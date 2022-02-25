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    Удивит ли «Белененсеш» «Пасуш Феррейра»?

    «Белененсеш» — «Пасуш Феррейра». Прогноз, ставка (к. 2.25) на футбол, Примейра, 25 февраля 2022 года

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    Прогноз и ставки на «Белененсеш» — «Пасуш Феррейра»
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    «Белененсеш» идет на последнем месте
    «Белененсеш» сыграет на своем поле с «Пасуш Феррейра» в рамках 24-го тура чемпионата Португалии. Матч пройдет 25 февраля, начало — в 23:15 мск. «Белененсеш» — «Пасуш Феррейра»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Португалия. Примера 25 Февраля 2022 года
    Белененсеш
  • Лиссабон
    •  Белененсеш 23:15 Пасуш де Феррейра Пасуш де Феррейра
  • Пасуш де Феррейра
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    «Белененсеш»

    «Белененсеш» занимает последнее место в чемпионате. Команда бьется за выживание, отставая от спасительной 15 позиции на шесть очков.

    В минувшем туре чемпионата «Белененсеш» потерпел поражение. На выезде команда уступила «Жил Висенте» (0:2).

    Коэффициенты матча Белененсеш — Пасуш де Феррейра

  • 1
  • 3.10
  • X
  • 3.20
  • 2
  • 2.40
  • Ставка
    •

    А вот с атакой у «Белененсеша» полная незадача. В 23 поединках команда забила лишь 14 мячей (меньше всех в лиге).

    Все прогнозы на футбол

    В семи последних последних матчах коллектив одержал только одну победу при пяти поражениях и одной ничьей.

    «Пасуш Феррейра»

    «Пасуш де Феррейра» имеет в своем активе 24 зачетных пункта, которые позволяют команде находится на 11-й позиции в турнирной таблице, опережая всего на пять очков зону вылета.

    «Бобры» с сентября по середину декабря не смогли выиграть ни одной игры в чемпионате, проиграв большую часть матчей в этом отрезке. Однако перед перерывом они добились двух викторий подряд.

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  • 21/02/2022

    • Новый год «Пасуш Феррейра» начал с ожидаемого гостевого фиаско от «Бенфики» 0:2, а продолжил двумя мировыми исходами — в гостях с «Фамаликаном» 0:0 и дома с «Боавиштой» 1:1.

    После этого коллектив не выиграл в трех поединках кряду (две ничьи и одно поражение), однако в последнем туре победил дома «Виселу» (2:1).

    Прогноз и ставки

    Букмекеры считают фаворитом гостей, коэффициент на победу которых равен 2,40.

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    Успех хозяев поля оценивается в 3,00, тогда как ничья — в 3,10.

    Наши прогноз и ставка — тотал больше 2,5 голов за 2,25.

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    «Белененсеш» — «Пасуш Феррейра»: прогноз, ставка (2.25), статистика, коэффициенты матча 25.02.2022. Прогнозы на футбол. Удивит ли «Белененсеш» «Пасуш Феррейра»?
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