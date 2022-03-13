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    Поднимется ли «Ренн» с четвертого места?

    «Лион» — «Ренн». Прогноз (к. 2.45) и ставки на чемпионат Франции 13 марта 2022 года

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    Прогноз и ставки на «Лион» — «Ренн»
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    «Ренн» выиграл три последние матча Лиги 1
    «Лион» сыграет на своем поле против «Ренна» в рамках 28-го тура чемпионата Франции. Матч пройдет 13 марта, начало — в 19:05 мск. «Лион» — «Ренн»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Франция. Лига 1 13 Марта 2022 года
    Лион
  • Лион
    •  Лион 19:05 Ренн Ренн
  • Ренн
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    «Лион»

    «Лион» нынешний сезон проводит не слишком удачно. Быть может, дело в уходе Мемфиса Депая, либо же во главе угла иные факторы?

    «Ткачи» занимают скромное для себя девятое место в таблице. Зато разница мячей у коллектива положительная — 38:33.

    Коэффициенты матча Лион — Ренн

  • 1
  • 2.05
  • X
  • 3.55
  • 2
  • 3.55
  • Ставка
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    В предыдущем туре «Лион» с разгромным счетом 4:1 переиграл «Лорьян». После этого клуб на выезде одолел «Порту» (1:0) в первом матче 1/8 финала Лиги Европы.

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    Таким образом в пяти последних поединках во всех турнирах команда потерпела одно поражение при трех победах и одной ничьей.

    «Ренн»

    «Красно-черные» находятся в еврокубковой зоне и занимают 4-е место в турнирной таблице Лиги 1 набрав 46 очков за 27 туров чемпионата. Расположившийся выше «Марсель» опережает команду всего на один балл.

    За последние 13 матчей во всех турнирах «Ренн» 7 раз уступал своим оппонентам и 6 раз смог одержать победы над своими соперниками.

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    • «Чернокожие» в чемпионате Франции выиграли три последние поединка кряду — у «Труа» (4:1), «Монпелье» (4:2) и «Анже» (2:0).

    В своем последнем матче команда потерпела поражение от «Лестера» (0:2) в первой игре 1/8 финала Лиги конференций.

    Прогноз и ставки

    Букмекеры считают фаворитом хозяев поля, коэффициент на победу которых равен 2,05.

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    Успех гостей и ничья оцениваются в 3,50.

    Наши прогноз и ставка — «Лион» выиграет, и в матче будет забито два или больше голов за 2,45.

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    «Лион» — «Ренн»: прогноз, ставка (2.45), статистика, коэффициенты матча 13.03.2022. Прогнозы на футбол. Поднимется ли «Ренн» с четвертого места?
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