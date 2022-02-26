«Кардифф»
«Кардифф» занимает скромное 19 место в чемпионате. Отрыв от зоны вылета составляет 15 очков.
У валлийцев не все в порядке с обороной. В 33 матчах она дала результативный сбой 53 раза.
Коэффициенты матча Кардифф Сити — Фулхэм
В предыдущем туре чемпионата «Кардифф» не разжился очками. Между тем, поражение от «Хаддерсфилда» (2:1) не стало сенсацией.
Поединки с «Фулхэмом» для команды традиционно складываются неудачно. Из пяти последних очных встреч «Кардифф» выиграл лишь однажды при трех поражениях.
«Фулхэм»
На данный момент «Фулхэм» находится на 1 месте. Команда по праву претендует на возвращение в АПЛ.
Вот и минувший тур «Фулхэм» записал себе в актив. Дома «дачники» нанесли поражение «Питерборо» (2:1).
Причем Александар Митрович продолжают свою голевую феерию. Серб забил уже 33 мяча в чемпионате.
Да и вообще, класс «коттеджеров» выше, чем у оппонента. К тому же лондонцы удачно противостоят валлийцам.
Прогноз и ставка
Букмекеры предлагают поставить на «Фулхэм» за 1.73, на ничью за 4.04, а на «Фулхэм» — за 4.76.
«Кардифф» наверняка постарается реабилитироваться за неудачу в последнем матче.
«Фулхэм»
«Дачники» на две головы сильнее соперника, что и докажут на деле. Наши прогноз и ставка — Фора «Фулхэма» -1.5 с коэффициентом 2.88.