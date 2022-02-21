«Алашкерт»
«Алашкерт» нынешний сезон проводит не лучшим образом. Команда борется за выход в первую четверку, но сейчас находится на 5 месте.
Пауза в чемпионате для команды была не столь желанной. До нее «Алашкерт» набрал неплохой ход, добыв две победы к ряду.
Проблема команды в том, что в ее составе нет забивного форварда. Да и общая результативность скромная: всего 17 мячей в 13 матчах.
Поединки с «Пюником» для команды традиционно проходят довольно удачно. Из пяти последних матчей «Алашкерт» выиграл один раз при четырех ничьих.
«Пюник»
На данный момент «Пюник» занимает 2 место в чемпионате. Правда, отставание от лидера «Арарата-Армении» составляет 11 очков.
В своем последнем матче команда потерпела разгромное поражение. Дома «Пюник» был уничтожен «Араратом» (2:6).
Зато неплохо освоился в команде форвард Фирмино. Португалец отличился уже 6 голами в чемпионате.
Вот только с результативностью у команды все равно не так весело. В 15 матчах «Пюник» забил только 24 мяча.
Прогноз и ставка
Букмекеры предлагают поставить на «Пюник» за 2.18, на ничью за 3.34, а на «Алашкерт» — за 3.14.
«Алашкерт»
«Пюник» постарается, как минимум, удержаться на своей позиции.
«Пюник» выглядит сильнее, к тому же соперник маловато забивает. Наши прогноз и ставка — Победа «Пюника» с коэффициентом 2.18.