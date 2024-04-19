В матче регулярного сезона Национальной хоккейной лиги «Виннипег» будет принимать «Ванкувер». Игра пройдет в «Канада Лайф Центре» 19 апреля. Начало встречи — в 03:00 мск. «Виннипег» — «Ванкувер»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров и статистика.

«Виннипег»

Турнирное положение: Общая готовность «Виннипега» вызывает восхищение, особенно на фоне неожиданных провалов. Пока что у «Джетс» третье место на Западе, но отставание от «Ванкувера» всего лишь одно очко.

Последние матчи: В последнем мачте против «Сиэтла» дружина Боунесса знатно попотела, но смогла добыть седьмую победу подряд.

Травмированные игроки: На протяжении большей части сезона у канадского клуба совсем не было травмированных игроков, но сейчас определённые вопросы со здоровьем имеются у Бэррона.

Общий тонус клуба: В предстоящем поединке за второе место на Западе хозяева приложат максимум усилий, чтобы победить.

«Ванкувер»

Турнирное положение: Показатели «Ванкувера» по нынешнему сезону впечатляют, и место в тройке у клуба Токкета вполне заслуженное.

Все прогнозы на НХЛ

Последние матчи: В последней трети сезона коллектив с западного побережья немного слад в результатах, но в матчах против сильных соперников исправно набирает очки.

Травмированные игроки: Были определенные сомнения, что Демко не сможет восстановиться к матчам плей-офф, однако это произошло. Сейчас у «касаток» не могут играть только Пулман и Ферленд.

Общий тонус клуба: В игре против «Виннипега» будет матч за второе место в конференции и более удобный посев перед стартом плей-офф.

Статистика для ставок

«Виннипег» не проигрывает семь последних матчей сезона

За пять последних очных встреч «Ванкувер» победил лишь раз

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: на хозяев дают коэффициент 2.17, на ничью — 4.63, на гостей — 2.95.

Прогноз: Хозяева выглядят более готовыми для того, чтобы одержать важную победу

Альтернативный прогноз: Будет упорная игра, где победитель не определится в основное время матча

Ставка: П1 с коэффициентом 2.17.

Альтернативная ставка: Будет ОТ с коэффициентом 3.85.