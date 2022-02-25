«Левадия» сыграет на своем поле с «Флорой» в рамках Суперкубка Эстонии. Матч пройдет 25 февраля, начало — в 20:00 мск. «Левадия» — «Флора»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Левадия»

«Левадия» стала чемпионом Эстонии. Причем команда на один пункт опередила «Флору» при худших, чем у конкурента, показателях.

Из зимних приобретений стоит отметить защитника Артура Пикка. Зато покинул команду Богдан Ващук, которого арендовала украинская «Ворскла».

В остальном костяк команды сохранился. Так что «Левадия» наверняка будет максимально настроена на победу над вечным конкурентом.

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Вообще, «Левадия» неудачно играет против «Флоры». Из пяти последних очных поединков команда выиграла только однажды при двух неудачах.

«Флора»

Эта команда минувший чемпионат провалила. «Флора» по ходу сезона теряла очки направо и налево, и лишь в концовке включилась, но было уже поздно.

В контрольных матчах таллиннский клуб выглядел неплохо. Привычно активен был мотор атак команды Сергей Зенев.

Наверняка «Флора» намеревается в нынешнем сезоне реабилитироваться перед своими болельщиками. Для этого успех в суперкубковом матче будет неплохим психологическим толчком.

Вот только не может не угнетать потеря ведущего форварда Рауно Саппинена. Нападающий, забивший 23 мяча в минувшем чемпионате, переехал в польский «Пяст».

Прогноз и ставка

Букмекеры предлагают поставить на «Флору» за 2.15, на ничью за 3.58, а на «Левадию» — за 3.07.

«Левадия» намерена доказать, что ее победа в чемпионате была закономерной.

«Флора» весьма успешно играет с «Левадией» .

Мотивация «Флоры» гораздо выше, да и последних контрольных матчах команда выглядела прилично. Наши прогноз и ставка — Победа «Флоры» с коэффициентом 2.15.