ФутболХоккейТеннисБоксПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекерыФото
  • Прогнозы на футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Фрагмент матчаМатрасная классика. «Атлетико» разобрался с «МЮ» на «Олд Траффорд» Эрик тен ХагНе забиваешь ты, забивают тебе. «Бенфика» наказала «Аякс» за неиспользованные моменты Жоан Лапорта«Барселона» решит проблему с потолком зарплат, но вряд ли подпишет Холанда
  • 00:55
    • Гол Лоди принес «Атлетико» победу над «МЮ» и путевку в четвертьфинал ЛЧ
  • 01:03
    • Гол Нуньеса вывел «Бенфику» в четвертьфинал Лиги чемпионов
  • 23:48
    • Spotify станет титульным спонсором «Барсы», стадион «Камп Ноу» впервые переименуют
  • 23:03
    • Игбун покинул «Нижний Новгород»
    Все новости спорта

    Добьет ли «Славия» австрийцев?

    ЛАСК — «Славия» П. Прогноз, ставка (к. 2.80) на футбол, Лига конференций, 17 марта 2022 года

    Прогнозы на футбол Прогнозы на Лигу конференций Прогнозы на ЛАСК Прогнозы на Славия Прага Календарь Лиги конференций
    Прогноз и ставки на ЛАСК — «Славия» П
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Йира Сор
    ЛАСК сыграет на своем поле со «Славией» П в рамках 1/8 финала Лиги конференций. Матч пройдет 17 марта, начало — в 23:00 мск. ЛАСК — «Славия» П: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
    ×
    Футбол. Лига конференций. 1/8 финала 17 Марта 2022 года
    ЛАСК
  • Линц
    •  ЛАСК 23:00 Славия П Славия П
  • Прага
    •

    ЛАСК

    В первом матче австрийцы безропотно уступили чешскому оппоненту. На выезде ЛАСК был разгромлен (4:1).

    Зато в своем чемпионате ЛАСК в последнем туре добыл три пункта. Дома команда умножила на ноль оборону «Тироля» (6:0).

    Коэффициенты матча ЛАСК — Славия П

  • 1
  • 2.45
  • X
  • 3.65
  • 2
  • 2.70
  • Ставка
    •

    В турнирной таблице чемпионата Австрии ЛАСК занимает 7 место. Правда, за его сохранение еще предстоит побороться.

    Все прогнозы на Лигу конференций

    Крупное поражение в первом матче делает шансы ЛАСКа на проход минимальными. Впрочем, австрийцы наверняка постараются сыграть на максимуме собственных возможностей.

    «Славия» П

    Пражане в своем чемпионате выступают на привычном для себя уровне. Команда ведет гонку за титул с «Викторией».

    Между тем, очковый паритет между лидерами приказал долго жить. Теперь пражане отстают от оппонента на три пункта.

  • Трансферный дайджест. 8-14 марта
  • Коутиньо нужен «Астон Вилле», Луис Суарес не нужен «Атлетико» и другие слухи недели
  • 14/03/2022

    • В минувшем туре своего чемпионата «Славия» П потеряла важнейшие очки. На выезде команда минимально уступила «Словану».

    Чехи наверняка сохранят концентрацию до последнего. Тем паче, до последней неудачи пражане имели серию из семи побед к ряду.

    Прогноз и ставка

    Букмекеры предлагают поставить на ЛАСК за 2.45, на ничью за 3.30, а на «Славию» П — за 2.80.

    300ИгратьБонус новым клиентамmostbet 100%ИгратьВысокие коэффициенты и лимитыpinnacle

    Хозяева будут пытаться ликвидировать гандикап в три мяча.

    Пражане постараются реабилитироваться за неожиданное поражение в чемпионате.

    Несмотря на все трудности, пражане по игре выглядят мощнее оппонента. Наши прогноз и ставка — Победа «Славии» П с коэффициентом 2.80.

    Ещё прогнозы на спорт
    2.08
  • Прогноз на матч Лос-Анджелес — Колорадо
  • Хоккей
  • Сегодня в 05:30
    •  1.95
  • Прогноз на матч Майнц — Боруссия Д
  • Футбол
  • Сегодня в 20:30
    •  2.58
  • Прогноз на матч Монфис — Алькарас
  • Теннис
  • Сегодня в 22:00
    •  2.14
  • Прогноз на матч Надаль — Опелка
  • Теннис
  • Сегодня в 22:00
    •  1.93
  • Прогноз на матч Норри — Бруксби
  • Теннис
  • Сегодня в 22:00
    •  2.00
  • Прогноз на матч Синнер — Кирьос
  • Теннис
  • Сегодня в 22:00
    •  2.25
  • Прогноз на матч Брайтон — Тоттенхэм
  • Футбол
  • Сегодня в 22:30
    •  3.52
  • Прогноз на матч Питерборо Юнайтед — Суонси
  • Футбол
  • Сегодня в 22:45
    •  2.00
  • Прогноз на матч Лутон Таун — Престон Норт Энд
  • Футбол
  • Сегодня в 22:45
    •  2.10
  • Прогноз на матч Ноттингем Форест — Куинз Парк Рейнджерс
  • Футбол
  • Сегодня в 22:45
    •  2.20
  • Прогноз на матч Блэкпул — Шеффилд Юнайтед
  • Футбол
  • Сегодня в 22:45
    •  2.07
  • Прогноз на матч Лилль — Челси
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  1.95
  • Прогноз на матч Ювентус — Вильярреал
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  5.10
  • Прогноз на матч Ювентус — Вильярреал
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •
    Все прогнозыПрогнозы на сегодняПрогнозы на футбол
    ЛАСК — «Славия» П: прогноз, ставка (2.80), статистика, коэффициенты матча 17.03.2022. Прогнозы на футбол. Добьет ли «Славия» австрийцев?
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Фрибет 2000 ₽В мобильном приложении Футбол Хоккей Прогнозы на спорт
    Прогнозы на футболПрогнозы на хоккейПрогнозы на теннисПрогнозы на баскетболЛента прогнозов
    СегодняЗавтраЭкспресс дняСуперэкспресс
    LiveКалендари
    Букмекеры Теннис Бокс Баскетбол Прочие Игры