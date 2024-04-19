«Виннипег»
Турнирное положение: Общая готовность «Виннипега» вызывает восхищение, особенно на фоне неожиданных провалов. Пока что у «Джетс» третье место на Западе, но отставание от «Ванкувера» всего лишь одно очко.
Последние матчи: В последнем мачте против «Сиэтла» дружина Боунесса знатно попотела, но смогла добыть седьмую победу подряд.
Травмированные игроки: На протяжении большей части сезона у канадского клуба совсем не было травмированных игроков, но сейчас определённые вопросы со здоровьем имеются у Бэррона.
Общий тонус клуба: В предстоящем поединке за второе место на Западе хозяева приложат максимум усилий, чтобы победить.
«Ванкувер»
Турнирное положение: Показатели «Ванкувера» по нынешнему сезону впечатляют, и место в тройке у клуба Токкета вполне заслуженное.
Последние матчи: В последней трети сезона коллектив с западного побережья немного слад в результатах, но в матчах против сильных соперников исправно набирает очки.
Травмированные игроки: Были определенные сомнения, что Демко не сможет восстановиться к матчам плей-офф, однако это произошло. Сейчас у «касаток» не могут играть только Пулман и Ферленд.
Общий тонус клуба: В игре против «Виннипега» будет матч за второе место в конференции и более удобный посев перед стартом плей-офф.
Статистика для ставок
- «Виннипег» не проигрывает семь последних матчей сезона
- За пять последних очных встреч «Ванкувер» победил лишь раз
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: на хозяев дают коэффициент 2.17, на ничью — 4.63, на гостей — 2.95.
Прогноз: Хозяева выглядят более готовыми для того, чтобы одержать важную победу
- 2.08Металлург Мг — Локомотив: прогноз и ставкаСегодня в 17:00
- 2.78Колорадо — Эдмонтон: прогноз и ставкаЗавтра в 04:30
- 2.24Калгари — Сан-Хосе: прогноз и ставкаЗавтра в 04:00
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Альтернативный прогноз: Будет упорная игра, где победитель не определится в основное время матча
Ставка: П1 с коэффициентом 2.17.
Альтернативная ставка: Будет ОТ с коэффициентом 3.85.