«Бетис»
Накануне «Бетис» пробился в финал Кубка Испании, сыграв дома вничью 1:1 с «Райо Вальекано» после победы 2:1 в гостях. Также коллектив продолжает еще выступать и в Лиге Европы.
В испанской Примере «зелено-белые» расположились на третьей строке в турнирной таблице, много проигрывая первым двум командам, а вот преследователи находятся на расстоянии одного балла.
Коэффициенты матча Бетис — Атлетико
В своей последней игре чемпионата страны «Бетис» потерпел поражение в севильском дерби, проиграв 1:2. Перед этим же он выиграл подряд две встречи в рамках внутреннего первенства.
Календарь и таблица испанской Примеры
Домашняя статистика «огурцов» в этом чемпионате выглядит следующим образом: семь викторий, два мировых исхода и четыре поражения.
«Атлетико»
«Атлетико» в турнирной таблице чемпионата Испании расположился на пятой позиции, но от предстоящего противника отстает всего лишь на один балл.
В минувшем туре Примеры «матрасники» нанесли домашнее поражение «Сельте» со счетом 2:0. Данная виктория стала для них третьей за последние четыре поединка первенства.
Помимо этих выигрышей, в данном отрезке было еще поражений от аутсайдера лиги дома 0:1, а также ничья с «Манчестер Юнайтед» 1:1 на своем поле в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов.
На выезде в этом розыгрыше Примеры «Атлетико» по пять раз побеждал и уступал, а также три поединка завершил вничью.
«Атлетико» выиграл у «Бетиса» в четырех из пяти последних очных встреч при одной мировой. В первом круге мадридцы дома разгромили севильцев со счетом 3:0.
Прогноз и ставка
В этом поединке букмекеры отдают предпочтение гостям. На победу «Атлетико» предлагают — 2.50.
На викторию «Бетиса» дают — 3.20, ничья оценена — в 3.20.
В данном сражении потеря очков может дорого обойтись обоим командам. Поэтому здесь стоит ждать осторожной игры с минимумом забитых мячей.