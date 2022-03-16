«Брайтон» сыграет на своем поле с «Тоттенхэмом» в рамках 16-го тура чемпионата Англии. Матч пройдет 16 марта, начало — в 22:30 мск. «Брайтон» — «Тоттенхэм»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Брайтон»

«Брайтон» занимает скромную 13 позицию в таблице АПЛ. Впрочем, для клуба главной целью является не вылететь из АПЛ.

Зато с атакой у «чаек» имеются серьезные проблемы. В 28 матчах чемпионата команда забила только 26 раз.

Коэффициенты матча Брайтон энд Хоув Альбион — Тоттенхэм 1 3.25 X 3.30 2 2.25 Ставка

В предыдущем туре чемпионата «Брайтон» потерпел поражение. Дома команда по всем статьям уступила «Ливерпулю» (0:2).

Все прогнозы на АПЛ

Против «Тоттенхэма» команда традиционно играет с переменным успехом. Из пяти последних матчей «Брайтон» выиграл два раза при трех коллизиях.

«Тоттенхэм»

Эта команда начала сезон ужасно. Между тем, сейчас «Тоттенхэм» вполне логично приближается к зоне еврокубков.

«Шпоры» сейчас находятся на 7 месте, но вполне способны прибавить. Да и отставание даже от зоны Лиги чемпионов составляет всего 5 очков.

В предыдущем туре «Тоттенхэм» не сумел разжиться очками. На выезде лондонцы уступили «Манчестер Юнайтед» (3:2).

А вот стабильности команде Антонио Конте явно недостает. Лондонцы чередует относительно удачные поединки с блеклыми.

Прогноз и ставка

Букмекеры предлагают поставить на «Тоттенхэм» за 2.25, на ничью за 3.25, а на «Брайтон» — за 3.20.

«Брайтон» проиграл пять своих последних матчей .

«Тоттенхэм» имеет в своем составе сильных атакующих исполнителей.

Гости наверняка постараются как можно быстрее подняться в зону еврокубков. Наши прогноз и ставка — Победа «Тоттенхэма» с коэффициентом 2.25.