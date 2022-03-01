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    «Шпоры» пропустят от команды из Чемпионшипа

    «Мидлсбро» — «Тоттенхэм». Прогноз, ставка (к. 1.80) на футбол, Кубок Англии, 1 марта 2022 года

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    Прогноз и ставки на «Мидлсбро» — «Тоттенхэм»
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    Деян Кулусевски
    В рамках 1/8 финала Кубка Англии «Мидлсбро» на своем поле сыграет против «Тоттенхэма». Игра состоится 1 марта и начнется в 22:55 по мск. «Мидлсбро» — «Тоттенхэм»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Англия. Кубок ФА 01 Марта 2022 года
    Мидлсбро
  • Англия. Чемпионшип
    •  Мидлсбро 22:55 Тоттенхэм Тоттенхэм
  • Лондон
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    «Мидлсбро»

    В текущем кубковом соревновании «Мидлсбро» успел преодолеть уже два этапа. В 1/32 финала коллектив на выезде переиграл четвертолиговый «Мэнсфилд Таун» со счетом 3:2.

    На стадии же 1/16 финала «речники» убрали со своего пути сам «Манчестер Юнайтед», одолев его на выезде по пенальти. Основное и дополнительное время закончилось со счетом 1:1.

    Коэффициенты матча Мидлсбро — Тоттенхэм

  • 1
  • 5.00
  • X
  • 3.80
  • 2
  • 1.70
  • Ставка
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    Это сезон коллектив проводит в Чемпионшипе — первой английской лиге. Там он по итогам 33-х туров находится на восьмой позиции, отставая от зоны плей-офф всего на два очка.

    Все прогнозы на футбол

    Перед данной встречей «Мидлсбро» проиграл в рамках чемпионата страны на выезде аутсайдеру «Барнсли» 2:3, что стало для него вторым фиаско за последние три поединка.

    «Тоттенхэм»

    «Тоттенхэм» также преодолел два раунда в этом Кубке Англии, оба раза победив дома по 3:1. Сперва он справился с низшелиговым «Моркэмбом», а потом убрал со своего пути и «Брайтон».

    В турнирной таблице АПЛ «шпоры» на текущий момент находятся на седьмой позиции, уступая пять баллов четвертой лигачемпионовской строке.

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    • Накануне же лондонский коллектив разгромил в рамках чемпионата на выезде «Лидс» со счетом 4:0, и эта виктория стала для него второй за последние три поединка.

    В прошлом розыгрыше Кубка Англии «Мидлсбро» дома расписал ничью с «Тоттенхэмом» 1:1, а в переигровки «шпоры» были сильнее на своем поле — 2:1. За последние же четыре очные игры они в трех случаях обменивались голами.

    Прогноз и ставка

    В предстоящем матче букмекеры отдают предпочтение гостям: победа «Тоттенхэма» — 1.75, победа «Мидлсбро» — 4.84, ничья — 4.02.

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    Проход: «Тоттенхэма» — 1.35; «Мидлсбро» — 3.20.

    «Шпоры» здесь конечно же фавориты, но с защитой у них в этом сезоне не совсем все хорошо, так что они вполне могут пропустить от одного из претендента на повышение в классе.

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    «Мидлсбро» — «Тоттенхэм»: прогноз, ставка (1.80), статистика, коэффициенты матча 01.03.2022. Прогнозы на футбол. «Шпоры» пропустят от команды из Чемпионшипа
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