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    Суперкубок Эстонии достанется «Флоре»

    «Левадия» — «Флора». Прогноз, ставка (к. 2.15) на футбол, Суперкубок Эстонии, 25 февраля 2022 года

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    Мартин Миллер
    «Левадия» сыграет на своем поле с «Флорой» в рамках Суперкубка Эстонии. Матч пройдет 25 февраля, начало — в 20:00 мск. «Левадия» — «Флора»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Эстония. Суперкубок 25 Февраля 2022 года
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    «Левадия»

    «Левадия» стала чемпионом Эстонии. Причем команда на один пункт опередила «Флору» при худших, чем у конкурента, показателях.

    Из зимних приобретений стоит отметить защитника Артура Пикка. Зато покинул команду Богдан Ващук, которого арендовала украинская «Ворскла».

    В остальном костяк команды сохранился. Так что «Левадия» наверняка будет максимально настроена на победу над вечным конкурентом.

    Все прогнозы на футбол

    Вообще, «Левадия» неудачно играет против «Флоры». Из пяти последних очных поединков команда выиграла только однажды при двух неудачах.

    «Флора»

    Эта команда минувший чемпионат провалила. «Флора» по ходу сезона теряла очки направо и налево, и лишь в концовке включилась, но было уже поздно.

    В контрольных матчах таллиннский клуб выглядел неплохо. Привычно активен был мотор атак команды Сергей Зенев.

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    • Наверняка «Флора» намеревается в нынешнем сезоне реабилитироваться перед своими болельщиками. Для этого успех в суперкубковом матче будет неплохим психологическим толчком.

    Вот только не может не угнетать потеря ведущего форварда Рауно Саппинена. Нападающий, забивший 23 мяча в минувшем чемпионате, переехал в польский «Пяст».

    Прогноз и ставка

    Букмекеры предлагают поставить на «Флору» за 2.15, на ничью за 3.58, а на «Левадию» — за 3.07.

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    «Левадия» намерена доказать, что ее победа в чемпионате была закономерной.

    «Флора» весьма успешно играет с «Левадией».

    Мотивация «Флоры» гораздо выше, да и последних контрольных матчах команда выглядела прилично. Наши прогноз и ставка — Победа «Флоры» с коэффициентом 2.15.

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    «Левадия» — «Флора»: прогноз, ставка (2.15), статистика, коэффициенты матча 25.02.2022. Прогнозы на футбол. Суперкубок Эстонии достанется «Флоре»
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