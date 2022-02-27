В воскресенье, 27 февраля, в 26-м туре испанской Примеры «Барселона» дома сыграет против «Атлетика» из Бильбао. Начало — в 23:00 по мск. «Барселона» — «Атлетик»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Барселона»

В середине недели «Барселона» смогла преодолеть 1/16 финала Лиги Европы. В противостоянии с «Наполи» после домашней ничьей 1:1, каталонцы смогли выиграть на выезде со счетом 4:2.

В чемпионате же Испании «сине-гранатовые» разместились на четвертой позиции в турнирной таблице, имея одинаковое количество очков с «Атлетико», но сыграв при этом на одну игру меньше.

Коэффициенты матча Барселона — Атлетик 1 1.57 X 3.95 2 6.10 Ставка

В своей последней встрече Примеры дружина Хави разгромила на выезде «Валенсию» 4:1, и данная виктория стала для нее третьей за последние четыре матча первенства при одной мировой.

Календарь и таблица испанской Примеры

На своей арене «Барселона» в этом чемпионате выиграла семь матчей из 11, дважды еще она сыграла вничью и потерпела два фиаско.

«Атлетик»

«Атлетик» разместился на восьмой позиции в турнирной таблице чемпионата Испании, имея в своей копилке на пять очков меньше, чем у предстоящего противника.

У басков за последние четыре поединка первенства только одно фиаско, которое случилось с ними в позапрошлом туре на выезде от «Мальорки» со счетом 2:3.

Остальные же три поединка в данном отрезке «львы» выиграли, и в том числе в прошлом игровом дне, когда на своем поле в дерби смогли разгромить «Реал Сосьедад» со счетом 4:0.

В данном розыгрыше Примеры «Атлетик» вне родных стен восемь раз сыграл вничью за 13 проведенных игр, еще дважды он уступал и три поединка смог выиграть.

В январе баски смогли выбить «Барсу» из Кубка страны, а в первом круге в Бильбао они сыграли вничью 1:1, до этого же четыре из пяти матчей выиграли каталонцы. Как правило, во всех этих играх забивали обе команды.

Прогноз и ставка

В предстоящем матче букмекеры отдают предпочтение хозяевам: победа «Барселоны» — 1.61, победа «Атлетика» — 6.40, ничья — 4.04.

Так как эти клубы зачастую играют между собой с обоюдно забитыми мячами, то и сейчас от их очной встречи ждем голы в обе стороны.