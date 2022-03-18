В пятницу, 18 марта, «Атлетик» из Бильбао примет «Хетафе» в рамках 29 тура испанской Примеры. Матч начнется в 23:00 мск. «Атлетик» — «Хетафе»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Атлетик»

Команда Марселино проиграла четыре последних выездных матча в Примере и Кубке, зато на своем поле не знает поражений уже 6 встреч, в 5 из которых одержала победы.

В конце февраля баски были на «Камп Ноу» разгромлены «Барселоной» (0:4) в Ла Лиге, а потом вылетели из Кубка Испании, проиграв в гостях «Валенсии» (0:1).

Коэффициенты матча Атлетик — Хетафе 1 1.72 X 3.40 2 5.70 Ставка

Домашний матч Примеры с «Леванте» команда из Бильбао выиграла 3:1, а в последнем матче уступила на выезде «Бетису» (0:1).

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После 28 туров Примеры «Атлетик» с 40 очками на 8-м месте. Разница мячей 32-27, Иньяки Уильямс забил 7 голов. Не сыграют Мартинес и Гарсия.

«Хетафе»

Команда Кике Флореса последнюю победу одержала в начале февраля, после чего не выигрывала уже 5 матчей подряд, проиграв 2 из 3 выездных матчей.

В феврале «Хетафе» на выезде поделил очки с «Кадисом» (1:1) и дома сыграл вничью с «Алавесом» (2:2).

Март команда начала с выездного поражения от «Эспаньола» (0:2), после чего дома разошлась миром с «Валенсией» (0:0).

Календарь и таблица испанской Примеры

После 28 туров «Хетафе» на 15-м месте с 28 очками. Разница мячей 26-32, Энес Унал забил 13 голов.

Прогноз и ставка

На победу «Атлетика» в этой встрече букмекеры дают коэффициент 1.75, на ничью в основное время — 3.50, а на победу «Хетафе» — 5.40.

В первом круге команды сыграли вничью 0:0. В пяти последних встречах было зафиксировано три ничьих и по одной победе.

«Хетафе» выиграл 1 из 5 последних выездов в Бильбао и дважды проиграл. Прогнозируем, что «Атлетик» не проиграет .