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    «Виннипег» закончит сезон с восемью победами кряду?

    «Виннипег» — «Ванкувер». Ставка (к. 2.17), прогноз на матч регулярного сезона НХЛ, 19 апреля 2024 года

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    Прогноз и ставки на «Виннипег» — «Ванкувер»
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    «Виннипег»
    В матче регулярного сезона Национальной хоккейной лиги «Виннипег» будет принимать «Ванкувер». Игра пройдет в «Канада Лайф Центре» 19 апреля. Начало встречи — в 03:00 мск. «Виннипег» — «Ванкувер»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров и статистика.
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    Хоккей. НХЛ 19 Апреля 2024 года

    «Виннипег»

    Турнирное положение: Общая готовность «Виннипега» вызывает восхищение, особенно на фоне неожиданных провалов. Пока что у «Джетс» третье место на Западе, но отставание от «Ванкувера» всего лишь одно очко.

    Последние матчи: В последнем мачте против «Сиэтла» дружина Боунесса знатно попотела, но смогла добыть седьмую победу подряд.

    Травмированные игроки: На протяжении большей части сезона у канадского клуба совсем не было травмированных игроков, но сейчас определённые вопросы со здоровьем имеются у Бэррона.

    Общий тонус клуба: В предстоящем поединке за второе место на Западе хозяева приложат максимум усилий, чтобы победить.

    «Ванкувер»

    Турнирное положение: Показатели «Ванкувера» по нынешнему сезону впечатляют, и место в тройке у клуба Токкета вполне заслуженное.

    Все прогнозы на НХЛ

    Последние матчи: В последней трети сезона коллектив с западного побережья немного слад в результатах, но в матчах против сильных соперников исправно набирает очки.

    Травмированные игроки: Были определенные сомнения, что Демко не сможет восстановиться к матчам плей-офф, однако это произошло. Сейчас у «касаток» не могут играть только Пулман и Ферленд.

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    Общий тонус клуба: В игре против «Виннипега» будет матч за второе место в конференции и более удобный посев перед стартом плей-офф.

    Статистика для ставок

    • «Виннипег» не проигрывает семь последних матчей сезона

    • За пять последних очных встреч «Ванкувер» победил лишь раз

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: на хозяев дают коэффициент 2.17, на ничью — 4.63, на гостей — 2.95.

    Прогноз: Хозяева выглядят более готовыми для того, чтобы одержать важную победу

    Альтернативный прогноз: Будет упорная игра, где победитель не определится в основное время матча

    Ставка: П1 с коэффициентом 2.17.

    Альтернативная ставка: Будет ОТ с коэффициентом 3.85.

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    Ставка и прогноз на матч «Виннипег» — «Ванкувер» с коэффициентом 2.17. Дата матча: 19.04.2024. Прогнозы на хоккей. «Виннипег» закончит сезон с восемью победами кряду?
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