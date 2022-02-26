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    «Дачники» уверенно одолеют валлийцев

    «Кардифф» — «Фулхэм». Прогноз, ставка (к. 2.88) на футбол, Чемпионшип, 26 февраля 2022 года

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    Прогноз и ставки на «Кардифф» — «Фулхэм»
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    Тим Рим
    «Кардифф» сыграет на своем поле с «Фулхэмом» в рамках 35-го тура чемпионата Англии. Матч пройдет 26 февраля, начало — в 18:00 мск. «Кардифф» — «Фулхэм»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Англия. Чемпионшип 26 Февраля 2022 года
    Кардифф Сити
  • Англия. Чемпионшип
    •  Кардифф Сити 18:00 Фулхэм Фулхэм
  • Лондон
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    «Кардифф»

    «Кардифф» занимает скромное 19 место в чемпионате. Отрыв от зоны вылета составляет 15 очков.

    У валлийцев не все в порядке с обороной. В 33 матчах она дала результативный сбой 53 раза.

    Коэффициенты матча Кардифф Сити — Фулхэм

  • 1
  • 5.00
  • X
  • 3.90
  • 2
  • 1.67
  • Ставка
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    В предыдущем туре чемпионата «Кардифф» не разжился очками. Между тем, поражение от «Хаддерсфилда» (2:1) не стало сенсацией.

    Все прогнозы на футбол

    Поединки с «Фулхэмом» для команды традиционно складываются неудачно. Из пяти последних очных встреч «Кардифф» выиграл лишь однажды при трех поражениях.

    «Фулхэм»

    На данный момент «Фулхэм» находится на 1 месте. Команда по праву претендует на возвращение в АПЛ.

    Вот и минувший тур «Фулхэм» записал себе в актив. Дома «дачники» нанесли поражение «Питерборо» (2:1).

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    • Причем Александар Митрович продолжают свою голевую феерию. Серб забил уже 33 мяча в чемпионате.

    Да и вообще, класс «коттеджеров» выше, чем у оппонента. К тому же лондонцы удачно противостоят валлийцам.

    Прогноз и ставка

    Букмекеры предлагают поставить на «Фулхэм» за 1.73, на ничью за 4.04, а на «Фулхэм» — за 4.76.

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    «Кардифф» наверняка постарается реабилитироваться за неудачу в последнем матче.

    «Фулхэм» уверенно лидирует в чемпионате.

    «Дачники» на две головы сильнее соперника, что и докажут на деле. Наши прогноз и ставка — Фора «Фулхэма» -1.5 с коэффициентом 2.88.

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    «Кардифф» — «Фулхэм»: прогноз, ставка (2.88), статистика, коэффициенты матча 26.02.2022. Прогнозы на футбол. «Дачники» уверенно одолеют валлийцев
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