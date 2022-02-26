В субботу, 26 февраля, в 27-м туре английской Премьер-лиги «Брайтон» на своем поле сыграет против «Астон Виллы» из Бирмингема. Начало — в 18:00 по мск. «Брайтон» — «Астон Вилла»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Брайтон»

«Брайтон» находится в середине турнирной таблицы, на девятой строке. У команды 33 очка после 25 сыгранных матчей и отставание от еврозоны в девять баллов, которые почти невозможно отыграть.

«Чайки» крайне неудачно провели свои две последние игры в чемпионате, обе проиграв. Сперва в этот период они были повержены на выезде «МЮ» 0:2, а затем дома крупно уступили 0:3 «Бернли».

Коэффициенты матча Брайтон энд Хоув Альбион — Астон Вилла 1 2.25 X 3.30 2 3.25 Ставка

До этой неудачной серии «сине-белые» не знали горечи поражений на протяжении семи встреч. В этот удачный для себя период они смогли добиться трех победных результатов и четыре поединка свели вничью.

Календарь и таблица АПЛ

В родных стенах «Брайтон» в этом чемпионате Англии выиграл лишь три игры из 12, пять поединков он свел еще вничью и четыре раза уходил с поля без очков.

«Астон Вилла»

С 27 набранными очками «Астон Вилла» расположилась на 12 позиции в турнирной таблице Премьер-лиги, имея прочный запас в девять баллов перед зоной вылета.

У клуба из Бирмингема всего лишь одна виктория за последние семь встреч первенства. Данная победа случилась с ним во второй половине январе на выезде над «Эвертоном» — 1:0.

Еще в этот период «Виллианы» два раза сыграли вничью и потерпели четыре фиаско. Причем два из этих поражений пришлись на прошлые игровые дни — на выезде от «Ньюкасла» и дома от «Уотфорда» (по 0:1).

На выезде в этом розыгрыше АПЛ «Астон Вилла» играет пока бескомпромиссно, четыре раза победив и восемь встреч проиграв.

В первом круге «Вилла» дома победила 2:0, а перед этим дважды команды сыграли вничью и один раз верх взяли «чайки».

Прогноз и ставка

В этом поединке букмекеры отдают предпочтение хозяевам. На победу «Брайтона» предлагают — 2.34.

На викторию «Астон Виллы» дают — 3.22, ничья оценена — в 3.44.

Оба клуба в последнее время имеют слабую реализацию, да и между собой в последнее время зачастую играют по низам. Так что ждем от данного сражения нерезультативного исхода.