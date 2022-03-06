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    В этой паре не стоит ждать «верхового» матча

    «Бетис» — «Атлетико». Прогноз, ставка (к. 1.91) на футбол, чемпионат Испании, 6 марта 2022 года

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    Луис Суарес
    В Севилье на стадионе «Бенито Вильямарин» в 27-м туре испанской Примеры «Бетис» сыграет против мадридского «Атлетико». Игра состоится 6 марта и начнется в 23:00 по мск. «Бетис» — «Атлетико»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Испания. Примера 06 Марта 2022 года
    Бетис
  • Севилья
    •  Бетис 23:00 Атлетико Атлетико
  • Мадрид
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    «Бетис»

    Накануне «Бетис» пробился в финал Кубка Испании, сыграв дома вничью 1:1 с «Райо Вальекано» после победы 2:1 в гостях. Также коллектив продолжает еще выступать и в Лиге Европы.

    В испанской Примере «зелено-белые» расположились на третьей строке в турнирной таблице, много проигрывая первым двум командам, а вот преследователи находятся на расстоянии одного балла.

    Коэффициенты матча Бетис — Атлетико

  • 1
  • 3.15
  • X
  • 3.20
  • 2
  • 2.40
  • Ставка
    •

    В своей последней игре чемпионата страны «Бетис» потерпел поражение в севильском дерби, проиграв 1:2. Перед этим же он выиграл подряд две встречи в рамках внутреннего первенства.

    Календарь и таблица испанской Примеры

    Домашняя статистика «огурцов» в этом чемпионате выглядит следующим образом: семь викторий, два мировых исхода и четыре поражения.

    «Атлетико»

    «Атлетико» в турнирной таблице чемпионата Испании расположился на пятой позиции, но от предстоящего противника отстает всего лишь на один балл.

    В минувшем туре Примеры «матрасники» нанесли домашнее поражение «Сельте» со счетом 2:0. Данная виктория стала для них третьей за последние четыре поединка первенства.

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    • Помимо этих выигрышей, в данном отрезке было еще поражений от аутсайдера лиги дома 0:1, а также ничья с «Манчестер Юнайтед» 1:1 на своем поле в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов.

    На выезде в этом розыгрыше Примеры «Атлетико» по пять раз побеждал и уступал, а также три поединка завершил вничью.

    «Атлетико» выиграл у «Бетиса» в четырех из пяти последних очных встреч при одной мировой. В первом круге мадридцы дома разгромили севильцев со счетом 3:0.

    Прогноз и ставка

    В этом поединке букмекеры отдают предпочтение гостям. На победу «Атлетико» предлагают — 2.50.

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    На викторию «Бетиса» дают — 3.20, ничья оценена — в 3.20.

    В данном сражении потеря очков может дорого обойтись обоим командам. Поэтому здесь стоит ждать осторожной игры с минимумом забитых мячей.

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    «Бетис» — «Атлетико»: прогноз, ставка (1.91), статистика, коэффициенты матча 06.03.2022. Прогнозы на футбол. В этой паре не стоит ждать «верхового» матча
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