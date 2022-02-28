«Вест Бромвич» на своем поле примет «Суонси» в 35-м туре первого английского дивизиона. Игра состоится 28 февраля и начнется в 23:00 по мск. «Вест Бромвич» — «Суонси»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Вест Бромвич»

«Вест Бромвич» пребывает на текущий момент в ужасном состоянии. За последние 11 встреч первенства он проиграл в семи случаях.

Еще три раза он сыграл вничью и раз победил. Причем виктория была более месяца тому назад дома над одним из аутсайдеров. Сейчас у «дроздов» 6-матчевая безвыигрышная серия, где было пять фиаско.

Коэффициенты матча Вест Бромвич — Суонси 1 1.70 X 3.65 2 5.10 Ставка

Данная неудачная серия отбросила коллектив аж на 11 строку в турнирной таблице Чемпионшипа. И даже отставание от зоны плей-офф составляет уже семь баллов.

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В родных же стенах «Вест Бромвич» в текущем первенстве уступил лишь раз за 15 игр. Также команда восемь раз побеждала и шесть раз делила очки с соперниками.

«Суонси»

«Суонси» в этом сезоне не грозит ни вылет, ни повышение в классе. Коллектив засел на 17 позиции в турнирной таблице Чемпионшипа, и в лучшем случае может подняться на пару строк выше.

В своей последней проведеннйо игре «лебеди» потерпели крупное выездное фиаско от «Шеффилд Юнайтед» со счетом 0:4, что стало для них третьей неудачей за последний пять встреч первенства.

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В целом же валлийский клуб за последние четыре игры чемпионата чередует домашние виктории с гостевыми поражениями. В своей последней встрече в родных стенах он одолел «Бристоль Сити» 3:1.

На чужих полях «Суонси» выиграл только три игры из 16, еще четыре раз команды сыграла вничью и потерпела аж девять неудач.

За последние пять очных встреч трижды выигрывали «дрозды», раз была ничья и одну игры выиграли валлийцы, сделав это в первом круге этого чемпионата — 2:1.

Прогноз и ставка

В этом поединке букмекеры отдают предпочтение гостям. На победу «Вест Бромвича» предлагают — 1.81.

На викторию «Суонси» дают — 4.72, ничья оценена — в 3.82.

И хотя «дрозды» в последнем свое отрезке только разочаровывают, но и гости совсем не впечатляют своей игрой, особенно в гостях. Так что рискнем поставить на викторию хозяев.