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    Уверенная победа бретонцев?

    «Ренн» — «Труа». Прогноз, ставка (к. 2.05) на футбол, Лига 1, 20 февраля 2022 года

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    Прогноз и ставки на «Ренн» — «Труа»
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    Гаэтан Лаборде
    «Ренн» сыграет на своем поле с «Труа» в рамках 25-го тура чемпионата Франции. Матч пройдет 20 февраля, начало — в 17:00 мск. «Ренн» — «Труа»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Франция. Лига 1 20 Февраля 2022 года
    Ренн
  • Ренн
    •  Ренн 17:00 Труа Труа
  • Франция. Лига 1
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    «Ренн»

    «Ренн» традиционно осел в еврокубковой зоне. Бретонцы находятся на 5 месте в таблице, но могут пободаться за топ-3.

    Наибольшим позитивом команды являются надежные тылы. В 24 матчах бретонцы пропустили только 22 мяча.

    Коэффициенты матча Ренн — Труа

  • 1
  • 1.35
  • X
  • 4.80
  • 2
  • 9.50
  • Ставка
    •

    В предыдущем туре чемпионата «Ренн» не смог зацепиться за очки. Поражение от ПСЖ вышло минимальным.

    Все прогнозы на Лигу 1

    Матчи против «Труа» для команды традиционно складываются весьма удачно. Из пяти последних очных поединков «Ренн» выиграл дважды при трех ничьих.

    «Труа»

    На данный момент «Труа» занимает 16 место в турнирной таблице. Вероятно, команду вновь ждет борьба за выживание.

    «Труа» опережает зону вылета лишь по дополнительным показателям. Да 36 пропущенных мячей — явно многовато.

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    • В предыдущем туре Лиги 1 «Труа» вновь разочаровал результатом. Разгромное поражение от «Бреста» (5:1) получилось закономерным.

    Между тем, серия без побед продлилась до трех матчей. Не идет на пользу микроклимату в команде и отчисление Жерсона Родригеса.

    Прогноз и ставка

    Букмекеры предлагают поставить на «Ренн» за 1.36, на ничью за 4.50, а на «Труа» — за 9.50.

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    «Ренн» традиционно успешно играет с «Труа».

    «Труа» в последних матчах выглядит неубедительно, особенно в обороне.

    Хозяева борются за выход в еврокубки, и наверняка активно сыграют в атаке. Наши прогноз и ставка — Фора «Ниццы» -1.5 с коэффициентом 2.05.

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    «Ренн» — «Труа»: прогноз, ставка (2.05), статистика, коэффициенты матча 20.02.2022. Прогнозы на футбол. Уверенная победа бретонцев?
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