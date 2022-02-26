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    «Майнц» наконец-то одержит победу на выезде

    «Унион» — «Майнц». Прогноз, ставка (к. 2.70) на футбол, чемпионат Германии, 26 февраля 2022 года

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    Йонатан Буркардт
    «Майнц» на своём поле сыграет против берлинского «Униона» в рамках 24-го тура Бундеслиги. Матч состоится 26 февраля, начало — 17:30 (мск). «Унион» — «Майнц»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Германия. Бундеслига 26 Февраля 2022 года
    Унион
  • Берлин
    •  Унион 17:30 Майнц Майнц
  • Майнц
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    «Унион»

    «Железные» располагаются на 9-м месте в турнирной таблице чемпионата Германии набрав 34 очка за 23 матча. От еврокубковой зоны команду отделяет всего 3 балла.

    За последние 10 поединков подопечные Урса Фишера 3 раза довольствовались ничейным результатам, 3 раза терпели поражения от своих соперников и 4 раза радовали своих болельщиков победами.

    Коэффициенты матча Унион — Майнц

  • 1
  • 2.60
  • X
  • 3.20
  • 2
  • 2.80
  • Ставка
    •

    В Бундеслиге «Унион» последние три тура провел крайне плохо. Сначала команда проиграла «Аугсбургу», который находится в зоне вылета со счётом 2:0, после на домашней арене «железные» уступили дортмундской «Боруссии» (0:3). А в последнем матче «Унион» потерпел минимальное поражение от «Арминии» — 1:0.

    «Майнц»

    Подопечные Бо Свенссона так же имеют в своем активе 34 очка, но находятся на строчку выше в турнирной таблице Германии занимая 8-е место из-за большей разницы забитых мячей.

    «Карнавальники» в последних 10-ти матчах 4 раза смогли переиграть своих оппонентов, 1 раз сыграли вничью и 5 раз потерпели поражения.

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    • «Майнц», наоборот, в последних турах Бундеслиги показывает очень хорошие результаты. Команда провела три матча с лидерами турнирной таблицы Германии и не потерпела ни одного поражения.

    Сначала обыграв дома «Хоффенхайм» со счётом 2:0, после на выезде «ноль-пятые» сыграли вничью с «Фрайбургом» (1:1). А в последнем туре чемпионата «Майнц» в результативном поединке одержал победу над «Байером» со счётом 3:2.

    Прогноз и ставка

    На победу «Униона» в этом матче можно поставить за 2.70, ничью букмекеры предлагают взять за 3.25, а победу «Майнца» — за 2.70.

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    Прогноз — Букмекеры не выделяют фаворита в этом матче, но если смотреть на нынешнюю форму команд, то можно с уверенностью сказать, что «Майнц» находится в лучшем расположении духа, команда легко обыграла лидеров Бундеслиги в крайних турах чемпионата. А вот «Унион», наоборот, проиграл даже одному из главных аутсайдеров.

    «Майнц» считается «домашней» командой, но в этом поединке они наконец-то смогут добыть победу на выезде и забрать такие важные 3 очка.

    Ставка — Победа «Майнца» за 2.70.

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    «Унион» — «Майнц»: прогноз, ставка (2.70), статистика, коэффициенты матча 26.02.2022. Прогнозы на футбол. «Майнц» наконец-то одержит победу на выезде
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