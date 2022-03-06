В Севилье на стадионе «Бенито Вильямарин» в 27-м туре испанской Примеры «Бетис» сыграет против мадридского «Атлетико». Игра состоится 6 марта и начнется в 23:00 по мск. «Бетис» — «Атлетико»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Бетис»

Накануне «Бетис» пробился в финал Кубка Испании, сыграв дома вничью 1:1 с «Райо Вальекано» после победы 2:1 в гостях. Также коллектив продолжает еще выступать и в Лиге Европы.

В испанской Примере «зелено-белые» расположились на третьей строке в турнирной таблице, много проигрывая первым двум командам, а вот преследователи находятся на расстоянии одного балла.

Коэффициенты матча Бетис — Атлетико 1 3.15 X 3.20 2 2.40 Ставка

В своей последней игре чемпионата страны «Бетис» потерпел поражение в севильском дерби, проиграв 1:2. Перед этим же он выиграл подряд две встречи в рамках внутреннего первенства.

Календарь и таблица испанской Примеры

Домашняя статистика «огурцов» в этом чемпионате выглядит следующим образом: семь викторий, два мировых исхода и четыре поражения.

«Атлетико»

«Атлетико» в турнирной таблице чемпионата Испании расположился на пятой позиции, но от предстоящего противника отстает всего лишь на один балл.

В минувшем туре Примеры «матрасники» нанесли домашнее поражение «Сельте» со счетом 2:0. Данная виктория стала для них третьей за последние четыре поединка первенства.

Помимо этих выигрышей, в данном отрезке было еще поражений от аутсайдера лиги дома 0:1, а также ничья с «Манчестер Юнайтед» 1:1 на своем поле в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов.

На выезде в этом розыгрыше Примеры «Атлетико» по пять раз побеждал и уступал, а также три поединка завершил вничью.

«Атлетико» выиграл у «Бетиса» в четырех из пяти последних очных встреч при одной мировой. В первом круге мадридцы дома разгромили севильцев со счетом 3:0.

Прогноз и ставка

В этом поединке букмекеры отдают предпочтение гостям. На победу «Атлетико» предлагают — 2.50.

На викторию «Бетиса» дают — 3.20, ничья оценена — в 3.20.

В данном сражении потеря очков может дорого обойтись обоим командам. Поэтому здесь стоит ждать осторожной игры с минимумом забитых мячей.