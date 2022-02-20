«Ренн» сыграет на своем поле с «Труа» в рамках 25-го тура чемпионата Франции. Матч пройдет 20 февраля, начало — в 17:00 мск. «Ренн» — «Труа»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Ренн»

«Ренн» традиционно осел в еврокубковой зоне. Бретонцы находятся на 5 месте в таблице, но могут пободаться за топ-3.

Наибольшим позитивом команды являются надежные тылы. В 24 матчах бретонцы пропустили только 22 мяча.

Коэффициенты матча Ренн — Труа 1 1.35 X 4.80 2 9.50 Ставка

В предыдущем туре чемпионата «Ренн» не смог зацепиться за очки. Поражение от ПСЖ вышло минимальным.

Все прогнозы на Лигу 1

Матчи против «Труа» для команды традиционно складываются весьма удачно. Из пяти последних очных поединков «Ренн» выиграл дважды при трех ничьих.

«Труа»

На данный момент «Труа» занимает 16 место в турнирной таблице. Вероятно, команду вновь ждет борьба за выживание.

«Труа» опережает зону вылета лишь по дополнительным показателям. Да 36 пропущенных мячей — явно многовато.

В предыдущем туре Лиги 1 «Труа» вновь разочаровал результатом. Разгромное поражение от «Бреста» (5:1) получилось закономерным.

Между тем, серия без побед продлилась до трех матчей. Не идет на пользу микроклимату в команде и отчисление Жерсона Родригеса.

Прогноз и ставка

Букмекеры предлагают поставить на «Ренн» за 1.36, на ничью за 4.50, а на «Труа» — за 9.50.

«Ренн» традиционно успешно играет с «Труа».

«Труа» в последних матчах выглядит неубедительно , особенно в обороне.

Хозяева борются за выход в еврокубки, и наверняка активно сыграют в атаке. Наши прогноз и ставка — Фора «Ниццы» -1.5 с коэффициентом 2.05.