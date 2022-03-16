«Брайтон»
«Брайтон» занимает скромную 13 позицию в таблице АПЛ. Впрочем, для клуба главной целью является не вылететь из АПЛ.
Зато с атакой у «чаек» имеются серьезные проблемы. В 28 матчах чемпионата команда забила только 26 раз.
Коэффициенты матча Брайтон энд Хоув Альбион — Тоттенхэм
В предыдущем туре чемпионата «Брайтон» потерпел поражение. Дома команда по всем статьям уступила «Ливерпулю» (0:2).
Против «Тоттенхэма» команда традиционно играет с переменным успехом. Из пяти последних матчей «Брайтон» выиграл два раза при трех коллизиях.
«Тоттенхэм»
Эта команда начала сезон ужасно. Между тем, сейчас «Тоттенхэм» вполне логично приближается к зоне еврокубков.
«Шпоры» сейчас находятся на 7 месте, но вполне способны прибавить. Да и отставание даже от зоны Лиги чемпионов составляет всего 5 очков.
В предыдущем туре «Тоттенхэм» не сумел разжиться очками. На выезде лондонцы уступили «Манчестер Юнайтед» (3:2).
А вот стабильности команде Антонио Конте явно недостает. Лондонцы чередует относительно удачные поединки с блеклыми.
Прогноз и ставка
Букмекеры предлагают поставить на «Тоттенхэм» за 2.25, на ничью за 3.25, а на «Брайтон» — за 3.20.
«Брайтон»
«Тоттенхэм» имеет в своем составе сильных атакующих исполнителей.
Гости наверняка постараются как можно быстрее подняться в зону еврокубков. Наши прогноз и ставка — Победа «Тоттенхэма» с коэффициентом 2.25.