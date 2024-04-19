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    «Ботафого» начнет без раскачки

    «Ботафого» — «Атлетико Гойаненсе». Ставка (к. 2.21) и прогноз на футбол, чемпионат Бразилии, 19 апреля 2024 года

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    Прогноз и ставки на «Ботафого» — «Атлетико Гойаненсе»
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    «Ботафого»
    19 апреля во 2-м туре чемпионата Бразилии по футболу сыграют «Ботафого» и «Атлетико Гойаненсе». Начало игры — в 03:30 мск. «Ботафого» — «Атлетико Гойаненсе»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров и статистика.
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    Футбол. Бразилия. Серия А 19 Апреля 2024 года
    Ботафого
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  • Бразилия. Серия А
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    «Ботафого»

    Турнирное положение: «Ботафого» ставит перед собой амбициозные цели. Команда явно способна побороться за самые высокие места.

    При этом «Ботафого» сумел выиграть чемпионат своего штата Кариока — Така-Рио. В финале команда дважды переиграла «Боавишту» (4:0, 2:0).

    Последние матчи: старт чемпионата Бразилии команда не может записать себе в актив. «Ботафого» уступил «Крузейро» (2:3).

    Причем не побеждает команда уже 3 матча кряду. В этих поединках она забила 3 мяча, пропустив в свои ворота 7.

    В Кубке Либертадорес команда также выступает неудачно. В своей группе она пасет задних, проиграв в двух стартовых поединках.

    Не сыграют: Александер Барбоза — дисквалифицирован.

    Все прогнозы на футбол

    Состояние команды: На данном этапе команда выглядит неуверенно. Да и в кадровом плане у «Ботафого» не все так позитивно.

    Матчи против «Атлетико Гойаненсе» для команды складываются традиционно неудачно. Из 5 последних очных поединков «Ботафого» проиграл 2 раза при 3 паритетах.

    Нет никаких сомнений, что хозяева будут действовать с позиции силы. «Ботафого» явно постарается прервать серию своих неудач.

    «Атлетико Гойаненсе»

    Турнирное положение: «Атлетико Гойаненсе» стартовал в чемпионате неудачно. Команда со счетом 1:2 уступила «Фламенго» (1:2).

    Притом, что «Атлетико Гойаненсе» удачно выступил в чемпионате штата Гойано. В финале команда по сумме двух встреч одолела «Вила Нову» (2:0, 3:1).

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    • Последние матчи: в стартовом туре бразильского чемпионата команда проиграла. Причем «Атлетико Гойаненсе» заканчивал поединок без двух удаленных игроков и тренера.

    Вот только в матчах с более-менее крепкими оппонентами команда часто испытывает сложности. Особенно много вопросов вызывает надежность тылов.

    Зато «Атлетико Гойаненсе» славится своим бойцовским характером. Да и в первом туре чемпионата решающий мяч команда пропустила на 12-й добавленной минуте, играя в численном меньшинстве!

    Не сыграют: Магуиньо, Аликс Винисиус — дисквалифицированы.

    Состояние команды: на нынешнем отрезке «Атлетико Гойаненсе» выглядит относительно неплохо. Команда постараются зацепиться за очки в Рио-же-Жанейро.

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    Причем последний раз команда проигрывала «Ботафого» без малого 8 лет назад. Да и сейчас гости способны улучшить свои результаты.

    Притом, что «Атлетико Гойаненсе» обладает довольно-таки скромным составом. Тем не менее, команда уже не раз и не два доказывала свою состоятельность.

    Наверняка гости будут действовать вторым номером. «Атлетико Гойаненсе» явно постарается извлечь максимум из контратак.

    Статистика для ставок

    • «Ботафого» проиграл в 3 своих последних матчах

    • И те, и другие выиграли чемпионат своего штата

    • Обе команды стартовали в чемпионате с поражений

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: «Ботафого» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.66. Ничья оценена в 3.85, а победа оппонента — в скромные 5.30.

    ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с абсолютно разными коэффициентами — 2.03 и 1.79.

    Прогноз: Хозяева явно сильнее, так что наверняка начнут поединок максимально активно.

    «Ботафого» явно намерен исправиться за последние неудачи, да и оппонент имеет кадровые проблемы.

    Ставка: Победа «Ботафого» в 1 тайме за 2.21.

    Прогноз: более рискованный прогноз, что соперники сумеют огорчить друг друга.

    Ставка: Обе забьют за 2.00

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    Ставка и прогноз на матч «Ботафого» — «Атлетико Гойаненсе» с коэффициентом 2.21. Дата матча: 19.04.2024. Прогнозы на футбол. «Ботафого» начнет без раскачки
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