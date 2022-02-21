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    Три очка для «Пюника»?

    «Алашкерт» — «Пюник». Прогноз, ставка (к. 2.18) на футбол, чемпионат Армении, 21 февраля 2022 года

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    «Пюник»
    «Алашкерт» сыграет на своем поле с «Пюником» в рамках 18-го тура чемпионата Армении. Матч пройдет 21 февраля, начало — в 13:00 мск. «Алашкерт» — «Пюник»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Армения. Высшая лига 21 Февраля 2022 года
    Алашкерт
  • Мартуни
    •  Алашкерт 13:00 Пюник Пюник
  • Ереван
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    «Алашкерт»

    «Алашкерт» нынешний сезон проводит не лучшим образом. Команда борется за выход в первую четверку, но сейчас находится на 5 месте.

    Пауза в чемпионате для команды была не столь желанной. До нее «Алашкерт» набрал неплохой ход, добыв две победы к ряду.

    Проблема команды в том, что в ее составе нет забивного форварда. Да и общая результативность скромная: всего 17 мячей в 13 матчах.

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    Поединки с «Пюником» для команды традиционно проходят довольно удачно. Из пяти последних матчей «Алашкерт» выиграл один раз при четырех ничьих.

    «Пюник»

    На данный момент «Пюник» занимает 2 место в чемпионате. Правда, отставание от лидера «Арарата-Армении» составляет 11 очков.

    В своем последнем матче команда потерпела разгромное поражение. Дома «Пюник» был уничтожен «Араратом» (2:6).

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    • Зато неплохо освоился в команде форвард Фирмино. Португалец отличился уже 6 голами в чемпионате.

    Вот только с результативностью у команды все равно не так весело. В 15 матчах «Пюник» забил только 24 мяча.

    Прогноз и ставка

    Букмекеры предлагают поставить на «Пюник» за 2.18, на ничью за 3.34, а на «Алашкерт» — за 3.14.

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    «Алашкерт» испытывает серьезные трудности в атаке.

    «Пюник» постарается, как минимум, удержаться на своей позиции.

    «Пюник» выглядит сильнее, к тому же соперник маловато забивает. Наши прогноз и ставка — Победа «Пюника» с коэффициентом 2.18.

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    «Алашкерт» — «Пюник»: прогноз, ставка (2.18), статистика, коэффициенты матча 21.02.2022. Прогнозы на футбол. Три очка для «Пюника»?
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