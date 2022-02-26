«Кардифф» сыграет на своем поле с «Фулхэмом» в рамках 35-го тура чемпионата Англии. Матч пройдет 26 февраля, начало — в 18:00 мск. «Кардифф» — «Фулхэм»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Кардифф»

«Кардифф» занимает скромное 19 место в чемпионате. Отрыв от зоны вылета составляет 15 очков.

У валлийцев не все в порядке с обороной. В 33 матчах она дала результативный сбой 53 раза.

Коэффициенты матча Кардифф Сити — Фулхэм 1 5.00 X 3.90 2 1.67 Ставка

В предыдущем туре чемпионата «Кардифф» не разжился очками. Между тем, поражение от «Хаддерсфилда» (2:1) не стало сенсацией.

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Поединки с «Фулхэмом» для команды традиционно складываются неудачно. Из пяти последних очных встреч «Кардифф» выиграл лишь однажды при трех поражениях.

«Фулхэм»

На данный момент «Фулхэм» находится на 1 месте. Команда по праву претендует на возвращение в АПЛ.

Вот и минувший тур «Фулхэм» записал себе в актив. Дома «дачники» нанесли поражение «Питерборо» (2:1).

Причем Александар Митрович продолжают свою голевую феерию. Серб забил уже 33 мяча в чемпионате.

Да и вообще, класс «коттеджеров» выше, чем у оппонента. К тому же лондонцы удачно противостоят валлийцам.

Прогноз и ставка

Букмекеры предлагают поставить на «Фулхэм» за 1.73, на ничью за 4.04, а на «Фулхэм» — за 4.76.

«Кардифф» наверняка постарается реабилитироваться за неудачу в последнем матче.

«Фулхэм» уверенно лидирует в чемпионате .

«Дачники» на две головы сильнее соперника, что и докажут на деле. Наши прогноз и ставка — Фора «Фулхэма» -1.5 с коэффициентом 2.88.