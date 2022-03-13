«Лион» сыграет на своем поле против «Ренна» в рамках 28-го тура чемпионата Франции. Матч пройдет 13 марта, начало — в 19:05 мск. «Лион» — «Ренн»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Лион»

«Лион» нынешний сезон проводит не слишком удачно. Быть может, дело в уходе Мемфиса Депая, либо же во главе угла иные факторы?

«Ткачи» занимают скромное для себя девятое место в таблице. Зато разница мячей у коллектива положительная — 38:33.

Коэффициенты матча Лион — Ренн 1 2.05 X 3.55 2 3.55 Ставка

В предыдущем туре «Лион» с разгромным счетом 4:1 переиграл «Лорьян». После этого клуб на выезде одолел «Порту» (1:0) в первом матче 1/8 финала Лиги Европы.

Все прогнозы на Лигу 1

Таким образом в пяти последних поединках во всех турнирах команда потерпела одно поражение при трех победах и одной ничьей.

«Ренн»

«Красно-черные» находятся в еврокубковой зоне и занимают 4-е место в турнирной таблице Лиги 1 набрав 46 очков за 27 туров чемпионата. Расположившийся выше «Марсель» опережает команду всего на один балл.

За последние 13 матчей во всех турнирах «Ренн» 7 раз уступал своим оппонентам и 6 раз смог одержать победы над своими соперниками.

«Чернокожие» в чемпионате Франции выиграли три последние поединка кряду — у «Труа» (4:1), «Монпелье» (4:2) и «Анже» (2:0).

В своем последнем матче команда потерпела поражение от «Лестера» (0:2) в первой игре 1/8 финала Лиги конференций.

Прогноз и ставки

Букмекеры считают фаворитом хозяев поля, коэффициент на победу которых равен 2,05.

Успех гостей и ничья оцениваются в 3,50.

Наши прогноз и ставка — «Лион» выиграет, и в матче будет забито два или больше голов за 2,45.