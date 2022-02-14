«Мальорка» сыграет на своем поле с «Атлетиком» в рамках 24-го тура чемпионата Испании. Матч пройдет 14 февраля, начало — в 23:00 мск. «Мальорка» — «Атлетик»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Мальорка»

«Мальорка» в нынешнем сезоне борется за сохранение прописки в Примере. Команда занимает 17 место в турнирной таблице.

Отрыв от опасной зоны составляет 5 очков. Притом, что атака «Мальорки» не радует результативностью: 19 мячей в 22 матчах.

Коэффициенты матча Мальорка — Атлетик 1 3.35 X 3.10 2 2.30 Ставка

В предыдущем туре чемпионата «Мальорка» взяла важнейшие три очка. Дома был обыгран один из конкурентов за место под солнцем «Кадис» (2:1).

Все прогнозы на чемпионат Испании по футболу

Матчи против «Атлетика» для команды традиционно складываются сложно. Из пяти последних очных поединков «Мальорка» проиграла четыре раза при одном паритете.

«Атлетик»

На данный момент «Атлетик» занимает 8 место в турнирной таблице. Причем отставание от искомой шестой позиции составляет один балл.

«Атлетик» по традиции надежен в обороне. В 23 сыгранных матчах баски пропустили всего 18 раз.

В предыдущем туре чемпионата «Атлетик» переиграл «Эспаньол» (2:1). После того баски не удержали викторию в первом полуфинальном поединке Кубка Испании с «Валенсией» (1:1).

Правда, не так давно баски в том же Кубке поочередно сняли скальпы с «Барселоны» и «Реала». Так что потенциал у «Атлетика» имеется!

Прогноз и ставка

Букмекеры предлагают поставить на «Атлетик» за 2.30, на ничью за 3.10, а на «Мальорку» — за 3.40.

«Мальорка» крайне нестабильна, к тому же традиционно неудачно играет с басками .

«Атлетик» способен переиграть любого соперника, к тому же силен надежной обороной.

Гости борются за еврокубки, к тому же имеют надежные тылы. Наши прогноз и ставка — Победа «Атлетика» с коэффициентом 2.30.