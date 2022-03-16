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    «Тоттенхэм» одолеет «чаек»

    «Брайтон» — «Тоттенхэм». Прогноз, ставка (к. 2.25) на футбол, АПЛ, 16 марта 2022 года

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    Прогноз и ставки на «Брайтон» — «Тоттенхэм»
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    Харри Кейн
    «Брайтон» сыграет на своем поле с «Тоттенхэмом» в рамках 16-го тура чемпионата Англии. Матч пройдет 16 марта, начало — в 22:30 мск. «Брайтон» — «Тоттенхэм»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Англия. Премьер-лига 16 Марта 2022 года
    Брайтон энд Хоув Альбион
  • Брайтон энд Хоув
    •  Брайтон энд Хоув Альбион 22:30 Тоттенхэм Тоттенхэм
  • Лондон
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    «Брайтон»

    «Брайтон» занимает скромную 13 позицию в таблице АПЛ. Впрочем, для клуба главной целью является не вылететь из АПЛ.

    Зато с атакой у «чаек» имеются серьезные проблемы. В 28 матчах чемпионата команда забила только 26 раз.

    Коэффициенты матча Брайтон энд Хоув Альбион — Тоттенхэм

  • 1
  • 3.25
  • X
  • 3.30
  • 2
  • 2.25
  • Ставка
    •

    В предыдущем туре чемпионата «Брайтон» потерпел поражение. Дома команда по всем статьям уступила «Ливерпулю» (0:2).

    Все прогнозы на АПЛ

    Против «Тоттенхэма» команда традиционно играет с переменным успехом. Из пяти последних матчей «Брайтон» выиграл два раза при трех коллизиях.

    «Тоттенхэм»

    Эта команда начала сезон ужасно. Между тем, сейчас «Тоттенхэм» вполне логично приближается к зоне еврокубков.

    «Шпоры» сейчас находятся на 7 месте, но вполне способны прибавить. Да и отставание даже от зоны Лиги чемпионов составляет всего 5 очков.

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    • В предыдущем туре «Тоттенхэм» не сумел разжиться очками. На выезде лондонцы уступили «Манчестер Юнайтед» (3:2).

    А вот стабильности команде Антонио Конте явно недостает. Лондонцы чередует относительно удачные поединки с блеклыми.

    Прогноз и ставка

    Букмекеры предлагают поставить на «Тоттенхэм» за 2.25, на ничью за 3.25, а на «Брайтон» — за 3.20.

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    «Брайтон» проиграл пять своих последних матчей.

    «Тоттенхэм» имеет в своем составе сильных атакующих исполнителей.

    Гости наверняка постараются как можно быстрее подняться в зону еврокубков. Наши прогноз и ставка — Победа «Тоттенхэма» с коэффициентом 2.25.

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    «Брайтон» — «Тоттенхэм»: прогноз, ставка (2.25), статистика, коэффициенты матча 16.03.2022. Прогнозы на футбол. «Тоттенхэм» одолеет «чаек»
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