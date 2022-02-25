«Белененсеш»
«Белененсеш» занимает последнее место в чемпионате. Команда бьется за выживание, отставая от спасительной 15 позиции на шесть очков.
В минувшем туре чемпионата «Белененсеш» потерпел поражение. На выезде команда уступила «Жил Висенте» (0:2).
Коэффициенты матча Белененсеш — Пасуш де Феррейра
А вот с атакой у «Белененсеша» полная незадача. В 23 поединках команда забила лишь 14 мячей (меньше всех в лиге).
В семи последних последних матчах коллектив одержал только одну победу при пяти поражениях и одной ничьей.
«Пасуш Феррейра»
«Пасуш де Феррейра» имеет в своем активе 24 зачетных пункта, которые позволяют команде находится на 11-й позиции в турнирной таблице, опережая всего на пять очков зону вылета.
«Бобры» с сентября по середину декабря не смогли выиграть ни одной игры в чемпионате, проиграв большую часть матчей в этом отрезке. Однако перед перерывом они добились двух викторий подряд.
Новый год «Пасуш Феррейра» начал с ожидаемого гостевого фиаско от «Бенфики» 0:2, а продолжил двумя мировыми исходами — в гостях с «Фамаликаном» 0:0 и дома с «Боавиштой» 1:1.
После этого коллектив не выиграл в трех поединках кряду (две ничьи и одно поражение), однако в последнем туре победил дома «Виселу» (2:1).
Прогноз и ставки
Букмекеры считают фаворитом гостей, коэффициент на победу которых равен 2,40.
Успех хозяев поля оценивается в 3,00, тогда как ничья — в 3,10.
Наши прогноз и ставка — тотал больше 2,5 голов за 2,25.