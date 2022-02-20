«Ренн»
«Ренн» традиционно осел в еврокубковой зоне. Бретонцы находятся на 5 месте в таблице, но могут пободаться за топ-3.
Наибольшим позитивом команды являются надежные тылы. В 24 матчах бретонцы пропустили только 22 мяча.
Коэффициенты матча Ренн — Труа
В предыдущем туре чемпионата «Ренн» не смог зацепиться за очки. Поражение от ПСЖ вышло минимальным.
Матчи против «Труа» для команды традиционно складываются весьма удачно. Из пяти последних очных поединков «Ренн» выиграл дважды при трех ничьих.
«Труа»
На данный момент «Труа» занимает 16 место в турнирной таблице. Вероятно, команду вновь ждет борьба за выживание.
«Труа» опережает зону вылета лишь по дополнительным показателям. Да 36 пропущенных мячей — явно многовато.
В предыдущем туре Лиги 1 «Труа» вновь разочаровал результатом. Разгромное поражение от «Бреста» (5:1) получилось закономерным.
Между тем, серия без побед продлилась до трех матчей. Не идет на пользу микроклимату в команде и отчисление Жерсона Родригеса.
Прогноз и ставка
Букмекеры предлагают поставить на «Ренн» за 1.36, на ничью за 4.50, а на «Труа» — за 9.50.
«Ренн» традиционно успешно играет с «Труа».
«Труа» в
Хозяева борются за выход в еврокубки, и наверняка активно сыграют в атаке. Наши прогноз и ставка — Фора «Ниццы» -1.5 с коэффициентом 2.05.