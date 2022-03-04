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    «Интер» должен выиграть в результативном поединке

    «Интер» — «Салернитана». Прогноз (к. 2.10) и ставки на футбол, Серия А, 4 марта 2022 года

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    Прогноз и ставки на «Интер» — «Салернитана»
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    Эдин Джеко
    4 марта на «Джузеппе Меацца» «Интер» сыграет с «Салернитаной» в матче 28 тура Серии А. Поединок стартует в 22:45 по мск. «Интер» — «Салернитана»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Италия. Серия А 04 Марта 2022 года
    Интер
  • Милан
    •  Интер 22:45 Салернитана Салернитана
  • Италия. Серия А
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    «Интер»

    Из лидера «Интер» превратился в третью команду лиги. У него 55 очков и от первого места его отделяет 2 пункта.

    «Нерадзурри» имеют неприятную 4-матчевую безвыигрышную серию — 2 ничьи и 2 поражения. В последних турах «Интер» не смог обыграть «Дженоа» (0:0) и проиграл «Сассуоло» (0:2). Также коллектив Индзаги уступил «Милану» (1:2) и сыграл вничью с «Наполи» (1:1).

    Коэффициенты матча Интер — Салернитана

  • 1
  • 1.16
  • X
  • 7.40
  • 2
  • 18.00
  • Ставка
    •

    16 февраля «Интер» проиграл «Ливерпулю» (0:2) в первом поединке 1/8 Лиги чемпионов. 1 марта хозяева разошлись нулевой ничьей с «Миланом» в полуфинале Кубка Италии.

    Все прогнозы на Серию А

    В родных стенах «Интер» проиграл в 3 из 4 последних поединков.

    «Салернитана»

    Гости замыкают таблицу Серии А с 15 очками на счету. В их активе 3 победы, 6 ничьих и 16 поражений. Также у аутсайдера 56 пропущенных мячей, что является худшим результатом лиги.

    «Салернитана» сыграла 4 матча подряд вничью. В этот список попадают игры со «Специей» (2:2), «Дженоа» (1:1), «Миланом» (2:2) и «Болоньей» (1:1).

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    • Последнее поражение команда терпела 23 февраля в матче с «Наполи» (1:4). Выездная серия у гостей неважная — 4 очка в 5 турах.

    Не сыграют Франк Рибери, Иван Радованович, Маттео Руджери, Стефан Страндберг, Андреа Скьявоне и Леонардо Капецци.

    Прогноз и ставка

    Букмекеры верят в «Интер» несмотря на его неудачную серию — 1.18 и 16.00 соответственно. На ничью предлагают поставить с котировкой 8.00.

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    Безвыигрышная серия «Интера» затянулась. Этот матч — отличная возможность ее прервать и при этом не отстать в гонке за чемпионский титул. Но учитывая, что «Салернитана» сыграла 2:2 с «Миланом», кое-какие проблемы у «нерадзурри» все же могут быть.

    «Салернитана» много пропускает и судя по всему матч должен быть результативным. Предлагаемая ставка на — победа «Интера» и тотал больше 3.5 за 2.10.

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    «Интер» — «Салернитана»: прогноз, ставка (2.10), статистика, коэффициенты матча 04.03.2022. Прогнозы на футбол. «Интер» должен выиграть в результативном поединке
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