«Вест Бромвич»
«Вест Бромвич» пребывает на текущий момент в ужасном состоянии. За последние 11 встреч первенства он проиграл в семи случаях.
Еще три раза он сыграл вничью и раз победил. Причем виктория была более месяца тому назад дома над одним из аутсайдеров. Сейчас у «дроздов» 6-матчевая безвыигрышная серия, где было пять фиаско.
Коэффициенты матча Вест Бромвич — Суонси
Данная неудачная серия отбросила коллектив аж на 11 строку в турнирной таблице Чемпионшипа. И даже отставание от зоны плей-офф составляет уже семь баллов.
В родных же стенах «Вест Бромвич» в текущем первенстве уступил лишь раз за 15 игр. Также команда восемь раз побеждала и шесть раз делила очки с соперниками.
«Суонси»
«Суонси» в этом сезоне не грозит ни вылет, ни повышение в классе. Коллектив засел на 17 позиции в турнирной таблице Чемпионшипа, и в лучшем случае может подняться на пару строк выше.
В своей последней проведеннйо игре «лебеди» потерпели крупное выездное фиаско от «Шеффилд Юнайтед» со счетом 0:4, что стало для них третьей неудачей за последний пять встреч первенства.
В целом же валлийский клуб за последние четыре игры чемпионата чередует домашние виктории с гостевыми поражениями. В своей последней встрече в родных стенах он одолел «Бристоль Сити» 3:1.
На чужих полях «Суонси» выиграл только три игры из 16, еще четыре раз команды сыграла вничью и потерпела аж девять неудач.
За последние пять очных встреч трижды выигрывали «дрозды», раз была ничья и одну игры выиграли валлийцы, сделав это в первом круге этого чемпионата — 2:1.
Прогноз и ставка
В этом поединке букмекеры отдают предпочтение гостям. На победу «Вест Бромвича» предлагают — 1.81.
На викторию «Суонси» дают — 4.72, ничья оценена — в 3.82.
И хотя «дрозды» в последнем свое отрезке только разочаровывают, но и гости совсем не впечатляют своей игрой, особенно в гостях. Так что рискнем поставить на викторию хозяев.