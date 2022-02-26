«Майнц» на своём поле сыграет против берлинского «Униона» в рамках 24-го тура Бундеслиги. Матч состоится 26 февраля, начало — 17:30 (мск). «Унион» — «Майнц»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Унион»

«Железные» располагаются на 9-м месте в турнирной таблице чемпионата Германии набрав 34 очка за 23 матча. От еврокубковой зоны команду отделяет всего 3 балла.

За последние 10 поединков подопечные Урса Фишера 3 раза довольствовались ничейным результатам, 3 раза терпели поражения от своих соперников и 4 раза радовали своих болельщиков победами.

Коэффициенты матча Унион — Майнц 1 2.60 X 3.20 2 2.80 Ставка

В Бундеслиге «Унион» последние три тура провел крайне плохо. Сначала команда проиграла «Аугсбургу», который находится в зоне вылета со счётом 2:0, после на домашней арене «железные» уступили дортмундской «Боруссии» (0:3). А в последнем матче «Унион» потерпел минимальное поражение от «Арминии» — 1:0.

«Майнц»

Подопечные Бо Свенссона так же имеют в своем активе 34 очка, но находятся на строчку выше в турнирной таблице Германии занимая 8-е место из-за большей разницы забитых мячей.

«Карнавальники» в последних 10-ти матчах 4 раза смогли переиграть своих оппонентов, 1 раз сыграли вничью и 5 раз потерпели поражения.

«Майнц», наоборот, в последних турах Бундеслиги показывает очень хорошие результаты. Команда провела три матча с лидерами турнирной таблицы Германии и не потерпела ни одного поражения.

Сначала обыграв дома «Хоффенхайм» со счётом 2:0, после на выезде «ноль-пятые» сыграли вничью с «Фрайбургом» (1:1). А в последнем туре чемпионата «Майнц» в результативном поединке одержал победу над «Байером» со счётом 3:2.

Прогноз и ставка

На победу «Униона» в этом матче можно поставить за 2.70, ничью букмекеры предлагают взять за 3.25, а победу «Майнца» — за 2.70.

Прогноз — Букмекеры не выделяют фаворита в этом матче, но если смотреть на нынешнюю форму команд, то можно с уверенностью сказать, что «Майнц» находится в лучшем расположении духа, команда легко обыграла лидеров Бундеслиги в крайних турах чемпионата. А вот «Унион», наоборот, проиграл даже одному из главных аутсайдеров.

«Майнц» считается «домашней» командой, но в этом поединке они наконец-то смогут добыть победу на выезде и забрать такие важные 3 очка.

Ставка — Победа «Майнца» за 2.70.