверняка не смогут избежать очередного крупного поражения. Наш прогноз на данный поединок — П1 с форой (-2,5).

    Ещё прогнозы на спорт
    2.70
  • Прогноз на матч Италия U19 — Германия U19
  • Футбол
  • Сегодня в 13:30
    •  3.38
  • Экспресс дня 23 марта
  • Сегодня в 16:00
    •  2.03
  • Прогноз на матч Салават Юлаев — Трактор
  • Хоккей
  • Сегодня в 17:00
    •  1.84
  • Прогноз на матч Дельбонис — Маррей
  • Теннис
  • Сегодня в 17:00
    •  1.82
  • Прогноз на матч Кирьос — Маннарино
  • Теннис
  • Сегодня в 17:00
    •  2.12
  • Прогноз на матч Корда — Давидович-Фокина
  • Теннис
  • Сегодня в 17:00
    •  1.72
  • Прогноз на матч Кресси — Руусувуори
  • Теннис
  • Сегодня в 17:00
    •  1.73
  • Прогноз на матч Осака — Шарма
  • Теннис
  • Сегодня в 17:00
    •  2.14
  • Прогноз на матч Динамо Москва — ЦСКА
  • Хоккей
  • Сегодня в 19:30
    •  2.26
  • Прогноз на матч Анахайм — Чикаго
  • Хоккей
  • Завтра в 05:00
    •  2.42
  • Прогноз на матч Эстония — Кипр
  • Футбол
  • Завтра в 20:00
    •
    Все прогнозыПрогнозы на сегодняПрогнозы на футбол
    Венгрия U21 — Сан-Марино U21: прогноз, ставка (1.80), статистика, коэффициенты матча 24.03.2022. Прогнозы на футбол. «Сиятельные» не избегут очередного разгрома
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Фрибет 2000 ₽В мобильном приложении Футбол Хоккей Прогнозы на спорт
    Прогнозы на футболПрогнозы на хоккейПрогнозы на теннисПрогнозы на баскетболЛента прогнозов
    СегодняЗавтраЭкспресс дняСуперэкспресс
    LiveКалендари
    Букмекеры Теннис Бокс Баскетбол Прочие Игры