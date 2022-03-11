«Каспий» Актау
В минувшем сезоне «Каспий» финишировал в середине турнирной таблицы чемпионата Казахстана, на восьмой строке, не имея шансов побороться за место в еврокубковой зоне.
За 26 проведенных игр клуб из Актау по восемь раз побеждал и играл вничью, а также десять встреч проиграл. Во всех этих поединках он смог забить 35 мячей, пропустив столько же.
В межсезонье команда провела пять спаррингов. Сперва она проиграла македонскому клубу, после чего дважды сыграла вничью и дважды победила у представителей Украины и России.
Новое первенства «Каспий» начал с минимальной домашней победы 1:0 над «Кызылжаром», который в прошлом сезоне финишировал четвертым.
«Тобол»
В прошлом сезоне «Тобол» во второй раз в своей истории стал Чемпионом Казахстана, опередив вторую «Астану» на четыре пункта.
Коллектив из Костоная за всю турнирную дистанцию проиграл лишь раз, еще 18 встреч он выиграл и семь матчей свел вничью, забил 54 мяча, а пропустил в свои ворота 18 голов.
При подготовке к новому чемпионату «комбайнеры» провели четыре товарищеских поединка, ни разу в них не победив, трижды проиграв при одном мировом исходе.
Новый же сезон «Тобол» начал с завоевания Суперкубка Казахстана, обыграв «Кайрат». А в первом туре первенства дома переиграл 1:0 «Акжайык», ставший в прошлом чемпионате девятым.
Между собой эти клубы провели четыре поединка, в которых трижды выигрывал «Тобол» и раз виктория была за «Каспием».
Прогноз и ставка на «Каспий» Актау — «Тобол»
В этом поединке букмекеры отдают предпочтение гостям. На победу «Тобола» предлагают — 2.20.
На викторию «Каспия» дают — 3.22, ничья оценена — в 3.32.
Чемпионат Казахстана не отличается высокой результативностью, да и на старте сезона команды забивают мало. В общем, здесь ставим на низовой исход.