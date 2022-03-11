В пятницу, 11 марта, в рамках 2-го тура чемпионата Казахстана по футболу «Каспий» из Актау на своем поле сыграет против «Тобола». Поединок начнется в 12:00 по мск. «Каспий» Актау — «Тобол»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Каспий» Актау

В минувшем сезоне «Каспий» финишировал в середине турнирной таблицы чемпионата Казахстана, на восьмой строке, не имея шансов побороться за место в еврокубковой зоне.

За 26 проведенных игр клуб из Актау по восемь раз побеждал и играл вничью, а также десять встреч проиграл. Во всех этих поединках он смог забить 35 мячей, пропустив столько же.

В межсезонье команда провела пять спаррингов. Сперва она проиграла македонскому клубу, после чего дважды сыграла вничью и дважды победила у представителей Украины и России.

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Новое первенства «Каспий» начал с минимальной домашней победы 1:0 над «Кызылжаром», который в прошлом сезоне финишировал четвертым.

«Тобол»

В прошлом сезоне «Тобол» во второй раз в своей истории стал Чемпионом Казахстана, опередив вторую «Астану» на четыре пункта.

Коллектив из Костоная за всю турнирную дистанцию проиграл лишь раз, еще 18 встреч он выиграл и семь матчей свел вничью, забил 54 мяча, а пропустил в свои ворота 18 голов.

При подготовке к новому чемпионату «комбайнеры» провели четыре товарищеских поединка, ни разу в них не победив, трижды проиграв при одном мировом исходе.

Новый же сезон «Тобол» начал с завоевания Суперкубка Казахстана, обыграв «Кайрат». А в первом туре первенства дома переиграл 1:0 «Акжайык», ставший в прошлом чемпионате девятым.

Между собой эти клубы провели четыре поединка, в которых трижды выигрывал «Тобол» и раз виктория была за «Каспием».

Прогноз и ставка на «Каспий» Актау — «Тобол»

В этом поединке букмекеры отдают предпочтение гостям. На победу «Тобола» предлагают — 2.20.

На викторию «Каспия» дают — 3.22, ничья оценена — в 3.32.

Чемпионат Казахстана не отличается высокой результативностью, да и на старте сезона команды забивают мало. В общем, здесь ставим на низовой исход.