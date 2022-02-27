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    Голы влетят в обе стороны

    «Барселона» — «Атлетик». Прогноз, ставка (к. 1.91) на футбол, чемпионат Испании, 27 февраля 2022 года

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    Хави
    В воскресенье, 27 февраля, в 26-м туре испанской Примеры «Барселона» дома сыграет против «Атлетика» из Бильбао. Начало — в 23:00 по мск. «Барселона» — «Атлетик»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Испания. Примера 27 Февраля 2022 года
    Барселона
  • Барселона
    •  Барселона 23:00 Атлетик Атлетик
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    «Барселона»

    В середине недели «Барселона» смогла преодолеть 1/16 финала Лиги Европы. В противостоянии с «Наполи» после домашней ничьей 1:1, каталонцы смогли выиграть на выезде со счетом 4:2.

    В чемпионате же Испании «сине-гранатовые» разместились на четвертой позиции в турнирной таблице, имея одинаковое количество очков с «Атлетико», но сыграв при этом на одну игру меньше.

    Коэффициенты матча Барселона — Атлетик

  • 1
  • 1.57
  • X
  • 3.95
  • 2
  • 6.10
  • Ставка
    •

    В своей последней встрече Примеры дружина Хави разгромила на выезде «Валенсию» 4:1, и данная виктория стала для нее третьей за последние четыре матча первенства при одной мировой.

    Календарь и таблица испанской Примеры

    На своей арене «Барселона» в этом чемпионате выиграла семь матчей из 11, дважды еще она сыграла вничью и потерпела два фиаско.

    «Атлетик»

    «Атлетик» разместился на восьмой позиции в турнирной таблице чемпионата Испании, имея в своей копилке на пять очков меньше, чем у предстоящего противника.

    У басков за последние четыре поединка первенства только одно фиаско, которое случилось с ними в позапрошлом туре на выезде от «Мальорки» со счетом 2:3.

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    • Остальные же три поединка в данном отрезке «львы» выиграли, и в том числе в прошлом игровом дне, когда на своем поле в дерби смогли разгромить «Реал Сосьедад» со счетом 4:0.

    В данном розыгрыше Примеры «Атлетик» вне родных стен восемь раз сыграл вничью за 13 проведенных игр, еще дважды он уступал и три поединка смог выиграть.

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    В январе баски смогли выбить «Барсу» из Кубка страны, а в первом круге в Бильбао они сыграли вничью 1:1, до этого же четыре из пяти матчей выиграли каталонцы. Как правило, во всех этих играх забивали обе команды.

    Прогноз и ставка

    В предстоящем матче букмекеры отдают предпочтение хозяевам: победа «Барселоны» — 1.61, победа «Атлетика» — 6.40, ничья — 4.04.

    Так как эти клубы зачастую играют между собой с обоюдно забитыми мячами, то и сейчас от их очной встречи ждем голы в обе стороны.

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    «Барселона» — «Атлетик»: прогноз, ставка (1.91), статистика, коэффициенты матча 27.02.2022. Прогнозы на футбол. Голы влетят в обе стороны
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