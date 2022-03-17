ЛАСК
В первом матче австрийцы безропотно уступили чешскому оппоненту. На выезде ЛАСК был разгромлен (4:1).
Зато в своем чемпионате ЛАСК в последнем туре добыл три пункта. Дома команда умножила на ноль оборону «Тироля» (6:0).
Коэффициенты матча ЛАСК — Славия П
В турнирной таблице чемпионата Австрии ЛАСК занимает 7 место. Правда, за его сохранение еще предстоит побороться.
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Крупное поражение в первом матче делает шансы ЛАСКа на проход минимальными. Впрочем, австрийцы наверняка постараются сыграть на максимуме собственных возможностей.
«Славия» П
Пражане в своем чемпионате выступают на привычном для себя уровне. Команда ведет гонку за титул с «Викторией».
Между тем, очковый паритет между лидерами приказал долго жить. Теперь пражане отстают от оппонента на три пункта.
В минувшем туре своего чемпионата «Славия» П потеряла важнейшие очки. На выезде команда минимально уступила «Словану».
Чехи наверняка сохранят концентрацию до последнего. Тем паче, до последней неудачи пражане имели серию из семи побед к ряду.
Прогноз и ставка
Букмекеры предлагают поставить на ЛАСК за 2.45, на ничью за 3.30, а на «Славию» П — за 2.80.
Хозяева будут пытаться ликвидировать гандикап в три мяча.
Пражане
Несмотря на все трудности, пражане по игре выглядят мощнее оппонента. Наши прогноз и ставка — Победа «Славии» П с коэффициентом 2.80.