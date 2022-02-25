«Белененсеш» сыграет на своем поле с «Пасуш Феррейра» в рамках 24-го тура чемпионата Португалии. Матч пройдет 25 февраля, начало — в 23:15 мск. «Белененсеш» — «Пасуш Феррейра»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Белененсеш»

«Белененсеш» занимает последнее место в чемпионате. Команда бьется за выживание, отставая от спасительной 15 позиции на шесть очков.

В минувшем туре чемпионата «Белененсеш» потерпел поражение. На выезде команда уступила «Жил Висенте» (0:2).

Коэффициенты матча Белененсеш — Пасуш де Феррейра 1 3.10 X 3.20 2 2.40 Ставка

А вот с атакой у «Белененсеша» полная незадача. В 23 поединках команда забила лишь 14 мячей (меньше всех в лиге).

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В семи последних последних матчах коллектив одержал только одну победу при пяти поражениях и одной ничьей.

«Пасуш Феррейра»

«Пасуш де Феррейра» имеет в своем активе 24 зачетных пункта, которые позволяют команде находится на 11-й позиции в турнирной таблице, опережая всего на пять очков зону вылета.

«Бобры» с сентября по середину декабря не смогли выиграть ни одной игры в чемпионате, проиграв большую часть матчей в этом отрезке. Однако перед перерывом они добились двух викторий подряд.

Новый год «Пасуш Феррейра» начал с ожидаемого гостевого фиаско от «Бенфики» 0:2, а продолжил двумя мировыми исходами — в гостях с «Фамаликаном» 0:0 и дома с «Боавиштой» 1:1.

После этого коллектив не выиграл в трех поединках кряду (две ничьи и одно поражение), однако в последнем туре победил дома «Виселу» (2:1).

Прогноз и ставки

Букмекеры считают фаворитом гостей, коэффициент на победу которых равен 2,40.

Успех хозяев поля оценивается в 3,00, тогда как ничья — в 3,10.

Наши прогноз и ставка — тотал больше 2,5 голов за 2,25.