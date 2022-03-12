12 марта «Труа» и «Нант» встретятся в матче 28 тура чемпионата Франции на поле стадиона «Стад де л’Об». Стартовый свисток будет дан в 23:00 мск. «Труа» — «Нант»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Труа»

За «горожанами» закреплена 16 позиция в турнирной таблице. За 27 туров они набрали 25 очков. Перед поединком у хозяев 2-матчевая беспроигрышная серия — ничья и победа.

В конце февраля «Труа» добыл очко в игре с «Марселем». «Синие» сравняли счет на последней минуте игрового времени (1:1). 6 марта команда провела свой последний матч в чемпионате и обыграла на выезде «Бордо» со счетом 2:0.

За весь сезон это была лишь 6 победа хозяев. Большая часть результатов команды — это поражения. В 27 турах у нее 14 неудач.

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В списке травмированных Карим Азамум, Брендон Домингеш, Адиль Рами, Рено Рипар, Хын-Джун Сук и Уалид Эль-Хаджам.

«Нант»

Гости находятся у входа в зону еврокубков. С 42 очками они занимают 6 место в таблице. За 5 туров «Нант» набрал 10 очков и это второй результат лиги на данный момент.

У «желто-зеленых» победа над «Реймсом» (1:0) и даже над ПСЖ (3:1). Также они сыграли вничью с «Метцом» (0:0) и выиграли у «Монпелье» (2:0).

2 марта «Нант» добыл путевку в финал Кубка Франции. На своем поле команда принимала «Монако». Основное время закончилось вничью 2:2. Судьба путевки решилась в серии пенальти, которую выиграли «канарейки».

Не сыграют Маркус Коко, Гор Манвелян, Жан-Кевин Огустин и Фабио.

Прогноз и ставка

Букмекеры считают фаворитом «Нант». На его победу они дают 2.49. На победу «Труа» конторы дают 3.05. Ничья оценивается коэффициентом 3.20.

У «канареек» отличные результаты. Они занимают высокую позицию в турнирной таблице, а текущая форма не вызывает вопросов.

Учитывая, что в прошлой очной встрече «Нант» выиграл 2:0, в этом случае мы также рекомендуем поставить на его победу.