Пекин-2022ФутболХоккейТеннисБоксИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекерыФото
  • Прогнозы на футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Александр БольшуновЛыжники бегут за историческим золотом. Анонс событий на Олимпиаде-2022 13 февраля Вероника СтепановаБлестящее золото. Сборная России 12 февраля на Олимпиаде-2022 Иван ФедотовБезбашенный хоккей с проблемами в меньшинстве. Россия не выстояла в игре с Чехией
  • 02:01
    • «Атлетико» в меньшинстве вырвал победу у «Хетафе»
  • 05:59
    • Валиева вышла на тренировку перед личными соревнованиями на ОИ-2022
  • 22:25
    • Хет-трик Стерлинга помог «Ман Сити» разгромить «Норвич»
  • 22:13
    • «Челси» — победитель клубного чемпионата мира-2022
  • 21:55
    • «Наполи» поделил очки с «Миланом»
  • 20:12
    • «Реал» не справился с «Вильярреалом»
  • 19:30
    • Дубль Левандовского не спас «Баварию» от поражения в матче с «Бохумом»
    Все новости спорта

    Привычная победа басков над «Мальоркой»?

    «Мальорка» — «Атлетик». Прогноз, ставка (к. 2.30) на футбол, Примера, 14 февраля 2022 года

    Прогнозы на футбол Прогнозы на футбол Испании Прогнозы на Примеру Прогнозы на Мальорку Прогнозы на Атлетик Календарь Примеры
    Прогноз и ставки на «Мальорка» — «Атлетик»
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Алекс Беренгер
    «Мальорка» сыграет на своем поле с «Атлетиком» в рамках 24-го тура чемпионата Испании. Матч пройдет 14 февраля, начало — в 23:00 мск. «Мальорка» — «Атлетик»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
    ×
    Футбол. Испания. Примера 14 Февраля 2022 года
    Мальорка
  • Пальма-де-Мальорка
    •  Мальорка 23:00 Атлетик Атлетик
  • Бильбао
    •

    «Мальорка»

    «Мальорка» в нынешнем сезоне борется за сохранение прописки в Примере. Команда занимает 17 место в турнирной таблице.

    Отрыв от опасной зоны составляет 5 очков. Притом, что атака «Мальорки» не радует результативностью: 19 мячей в 22 матчах.

    Коэффициенты матча Мальорка — Атлетик

  • 1
  • 3.35
  • X
  • 3.10
  • 2
  • 2.30
  • Ставка
    •

    В предыдущем туре чемпионата «Мальорка» взяла важнейшие три очка. Дома был обыгран один из конкурентов за место под солнцем «Кадис» (2:1).

    Все прогнозы на чемпионат Испании по футболу

    Матчи против «Атлетика» для команды традиционно складываются сложно. Из пяти последних очных поединков «Мальорка» проиграла четыре раза при одном паритете.

    «Атлетик»

    На данный момент «Атлетик» занимает 8 место в турнирной таблице. Причем отставание от искомой шестой позиции составляет один балл.

    «Атлетик» по традиции надежен в обороне. В 23 сыгранных матчах баски пропустили всего 18 раз.

  • Севилья. Взгляд изнутри на передовой клуб Ла Лиги, который стал претендентом на титул
  • Грамотная трансферная политика, креатив и полная самоотдача — три столпа успеха севильского клуба
  • 10/02/2022

    • В предыдущем туре чемпионата «Атлетик» переиграл «Эспаньол» (2:1). После того баски не удержали викторию в первом полуфинальном поединке Кубка Испании с «Валенсией» (1:1).

    Правда, не так давно баски в том же Кубке поочередно сняли скальпы с «Барселоны» и «Реала». Так что потенциал у «Атлетика» имеется!

    Прогноз и ставка

    Букмекеры предлагают поставить на «Атлетик» за 2.30, на ничью за 3.10, а на «Мальорку» — за 3.40.

    100ИгратьБонус новым игрокамvulkan 122ИгратьУдвоение вашего депозита22bet

    «Мальорка» крайне нестабильна, к тому же традиционно неудачно играет с басками.

    «Атлетик» способен переиграть любого соперника, к тому же силен надежной обороной.

    Гости борются за еврокубки, к тому же имеют надежные тылы. Наши прогноз и ставка — Победа «Атлетика» с коэффициентом 2.30.

    Ещё прогнозы на спорт
    1.98
  • Прогноз на матч Словакия — Латвия
  • Хоккей
  • Сегодня в 07:10
    •  2.19
  • Прогноз на матч Финляндия — Швеция
  • Хоккей
  • Сегодня в 11:40
    •  2.21
  • Прогноз на матч Милан — Сампдория
  • Футбол
  • Сегодня в 14:30
    •  2.21
  • Прогноз на матч Монако — Лорьян
  • Футбол
  • Сегодня в 15:00
    •  2.09
  • Прогноз на матч Алавес — Валенсия
  • Футбол
  • Сегодня в 16:00
    •  2.05
  • Прогноз на матч Суонси — Бристоль Сити
  • Футбол
  • Сегодня в 16:00
    •  2.11
  • Прогноз на матч Бернли — Ливерпуль
  • Футбол
  • Сегодня в 17:00
    •  2.30
  • Прогноз на матч Эмполи — Кальяри
  • Футбол
  • Сегодня в 17:00
    •  1.96
  • Прогноз на матч Дженоа — Салернитана
  • Футбол
  • Сегодня в 17:00
    •  1.90
  • Прогноз на матч Верона — Удинезе
  • Футбол
  • Сегодня в 17:00
    •  1.77
  • Прогноз на матч Тоттенхэм — Вулверхэмптон
  • Футбол
  • Сегодня в 17:00
    •  2.08
  • Прогноз на матч Сабаил — Зиря
  • Футбол
  • Сегодня в 17:00
    •  2.75
  • Прогноз на матч Ньюкасл — Астон Вилла
  • Футбол
  • Сегодня в 17:00
    •  2.30
  • Прогноз на матч Анже — Страсбург
  • Футбол
  • Сегодня в 17:00
    •
    Все прогнозыПрогнозы на сегодняПрогнозы на футбол
    «Мальорка» — «Атлетик»: прогноз, ставка (2.30), статистика, коэффициенты матча 14.02.2022. Прогнозы на футбол. Привычная победа басков над «Мальоркой»?
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Пекин-2022
    МедалиОнлайнРоссияФигурное катаниеХоккей
    Фрибет 2000 ₽В мобильном приложении Футбол Хоккей Прогнозы на спорт
    Прогнозы на футболПрогнозы на хоккейПрогнозы на теннисПрогнозы на баскетболЛента прогнозов
    СегодняЗавтраЭкспресс дняСуперэкспресс
    LiveКалендари
    Букмекеры Теннис Бокс Баскетбол Прочие Игры