ЛАСК сыграет на своем поле со «Славией» П в рамках 1/8 финала Лиги конференций. Матч пройдет 17 марта, начало — в 23:00 мск. ЛАСК — «Славия» П: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

ЛАСК

В первом матче австрийцы безропотно уступили чешскому оппоненту. На выезде ЛАСК был разгромлен (4:1).

Зато в своем чемпионате ЛАСК в последнем туре добыл три пункта. Дома команда умножила на ноль оборону «Тироля» (6:0).

Коэффициенты матча ЛАСК — Славия П 1 2.45 X 3.65 2 2.70 Ставка

В турнирной таблице чемпионата Австрии ЛАСК занимает 7 место. Правда, за его сохранение еще предстоит побороться.

Все прогнозы на Лигу конференций

Крупное поражение в первом матче делает шансы ЛАСКа на проход минимальными. Впрочем, австрийцы наверняка постараются сыграть на максимуме собственных возможностей.

«Славия» П

Пражане в своем чемпионате выступают на привычном для себя уровне. Команда ведет гонку за титул с «Викторией».

Между тем, очковый паритет между лидерами приказал долго жить. Теперь пражане отстают от оппонента на три пункта.

В минувшем туре своего чемпионата «Славия» П потеряла важнейшие очки. На выезде команда минимально уступила «Словану».

Чехи наверняка сохранят концентрацию до последнего. Тем паче, до последней неудачи пражане имели серию из семи побед к ряду.

Прогноз и ставка

Букмекеры предлагают поставить на ЛАСК за 2.45, на ничью за 3.30, а на «Славию» П — за 2.80.

Хозяева будут пытаться ликвидировать гандикап в три мяча.

Пражане постараются реабилитироваться за неожиданное поражение в чемпионате .

Несмотря на все трудности, пражане по игре выглядят мощнее оппонента. Наши прогноз и ставка — Победа «Славии» П с коэффициентом 2.80.