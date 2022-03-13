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    «Спартак» разгромит «Краснодар»

    «Спартак» — «Краснодар». Прогноз и ставка (к. 5.80) на футбол, матч РПЛ, 13 марта 2022 года

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    Прогноз и ставки на «Спартак» — «Краснодар»
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    Паоло Ваноли
    «Спартак» сыграет на своем поле с «Краснодаром» в рамках 21-го тура чемпионата России. Матч пройдет 13 марта, начало — в 19:00 мск. «Спартак» — «Краснодар»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Россия. Премьер-лига 13 Марта 2022 года
    Спартак
  • Москва
    •  Спартак 19:00 Краснодар Краснодар
  • Краснодар
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    «Спартак»

    «Спартак» постепенно приходит в себя. Паоло Ваноли, похоже, находит тот эликсир, благодаря которому каталонцы прогрессируют от матча к матчу.

    В минувшем туре своего чемпионата «Спартак» сумел добыть три очка. В дерби «красно-белые» не оставили шансов «Динамо» (0:2).

    Коэффициенты матча Спартак — Краснодар

  • 1
  • 1.65
  • X
  • 4.30
  • 2
  • 4.60
  • Ставка
    •

    Вот только нынешнее 9 место явно не прибавляет позитива. Впрочем, никто не сомневается, что спартаковцы будут бороться за медали.

    Прогнозы на чемпионат России по футболу

    Москвичи исторически не столь успешно противостоят «Краснодару». Из пяти последних очных поединков «Спартак» выиграл дважды при трех поражениях.

    «Краснодар»

    «Краснодар» в чемпионате выступает явно ниже собственных возможностей и амбиций. Ни о какой вожделенной чемпионской гонке и речи быть не может!

    «Краснодар» сейчас находится на 5 месте. Да и уход Реми Кабеллы наверняка оставит негативный отпечаток на игре кубанцев.

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  • 06/03/2022

    • В минувшем туре чемпионата «Краснодар» добыл три очка. Дома кубанцы переиграли «Урал» (2:1).

    В этом поединке «быки» наверняка будут рассчитывать на контратаки. Тем паче, оборона команды является едва ли не главным ее позитивом.

    Прогноз и ставка

    Букмекеры предлагают поставить на «Спартак» за 1.68, на ничью за 3.30, а на «Краснодар» — за 4.10.

    300ИгратьБонус новым клиентамmostbet 100%ИгратьВысокие коэффициенты и лимитыpinnacle

    «Спартак» под руководством Ваноли весьма заметно прогрессирует.

    Краснодарцы пока не видятся монолитным коллективом.

    Спартаковцы при Ваноли смотрятся весьма выгодно. Для тех, кто готов рискнуть: прогноз — Фора «Спартака» -2.75, поставить на это можно с коэффициентом 5.80.

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    «Спартак» — «Краснодар»: прогноз, ставка (5.80), статистика, коэффициенты матча 13.03.2022. Прогнозы на футбол. «Спартак» разгромит «Краснодар»
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