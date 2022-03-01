В рамках 1/8 финала Кубка Англии «Мидлсбро» на своем поле сыграет против «Тоттенхэма». Игра состоится 1 марта и начнется в 22:55 по мск. «Мидлсбро» — «Тоттенхэм»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Мидлсбро»

В текущем кубковом соревновании «Мидлсбро» успел преодолеть уже два этапа. В 1/32 финала коллектив на выезде переиграл четвертолиговый «Мэнсфилд Таун» со счетом 3:2.

На стадии же 1/16 финала «речники» убрали со своего пути сам «Манчестер Юнайтед», одолев его на выезде по пенальти. Основное и дополнительное время закончилось со счетом 1:1.

Коэффициенты матча Мидлсбро — Тоттенхэм 1 5.00 X 3.80 2 1.70 Ставка

Это сезон коллектив проводит в Чемпионшипе — первой английской лиге. Там он по итогам 33-х туров находится на восьмой позиции, отставая от зоны плей-офф всего на два очка.

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Перед данной встречей «Мидлсбро» проиграл в рамках чемпионата страны на выезде аутсайдеру «Барнсли» 2:3, что стало для него вторым фиаско за последние три поединка.

«Тоттенхэм»

«Тоттенхэм» также преодолел два раунда в этом Кубке Англии, оба раза победив дома по 3:1. Сперва он справился с низшелиговым «Моркэмбом», а потом убрал со своего пути и «Брайтон».

В турнирной таблице АПЛ «шпоры» на текущий момент находятся на седьмой позиции, уступая пять баллов четвертой лигачемпионовской строке.

Накануне же лондонский коллектив разгромил в рамках чемпионата на выезде «Лидс» со счетом 4:0, и эта виктория стала для него второй за последние три поединка.

В прошлом розыгрыше Кубка Англии «Мидлсбро» дома расписал ничью с «Тоттенхэмом» 1:1, а в переигровки «шпоры» были сильнее на своем поле — 2:1. За последние же четыре очные игры они в трех случаях обменивались голами.

Прогноз и ставка

В предстоящем матче букмекеры отдают предпочтение гостям: победа «Тоттенхэма» — 1.75, победа «Мидлсбро» — 4.84, ничья — 4.02.

Проход: «Тоттенхэма» — 1.35; «Мидлсбро» — 3.20.

«Шпоры» здесь конечно же фавориты, но с защитой у них в этом сезоне не совсем все хорошо, так что они вполне могут пропустить от одного из претендента на повышение в классе.