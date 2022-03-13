«Спартак» сыграет на своем поле с «Краснодаром» в рамках 21-го тура чемпионата России. Матч пройдет 13 марта, начало — в 19:00 мск. «Спартак» — «Краснодар»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Спартак»

«Спартак» постепенно приходит в себя. Паоло Ваноли, похоже, находит тот эликсир, благодаря которому каталонцы прогрессируют от матча к матчу.

В минувшем туре своего чемпионата «Спартак» сумел добыть три очка. В дерби «красно-белые» не оставили шансов «Динамо» (0:2).

Коэффициенты матча Спартак — Краснодар 1 1.65 X 4.30 2 4.60 Ставка

Вот только нынешнее 9 место явно не прибавляет позитива. Впрочем, никто не сомневается, что спартаковцы будут бороться за медали.

Прогнозы на чемпионат России по футболу

Москвичи исторически не столь успешно противостоят «Краснодару». Из пяти последних очных поединков «Спартак» выиграл дважды при трех поражениях.

«Краснодар»

«Краснодар» в чемпионате выступает явно ниже собственных возможностей и амбиций. Ни о какой вожделенной чемпионской гонке и речи быть не может!

«Краснодар» сейчас находится на 5 месте. Да и уход Реми Кабеллы наверняка оставит негативный отпечаток на игре кубанцев.

В минувшем туре чемпионата «Краснодар» добыл три очка. Дома кубанцы переиграли «Урал» (2:1).

В этом поединке «быки» наверняка будут рассчитывать на контратаки. Тем паче, оборона команды является едва ли не главным ее позитивом.

Прогноз и ставка

Букмекеры предлагают поставить на «Спартак» за 1.68, на ничью за 3.30, а на «Краснодар» — за 4.10.

«Спартак» под руководством Ваноли весьма заметно прогрессирует .

Краснодарцы пока не видятся монолитным коллективом.

Спартаковцы при Ваноли смотрятся весьма выгодно. Для тех, кто готов рискнуть: прогноз — Фора «Спартака» -2.75, поставить на это можно с коэффициентом 5.80.