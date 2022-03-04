4 марта на «Джузеппе Меацца» «Интер» сыграет с «Салернитаной» в матче 28 тура Серии А. Поединок стартует в 22:45 по мск. «Интер» — «Салернитана»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Интер»

Из лидера «Интер» превратился в третью команду лиги. У него 55 очков и от первого места его отделяет 2 пункта.

«Нерадзурри» имеют неприятную 4-матчевую безвыигрышную серию — 2 ничьи и 2 поражения. В последних турах «Интер» не смог обыграть «Дженоа» (0:0) и проиграл «Сассуоло» (0:2). Также коллектив Индзаги уступил «Милану» (1:2) и сыграл вничью с «Наполи» (1:1).

Коэффициенты матча Интер — Салернитана 1 1.16 X 7.40 2 18.00 Ставка

16 февраля «Интер» проиграл «Ливерпулю» (0:2) в первом поединке 1/8 Лиги чемпионов. 1 марта хозяева разошлись нулевой ничьей с «Миланом» в полуфинале Кубка Италии.

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В родных стенах «Интер» проиграл в 3 из 4 последних поединков.

«Салернитана»

Гости замыкают таблицу Серии А с 15 очками на счету. В их активе 3 победы, 6 ничьих и 16 поражений. Также у аутсайдера 56 пропущенных мячей, что является худшим результатом лиги.

«Салернитана» сыграла 4 матча подряд вничью. В этот список попадают игры со «Специей» (2:2), «Дженоа» (1:1), «Миланом» (2:2) и «Болоньей» (1:1).

Последнее поражение команда терпела 23 февраля в матче с «Наполи» (1:4). Выездная серия у гостей неважная — 4 очка в 5 турах.

Не сыграют Франк Рибери, Иван Радованович, Маттео Руджери, Стефан Страндберг, Андреа Скьявоне и Леонардо Капецци.

Прогноз и ставка

Букмекеры верят в «Интер» несмотря на его неудачную серию — 1.18 и 16.00 соответственно. На ничью предлагают поставить с котировкой 8.00.

Безвыигрышная серия «Интера» затянулась. Этот матч — отличная возможность ее прервать и при этом не отстать в гонке за чемпионский титул. Но учитывая, что «Салернитана» сыграла 2:2 с «Миланом», кое-какие проблемы у «нерадзурри» все же могут быть.

«Салернитана» много пропускает и судя по всему матч должен быть результативным. Предлагаемая ставка на — победа «Интера» и тотал больше 3.5 за 2.10.